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Natalia Botello gana el oro en Lima 2026 y le da a México su primera medalla del Panamericano de Esgrima

La mexicana cerró su participación con una victoria de 15-9 sobre la puertorriqueña Gabriela Lin Hwang

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México abrió su participación en el Campeonato Panamericano de Esgrima Lima 2026 con una medalla de oro gracias a la actuación de Natalia Botello.

La esgrimista originaria de Baja California se coronó campeona continental en la prueba de sable femenil, resultado que le permitió otorgarle a la delegación mexicana su primera presea en la competencia que se desarrolla en la capital peruana.

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La victoria de Botello llega en un torneo de relevancia internacional, ya que además de repartir puntos para el ranking de la Federación Internacional de Esgrima (FIE), forma parte del proceso rumbo a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Natalia Botello dominó el camino hacia el título continental

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La mexicana cerró su participación con una victoria de 15-9 sobre la puertorriqueña Gabriela Lin Hwang en la final del sable femenil, resultado con el que aseguró el primer lugar del podio y el título panamericano.

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Antes de alcanzar el combate por el campeonato, Botello avanzó directamente a la ronda de 32 tras recibir bye en la primera fase. Posteriormente superó a la chilena Sofía Bossay por marcador de 15-13.

En los dieciseisavos de final derrotó a la estadounidense Maia Chamberlain por 15-9, mientras que en octavos de final se impuso con claridad a la canadiense Yifei Liu por 15-6. Su pase a la final llegó después de vencer a la venezolana Katherine Paredes por 15-7 en semifinales.

Con ese recorrido, la bajacaliforniana cerró una actuación sólida que culminó con la conquista de la medalla de oro.

Lima 2026 reúne a más de 300 esgrimistas del continente

El Campeonato Panamericano de Esgrima se celebra del 15 al 20 de junio en el Polideportivo 1 de la Villa Deportiva Nacional (VIDENA), en Lima, Perú.

La competencia congrega a más de 300 atletas de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, quienes buscan sumar unidades para el ranking internacional y fortalecer sus aspiraciones dentro del ciclo olímpico.

Además de su valor competitivo, el certamen forma parte del proceso clasificatorio hacia los Juegos Panamericanos Lima 2027, por lo que representa una de las pruebas más importantes del calendario continental para la disciplina.

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