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DT de Corea del Sur reconoce la presión de México tras caer en Guadalajara

El seleccionador surcoreano analizó el encuentro ante el Tricolor, destacó el desempeño de sus jugadores y explicó qué factores terminaron inclinando el resultado

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(REUTERS/Amanda Perobelli)
(REUTERS/Amanda Perobelli)

La derrota ante México dejó a Corea del Sur con opciones de clasificación, pero también con la sensación de haber competido de forma equilibrada durante varios lapsos del encuentro.

Tras el partido disputado en Guadalajara, el seleccionador surcoreano, Hong Myung-bo, reconoció la intensidad mostrada por el Tricolor desde el arranque y señaló que una acción desafortunada terminó inclinando el resultado.

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El técnico destacó el esfuerzo de sus jugadores y consideró que gran parte del plan de juego diseñado para enfrentar al conjunto mexicano fue ejecutado de manera correcta.

Corea del Sur esperaba un inicio intenso de México

(REUTERS/Daniel Becerril)
(REUTERS/Daniel Becerril)

Hong Myung-bo explicó que el cuerpo técnico anticipaba una presión constante de México impulsada por el respaldo de la afición local, por lo que una de las prioridades era resistir los primeros minutos sin recibir anotaciones.

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“Esperábamos que México, aprovechando la ventaja de jugar en casa, atacara con gran fuerza desde el inicio del primer tiempo”, señaló.

De acuerdo con el estratega, la misión de contener al Tricolor durante el arranque se cumplió gracias al orden mostrado por sus futbolistas.

“Al menos durante los primeros 20 minutos del primer tiempo debíamos resistir sin conceder ningún gol y los jugadores cumplieron esta misión de manera organizada y efectiva”, afirmó.

El entrenador también consideró que, conforme avanzó el partido, Corea logró equilibrar las acciones y encontró momentos para controlar el ritmo del encuentro.

“A partir de la mitad del primer tiempo, el ritmo del partido se fue desplazando gradualmente hacia Corea del Sur”, comentó.

Una falla de comunicación marcó el desenlace del partido

(REUTERS/Amanda Perobelli)
(REUTERS/Amanda Perobelli)

Al analizar la jugada que definió el encuentro, Hong Myung-bo señaló que el gol mexicano fue consecuencia de una descoordinación entre sus defensores y no de un problema táctico generalizado.

“Parece que surgieron errores debido a que los jugadores se pasaron la responsabilidad de manejar la pelota”, explicó.

El seleccionador lamentó que la acción terminara afectando el resultado después de una actuación que, a su juicio, había sido competitiva durante gran parte del compromiso.

“Fue una jugada desafortunada porque todos dependemos del trabajo en equipo y en esa acción nos equivocamos. El resultado es infortunado porque habíamos entrenado muy bien, creo que hicimos algunas cosas bien; mis jugadores dieron lo mejor”, expresó.

Hong también destacó el aporte de Lee Kang-in en la generación ofensiva y aseguró que varios aspectos tácticos preparados para el encuentro fueron ejecutados conforme a lo planeado.

Pese a la derrota, Corea del Sur mantiene posibilidades de avanzar a la siguiente ronda. El conjunto asiático cerrará la fase de grupos frente a Sudáfrica, un partido que podría definir su clasificación en el Mundial 2026.

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