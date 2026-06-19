Aviones de combate y helicópteros de Black Hawk realizaron una espectacular exhibición aérea durante el México vs Corea del Sur del Mundial 2026

(Fuerza Aérea Mexicana)

La Fuerza Aérea Mexicana participó en la ceremonia protocolaria previa al encuentro entre las selecciones de México y Corea del Sur en la Copa Mundial de la FIFA 2026, celebrado este jueves 18 de junio en el Estadio Guadalajara, en Zapopan, Jalisco.

La exhibición aérea formó parte de los actos oficiales antes del inicio del partido y fue presenciada por miles de aficionados en el inmueble y millones de espectadores a través de las transmisiones del torneo.

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Durante la ceremonia, aeronaves y helicópteros de las fuerzas armadas mexicanas realizaron diversas maniobras que acompañaron la entonación del Himno Nacional Mexicano, en una de las actividades más destacadas de la jornada mundialista.

Aeronaves dibujan una estela tricolor sobre el Estadio Guadalajara

(Fuerza Aérea Mexicana)

Como parte del despliegue, tres aeronaves T-6C+ Texan II realizaron un sobrevuelo simultáneo sobre el estadio, dejando una estela de humo en los colores verde, blanco y rojo.

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A la par, un helicóptero EC-725 Cougar de la Fuerza Aérea Mexicana sobrevoló el recinto portando una bandera monumental de México, escoltado por un UH-60 Black Hawk de la Guardia Nacional. La maniobra se llevó a cabo al término de la interpretación del himno nacional y formó parte del protocolo oficial del encuentro mundialista.

(Fuerza Aérea Mexicana)

La exhibición fue realizada frente a miles de asistentes reunidos en el inmueble deportivo, así como ante la audiencia internacional que siguió el partido desde distintas plataformas y medios de comunicación.

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Destacan capacidades operativas y de adiestramiento de las fuerzas armadas

(Fuerza Aérea Mexicana)

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), las maniobras permitieron mostrar la preparación, coordinación y disciplina de los pilotos de la Fuerza Aérea Mexicana en un escenario de alcance internacional.

(Fuerza Aérea Mexicana)

La dependencia señaló que el despliegue aéreo y terrestre también reflejó las capacidades humanas y tecnológicas de las instituciones encargadas de participar en las labores de seguridad y apoyo durante este tipo de eventos masivos.

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(Fuerza Aérea Mexicana)

La participación de la Fuerza Aérea y de la Guardia Nacional se dio en el marco de una de las competencias deportivas con mayor audiencia a nivel mundial, donde México fungió como anfitrión del encuentro correspondiente a la fase de grupos de la Copa Mundial 2026.