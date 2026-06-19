México

Aviones de combate y helicópteros de Black Hawk realizaron una espectacular exhibición aérea durante el México vs Corea del Sur del Mundial 2026

La ceremonia previa al partido de México incluyó sobrevuelos, una bandera monumental y una estela tricolor que cubrió el cielo del Estadio Guadalajara

Guardar
Google icon
(Fuerza Aérea Mexicana)
(Fuerza Aérea Mexicana)

La Fuerza Aérea Mexicana participó en la ceremonia protocolaria previa al encuentro entre las selecciones de México y Corea del Sur en la Copa Mundial de la FIFA 2026, celebrado este jueves 18 de junio en el Estadio Guadalajara, en Zapopan, Jalisco.

La exhibición aérea formó parte de los actos oficiales antes del inicio del partido y fue presenciada por miles de aficionados en el inmueble y millones de espectadores a través de las transmisiones del torneo.

PUBLICIDAD

Durante la ceremonia, aeronaves y helicópteros de las fuerzas armadas mexicanas realizaron diversas maniobras que acompañaron la entonación del Himno Nacional Mexicano, en una de las actividades más destacadas de la jornada mundialista.

Aeronaves dibujan una estela tricolor sobre el Estadio Guadalajara

(Fuerza Aérea Mexicana)
(Fuerza Aérea Mexicana)

Como parte del despliegue, tres aeronaves T-6C+ Texan II realizaron un sobrevuelo simultáneo sobre el estadio, dejando una estela de humo en los colores verde, blanco y rojo.

PUBLICIDAD

A la par, un helicóptero EC-725 Cougar de la Fuerza Aérea Mexicana sobrevoló el recinto portando una bandera monumental de México, escoltado por un UH-60 Black Hawk de la Guardia Nacional. La maniobra se llevó a cabo al término de la interpretación del himno nacional y formó parte del protocolo oficial del encuentro mundialista.

(Fuerza Aérea Mexicana)
(Fuerza Aérea Mexicana)

La exhibición fue realizada frente a miles de asistentes reunidos en el inmueble deportivo, así como ante la audiencia internacional que siguió el partido desde distintas plataformas y medios de comunicación.

Destacan capacidades operativas y de adiestramiento de las fuerzas armadas

(Fuerza Aérea Mexicana)
(Fuerza Aérea Mexicana)

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), las maniobras permitieron mostrar la preparación, coordinación y disciplina de los pilotos de la Fuerza Aérea Mexicana en un escenario de alcance internacional.

(Fuerza Aérea Mexicana)
(Fuerza Aérea Mexicana)

La dependencia señaló que el despliegue aéreo y terrestre también reflejó las capacidades humanas y tecnológicas de las instituciones encargadas de participar en las labores de seguridad y apoyo durante este tipo de eventos masivos.

(Fuerza Aérea Mexicana)
(Fuerza Aérea Mexicana)

La participación de la Fuerza Aérea y de la Guardia Nacional se dio en el marco de una de las competencias deportivas con mayor audiencia a nivel mundial, donde México fungió como anfitrión del encuentro correspondiente a la fase de grupos de la Copa Mundial 2026.

Temas Relacionados

Fuerza Aérea MexicanaMéxico vs Corea del SurMundial 2026Copa del MundoGuadalajaraEstadio GuadalajaraEstadio Akronmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Este es el desayuno de una súper estrella del futbol: ayuda a desarrollar músculo, aporta energía y evita picos de azúcar

En medio de la emoción que genera el Mundial 2026, los hábitos de alimentación de las figuras del futbol vuelven a despertar interés; uno de los casos más destacados es el de Cristiano Ronaldo

Este es el desayuno de una súper estrella del futbol: ayuda a desarrollar músculo, aporta energía y evita picos de azúcar

Suprema Corte anterior no hubiera votado a favor de las víctimas, afirma Sheinbaum tras resolución sobre guardería ABC

La presidenta de México dijo que la fiscal General de la República, Ernestina Godoy, daría más detalles sobre qué implicaciones tiene la resolución de la Corte

Suprema Corte anterior no hubiera votado a favor de las víctimas, afirma Sheinbaum tras resolución sobre guardería ABC

Gobernación revisará riesgo de privatización en playa de Punta de Mita, Nayarit, por orden de Claudia Sheinbaum

La mandataria hizo un llamado a respetar el acceso libre a las playas en México y reiteró su compromiso con la comunidad

Gobernación revisará riesgo de privatización en playa de Punta de Mita, Nayarit, por orden de Claudia Sheinbaum

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 19 de junio

Sigue la cobertura de Infobae México sobre los acontecimientos más importantes del país en el rubro de seguridad

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 19 de junio

Gobierno de México firmará acuerdo con Petrobras la próxima semana en Brasil

Este convenio busca fortalecer la industria petrolera en el país, sin embargo, organizaciones ambientales han alertado sobre el riesgo ambiental para el Golfo de México

Gobierno de México firmará acuerdo con Petrobras la próxima semana en Brasil
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 19 de junio

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 19 de junio

Patrulla naval choca contra ferry en Isla Mujeres: la Marina culpa a una falla de embrague

Hallan cadáver con narcomensaje en Tecate, Baja California: víctima fue privada de su libertad horas antes

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 18 de junio: Nancy Nápoles, alcaldesa de Tenancingo, enfrentará audiencia por presunta simulación de secuestro

Cártel de Sinaloa en Colombia: detienen a dos mexicanos que serían enlaces con el Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Toy Story 5 llega a México: cuántas escenas poscréditos tiene y de qué tratan

Toy Story 5 llega a México: cuántas escenas poscréditos tiene y de qué tratan

Alejandra Ávalos revela insólitos detalles de sus encuentros con Maradona y Pelé

Hugo Sánchez escapa de la prensa tras preguntas sobre la película ‘México 86′ en el aeropuerto de la CDMX

Frida Sofía: Iván Cochegrus niega embarazo y revela detalles de su relación con Alejandra Guzmán

“Las paro todas”: La atrevida comparación que Lyn May se hizo con Memo Ochoa y que desató reacciones

DEPORTES

Estados Unidos vs Australia en VIVO y en DIRECTO: el anfitrión del Mundial 2026 busca el triunfo en casa

Estados Unidos vs Australia en VIVO y en DIRECTO: el anfitrión del Mundial 2026 busca el triunfo en casa

Ellas son las parejas de los jugadores que acompañan el sueño de la Selección Mexicana en el Mundial 2026

Sheinbaum destaca comportamiento ejemplar de mexicanos y extranjeros durante el Mundial 2026

Natalia Botello gana el oro en Lima 2026 y le da a México su primera medalla del Panamericano de Esgrima

DT de Corea del Sur reconoce la presión de México tras caer en Guadalajara