Sheinbaum invitará a La Mañanera al pato Merlín, la mascota no oficial del Mundial 2026: “Solo en México”

La política Claudia Sheinbaum sonríe en el contexto de la bandera mexicana, mientras una imagen insertada muestra un pato que viste la playera de México en la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum dio a conocer que podría invitar al pato Merlín a la mañanera del pueblo, tras su popularización en redes sociales, convirtiéndose en la mascota no oficial del Mundial 2026 en México.

“Este tema del pato Merlín, que puede parecer algo menor. La voy a invitar, Karla se llama, a que traiga a Merlín a la mañanera. Ayer estaba viendo una fotografía de patos, con las distintas camisetas de la liga de Canadá, que ya se venden. Es un símbolo pequeñito de nuestra cultura”, declaró la mandataria mexicana en su conferencia matutina de este 19 de junio en Palacio Nacional.

PUBLICIDAD

Agregó que su viralización no estaba contemplada, pero ha sido una tendencia que sigue dando recepción y alegría en redes sociales y medios de comunicación. “Merlín se volvió famoso, solo en México”, expresó.

Asimismo, comentó que la mejor forma de incentivar las campañas turísticas, más allá del trabajo realizado por la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, es de boca a boca entre los extranjeros que visitan tierras mexicanas.

PUBLICIDAD

Fiebre de Merlín atraviesa fronteras

El fenómeno del pato Merlín ha traspasado fronteras tras convertirse en la inesperada mascota viral de la Copa del Mundo. Originario de la Ciudad de México, es un pato blanco que acompaña a diario a su dueña, Karla Ivette, y a su hijo Cristian en su trabajo vendiendo bebidas. El animal, vestido con calcetines y una camiseta verdiblanca, saltó a la fama tras aparecer en los festejos por el triunfo de México sobre Sudáfrica, generando millones de reproducciones y la atención de medios internacionales como AP y The New York Times.

Pato Merlín

Su popularidad llegó hasta Vancouver, donde aficionados canadienses ya visten a sus propios patos y comercializan figuras inspiradas en el ave mexicana. La FIFA incluso grabó un comercial con el pato, aunque especialistas aclaran que no enfrenta restricciones legales mientras no se utilice como imagen oficial del torneo de futbol.

PUBLICIDAD

Para el académico Pedro Rosete, este caso muestra cómo una figura espontánea puede eclipsar campañas institucionales, superando a las mascotas oficiales del Mundial. De este modo, un simple pato y una camiseta se han convertido en símbolo de creatividad y alegría, inspirando imitadores y sumando un toque único a la fiesta mundialista.

Corrido de la mascota no oficial de la Copa del Mundo

El corrido dedicado al pato Merlín se ha convertido en la banda sonora viral del evento deportivo en el país, consolidando al ave como la mascota no oficial del torneo.

PUBLICIDAD

La canción, acompañada de un video animado, en donde el famoso animal aparece con camiseta verde y rodeado de banderas mexicanas en un estadio, ha sido replicado en plataformas como X y TikTok, destacando el orgullo nacional y el apoyo a la Selección Mexicana. Con una melodía cercana a los corridos tumbados, la letra retrata al pato como un personaje disciplinado, listo para actuar por México y siempre firme ante cualquier reto, lo que ha generado empatía y humor entre los usuarios.

Fragmentos como “llegó marchando, casco camuflado… siempre bien firme, nunca improvisado” y el remate “¡Cuak! Merlín llegó” se han vuelto citas recurrentes en memes y publicaciones.

PUBLICIDAD

El fenómeno ha trascendido la viralidad futbolera, pues la historia de Merlín también incluye su papel como apoyo emocional para la familia de sus dueños tras la pérdida de una mascota anterior. El corrido, lejos de ser solo una pieza promocional, refuerza su carisma e identidad, integrándolo como símbolo de unión y alegría durante el Mundial.