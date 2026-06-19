Revisión del T-MEC va muy bien: Sheinbaum aclara qué ocurrirá con el tratado comercial el 1 de julio

25/05/2026 25 May 2026, Mexico, Mexico City: Mexican President Claudia Sheinbaum Pardo speaks during a press conference at the National Palace. Photo: Luis Barron/eyepix via ZUMA Press Wire/dpa POLITICA DEPORTES Luis Barron/eyepix via ZUMA Pres / DPA

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó este jueves que las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) avanzan en buen camino, luego de que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, le informará personalmente los resultados de la segunda ronda de negociaciones bilaterales celebrada la tarde de ayer en Washington, D.C.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria señaló que el proceso de revisión involucra consultas periódicas entre México, Estados Unidos y Canadá, por lo que cualquier ajuste al tratado dependerá del desarrollo de estos diálogos entre las tres naciones.

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“La información que tengo es que les fue muy bien”, dijo la mandataria, aunque aclaró que los detalles de las negociaciones los dará a conocer el propio Ebrard la próxima semana respecto a lo que pasará el 1 de julio.

Asimismo, la jefa del Ejecutivo destacó que su administración busca que los beneficios del T-MEC alcancen a toda la población, no solo a unos cuantos sectores. Con ello, subrayó el aumento del salario mínimo como un ejemplo concreto de este nuevo enfoque económico, diferente al de gobiernos anteriores.

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Marcelo Ebrard, Secretario de Economía, participa en una conferencia de prensa en Palacio Nacional. (Marcelo Ebrard )

Por otra parte, consideró que la mejora en los salarios y la expansión de programas de bienestar son claves para que los frutos del T-MEC beneficien a más mexicanos, por lo que el acceso universal a derechos como salud, educación y vivienda es central en la visión económica de su gestión.

Ebrard: qué pasará el 1 de julio y el 20 de julio

Desde Washington, Ebrard publicó un video en su cuenta de X para explicar los resultados de la segunda ronda. En él confirmó que los ministros de comercio de los tres países —él mismo, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y el ministro canadiense Dominic LeBlanc— sostendrán una reunión virtual el 1 de julio.

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En ese encuentro, cada país expondrá su posición respecto al futuro del acuerdo. El T-MEC contempla dos alternativas: una extensión automática por 16 años o una continuación de 10 años con revisiones periódicas. Sin embargo, Ebrard no adelantó cuál de las dos opciones prevalecerá.

Tanto México como Canadá ya enviaron en junio pasado las cartas de interés para prorrogar el tratado por 16 años, según establece el artículo 34.7 del acuerdo. Aún se desconoce si Estados Unidos hizo lo propio.

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Marcelo Ebrard durante la mañanera el pueblo este 10 de junio en Palacio Nacional. (Presidencia)

Temas de la segunda ronda y próxima reunión

Durante los cuatro días de negociaciones en Washington, del 15 al 17 de junio, las delegaciones de México y Estados Unidos abordaron reglas de origen, seguridad económica, agricultura e industria automotriz. México presentó sus propuestas, que la contraparte estadounidense deberá analizar.

Ambos gobiernos emitieron un comunicado conjunto en el que señalaron que las negociaciones se centraron en garantizar que el acuerdo beneficie a las economías de los dos países. También acordaron crear un comité para revisar la implementación del Capítulo 12 del T-MEC, relativo a los anexos sectoriales y a la compatibilidad regulatoria.

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La tercera ronda de negociaciones bilaterales está programada para el 20 de julio en la Ciudad de México. En esa reunión, precisó Ebrard, los equipos negociadores pasarán de los intercambios generales a la discusión de textos con mayor detalle técnico.

El contexto: Trump y la amenaza latente

Las conversaciones formales arrancaron en marzo de 2026, precedidas por meses de intercambios informales entre las partes. El proceso ocurre bajo la presión constante del presidente Donald Trump, quien ha calificado al T-MEC como uno de los peores acuerdos que Estados Unidos firmó.

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Ebrard concluye la segunda ronda del T-MEC en Washington; el 1 de julio marcará el inicio formal de la revisión, mientras Trump amenaza con no renovar el acuerdo. (Infoabe-Itzallana)

Ebrard no ofreció una fecha definitiva para el cierre de las negociaciones formales. La incertidumbre persiste sobre la posición final de Washington, aunque el proceso sigue su curso dentro del calendario previsto por el propio tratado.