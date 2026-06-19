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Toy Story 5 llega a México: cuántas escenas poscréditos tiene y de qué tratan

Te decimos los detalles por si saliste antes de la sala

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Toy Story 5 ya llegó a los cines mexicanos (Pixar)
Toy Story 5 ya llegó a los cines mexicanos (Pixar)

La llegada de Toy Story 5 a las salas de cine mexicano ha generado una ola de búsquedas y preguntas entre quienes siguen la saga desde sus inicios.

Una de las dudas más recurrentes es si la nueva entrega incluye material adicional tras el cierre de la historia, en especial aquellas escenas que aparecen después de los créditos y que se han convertido en una tradición para los fanáticos de Pixar.

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La respuesta es clara: quienes acudan al cine para ver la última aventura de Woody, Buzz Lightyear y sus amigos deben quedarse hasta que la pantalla se apague por completo.

Toy Story 5
(Disney Pixar)

La película presenta contenido extra tras el desenlace principal, lo que ha impulsado aún más el interés por no perderse ningún detalle del universo creado por Pixar.

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¿Cuántas escenas poscréditos tiene?

Para quienes se preguntan cuántas escenas poscréditos tiene Toy Story 5 y si son relevantes para la trama, la información disponible indica que la producción incluye dos momentos adicionales.

Estos segmentos no modifican la historia central ni anticipan de forma directa una sexta entrega, pero sí ofrecen un cierre más redondo para algunos personajes y dejan abierta la posibilidad de futuras historias en el universo de los juguetes.

Qué ocurre en las escenas poscréditos de Toy Story 5

La primera secuencia poscréditos se enfoca en el grupo de juguetes de Buzz Lightyear que participó en la misión principal junto a Woody y el resto. Tras la conclusión de la aventura y la derrota de Lilypad, Bonnie no puede quedarse con todos los juguetes por su cantidad.

Toy Story 5
(Imagen Ilustrativa Infobae)

En esta escena se muestra que los Buzz no quedan almacenados ni olvidados: son llevados a una escuela, donde encuentran nuevos niños dispuestos a jugar con ellos.

Hacia el final absoluto de los créditos, aparece la segunda escena. En ella, Woody y Buzz Lightyear vuelven a encontrarse.

Esta secuencia no anticipa una continuación directa ni confirma una sexta película. Hasta el momento, Pixar no ha anunciado oficialmente una nueva entrega, aunque la puerta queda entreabierta para futuras producciones relacionadas.

Las dos escenas poscréditos de Toy Story 5 funcionan como un complemento emocional y narrativo que enriquece el desenlace, sin alterar el cierre presentado al término de la trama principal.

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