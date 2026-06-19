México

Sheinbaum invitará a La Mañanera al pato Merlín, la mascota no oficial del Mundial 2026: “Solo en México”

La mandataria aseguró que su viralización no estaba contemplada, pero ha sido una tendencia que sigue dando recepción y alegría en redes sociales

Guardar
Google icon
Una mujer sonríe en primer plano con una bandera de México al fondo; un círculo insertado muestra un pato blanco con playera de México y las letras CDMX.
La política Claudia Sheinbaum sonríe en el contexto de la bandera mexicana, mientras una imagen insertada muestra un pato que viste la playera de México en la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum dio a conocer que podría invitar al pato Merlín a la mañanera del pueblo, tras su popularización en redes sociales, convirtiéndose en la mascota no oficial del Mundial 2026 en México.

“Este tema del pato Merlín, que puede parecer algo menor. La voy a invitar, Karla se llama, a que traiga a Merlín a la mañanera. Ayer estaba viendo una fotografía de patos, con las distintas camisetas de la liga de Canadá, que ya se venden. Es un símbolo pequeñito de nuestra cultura”, declaró la mandataria mexicana en su conferencia matutina de este 19 de junio en Palacio Nacional.

PUBLICIDAD

Agregó que su viralización no estaba contemplada, pero ha sido una tendencia que sigue dando recepción y alegría en redes sociales y medios de comunicación. “Merlín se volvió famoso, solo en México”, expresó.

Asimismo, comentó que la mejor forma de incentivar las campañas turísticas, más allá del trabajo realizado por la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, es de boca a boca entre los extranjeros que visitan tierras mexicanas.

PUBLICIDAD

Fiebre de Merlín atraviesa fronteras

El fenómeno del pato Merlín ha traspasado fronteras tras convertirse en la inesperada mascota viral de la Copa del Mundo. Originario de la Ciudad de México, es un pato blanco que acompaña a diario a su dueña, Karla Ivette, y a su hijo Cristian en su trabajo vendiendo bebidas. El animal, vestido con calcetines y una camiseta verdiblanca, saltó a la fama tras aparecer en los festejos por el triunfo de México sobre Sudáfrica, generando millones de reproducciones y la atención de medios internacionales como AP y The New York Times.

Pato Merlín
Pato Merlín

Su popularidad llegó hasta Vancouver, donde aficionados canadienses ya visten a sus propios patos y comercializan figuras inspiradas en el ave mexicana. La FIFA incluso grabó un comercial con el pato, aunque especialistas aclaran que no enfrenta restricciones legales mientras no se utilice como imagen oficial del torneo de futbol.

Para el académico Pedro Rosete, este caso muestra cómo una figura espontánea puede eclipsar campañas institucionales, superando a las mascotas oficiales del Mundial. De este modo, un simple pato y una camiseta se han convertido en símbolo de creatividad y alegría, inspirando imitadores y sumando un toque único a la fiesta mundialista.

Corrido de la mascota no oficial de la Copa del Mundo

El corrido dedicado al pato Merlín se ha convertido en la banda sonora viral del evento deportivo en el país, consolidando al ave como la mascota no oficial del torneo.

La canción, acompañada de un video animado, en donde el famoso animal aparece con camiseta verde y rodeado de banderas mexicanas en un estadio, ha sido replicado en plataformas como X y TikTok, destacando el orgullo nacional y el apoyo a la Selección Mexicana. Con una melodía cercana a los corridos tumbados, la letra retrata al pato como un personaje disciplinado, listo para actuar por México y siempre firme ante cualquier reto, lo que ha generado empatía y humor entre los usuarios.

Fragmentos como “llegó marchando, casco camuflado… siempre bien firme, nunca improvisado” y el remate “¡Cuak! Merlín llegó” se han vuelto citas recurrentes en memes y publicaciones.

El fenómeno ha trascendido la viralidad futbolera, pues la historia de Merlín también incluye su papel como apoyo emocional para la familia de sus dueños tras la pérdida de una mascota anterior. El corrido, lejos de ser solo una pieza promocional, refuerza su carisma e identidad, integrándolo como símbolo de unión y alegría durante el Mundial.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumMundial 2026Copa del Mundomascotapatomexico-noticiasPolítica Mexicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Este es el desayuno de una súper estrella del futbol: ayuda a desarrollar músculo, aporta energía y evita picos de azúcar

En medio de la emoción que genera el Mundial 2026, los hábitos de alimentación de las figuras del futbol vuelven a despertar interés; uno de los casos más destacados es el de Cristiano Ronaldo

Este es el desayuno de una súper estrella del futbol: ayuda a desarrollar músculo, aporta energía y evita picos de azúcar

Suprema Corte anterior no hubiera votado a favor de las víctimas, afirma Sheinbaum tras resolución sobre guardería ABC

La presidenta de México dijo que la fiscal General de la República, Ernestina Godoy, daría más detalles sobre qué implicaciones tiene la resolución de la Corte

Suprema Corte anterior no hubiera votado a favor de las víctimas, afirma Sheinbaum tras resolución sobre guardería ABC

Gobernación revisará riesgo de privatización en playa de Punta de Mita, Nayarit, por orden de Claudia Sheinbaum

La mandataria hizo un llamado a respetar el acceso libre a las playas en México y reiteró su compromiso con la comunidad

Gobernación revisará riesgo de privatización en playa de Punta de Mita, Nayarit, por orden de Claudia Sheinbaum

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 19 de junio

Sigue la cobertura de Infobae México sobre los acontecimientos más importantes del país en el rubro de seguridad

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 19 de junio

Gobierno de México firmará acuerdo con Petrobras la próxima semana en Brasil

Este convenio busca fortalecer la industria petrolera en el país, sin embargo, organizaciones ambientales han alertado sobre el riesgo ambiental para el Golfo de México

Gobierno de México firmará acuerdo con Petrobras la próxima semana en Brasil
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 19 de junio

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 19 de junio

Patrulla naval choca contra ferry en Isla Mujeres: la Marina culpa a una falla de embrague

Hallan cadáver con narcomensaje en Tecate, Baja California: víctima fue privada de su libertad horas antes

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 18 de junio: Nancy Nápoles, alcaldesa de Tenancingo, enfrentará audiencia por presunta simulación de secuestro

Cártel de Sinaloa en Colombia: detienen a dos mexicanos que serían enlaces con el Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Toy Story 5 llega a México: cuántas escenas poscréditos tiene y de qué tratan

Toy Story 5 llega a México: cuántas escenas poscréditos tiene y de qué tratan

Alejandra Ávalos revela insólitos detalles de sus encuentros con Maradona y Pelé

Hugo Sánchez escapa de la prensa tras preguntas sobre la película ‘México 86′ en el aeropuerto de la CDMX

Frida Sofía: Iván Cochegrus niega embarazo y revela detalles de su relación con Alejandra Guzmán

“Las paro todas”: La atrevida comparación que Lyn May se hizo con Memo Ochoa y que desató reacciones

DEPORTES

Estados Unidos vs Australia en VIVO y en DIRECTO: el anfitrión del Mundial 2026 busca el triunfo en casa

Estados Unidos vs Australia en VIVO y en DIRECTO: el anfitrión del Mundial 2026 busca el triunfo en casa

Aviones de combate y helicópteros de Black Hawk realizaron una espectacular exhibición aérea durante el México vs Corea del Sur del Mundial 2026

Ellas son las parejas de los jugadores que acompañan el sueño de la Selección Mexicana en el Mundial 2026

Sheinbaum destaca comportamiento ejemplar de mexicanos y extranjeros durante el Mundial 2026

Natalia Botello gana el oro en Lima 2026 y le da a México su primera medalla del Panamericano de Esgrima