México

Clara Brugada designa al nuevo titular ADIP CDMX tras la salida de Ángel Tamariz

La mandataria capitalina comunicó la fecha en que comenzará la labor el nuevo encargado de esta dependencia del Gobierno de la Ciudad de México

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Clara Brugada, jefa de Gobierno
Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informó quién ocupará el cargo de la ADIP tras la salida de Ángel Tamariz. Foto: X/@GobCDMX.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informó quién será el nuevo titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), luego de que Ángel Tamariz Sánchez dejara el cargo de esta dependencia capitalina.

El pasado lunes 23 de marzo, el ahora exfuncionario capitalino notificó que dejó la dependencia local para pasar al Congreso de la Ciudad de México, ya que ahora ocupará una curul.

Luego de esta noticia, se comenzó a preguntar cuándo el nombre de la próxima persona que ocupará el cargo de la ADIP, tras la salida de Tamariz Sánchez.

En rueda de prensa este martes 24 de marzo, se le preguntó a la mandataria capitalina quién asumirá el cargo de la ADIP.

Ángel Tamariz Sánchez dejó la
Ángel Tamariz Sánchez dejó la titularidad de la ADIP para 'saltar' al Congreso de la CDMX. Foto: X/@juanrubiog.

Ante esto, Clara Brugada reveló el nombre de la persona y adelantó la fecha en que comenzará sus funciones, es decir, asumirá el cargo correspondiente.

Esta es la persona que será el nuevo titular de la ADIP en la CDMX tras la salida de Ángel Tamariz

Clara Brugada mencionó que será Emiliano Calderón quien será el nuevo titular de la ADIP en la Ciudad de México. Agregó que asumirá este cargo el próximo miércoles 1 de abril.

Destacó que en su momento se llevará a cabo la presentación de manera formal.

Asimismo, habló sobre Ángel Tamariz, quien ahora estará en el Congreso de la Ciudad de México con la bancada de Morena representando a la alcaldía Álvaro Obregón de la capital del país.

La exalcaldesa de Iztapalapa le mandó un saludo y lo destacó como un excelente funcionario.

“Quiero aprovechar y saludar a Ángel Tamariz; decir que fue un excelente funcionario y que, bueno, ya se fue al Congreso de la Ciudad y el primero de abril asume el licenciado Emiliano Calderón el lugar; ya después lo presentamos como debe ser. Pero saludar y despedir muy bien a Tamariz y lo que viene; es una persona también con muchísima experiencia en todo este tema de tecnología, de lo mejor que tenemos“, señaló la morenista en conferencia de prensa desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, reveló que Emiliano Calderón será el nuevo titular de esta dependencia local. Crédito: YouTube/Clara Brugada Molina.

Se desconocen las razones por las que Ángel Tamariz Sánchez dejó el cargo como titular de la ADIP

Hasta el momento no se han dado a conocer las razones exactas por las que Ángel Tamariz Sánchez dejó la titularidad de la ADIP; solamente expuso que fue para estar representando a la alcaldía Álvaro Obregón en el Congreso de la Ciudad de México.

De igual manera, tampoco Clara Brugada dio a conocer las razones por las que el funcionario capitalino ya no formara parte de su gabinete.

En tanto, legisladores de Morena, así como sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), dieron la bienvenida al Congreso de la Ciudad de México a Ángel Tamariz Sánchez.

Legisladores de Morena, PT y
Legisladores de Morena, PT y Verde dieron la bienvenida a Ángel Tamariz Sánchez. Foto: X/@juanrubiog.

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