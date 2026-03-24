México

Frío CDMX: activan doble alerta por temperaturas de hasta 1 grado Celsius para el miércoles 25 de marzo

Protección Civil local hizo un llamado a la población a tomar precauciones por este pronóstico

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Activan doble alerta en la
Activan doble alerta en la CDMX por bajas temperaturas para el amanecer de este miércoles 25 de marzo. (Cuartoscuro)

Las bajas temperaturas en la Ciudad de México continuarán para este próximo miércoles 25 de marzo, de acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido este martes 24 de marzo en sus redes sociales oficiales.

Se trata de seis demarcaciones que registrarán ambiente frío para las primeras horas de este miércoles 25 de marzo, señaló la secretaria local.

Hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a otras demarcaciones o vivir en ellas.

La mañana de este miércoles se registraron temperaturas bajas en la capital del país Crédito: Facebook/ Juan Diego Jímenez Fdz

Activan alerta amarilla en la CDMX por ambiente frío para el amanecer de este miércoles 25 de marzo

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos emitió alerta amarilla en la Ciudad de México por las temperaturas bajas esperadas para este miércoles 25 de marzo.

Se trata de las alcaldías: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco, que registrarán ambiente frío para las primeras horas de esta fecha.

La dependencia local, a través de sus redes sociales oficiales, comunicó que se prevén temperaturas entre 4 y 6 grados Celsius.

Las recomendaciones emitidas por este pronóstico son:

  • Abrigarse adecuadamente, cubriendo nariz y boca.
  • Evita cambios bruscos de temperatura.
  • Resguarda mascotas del frío; no las dejes a la intemperie.
  • Ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.
Estas alcaldías de la CDMX
Estas alcaldías de la CDMX prevén temperaturas bajas con alerta amarilla para este miércoles 25 de marzo. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

En tanto: la alcaldía Tlalpan registrará alerta naranja para las primeras horas de este próximo miércoles 25 de marzo.

Las temperaturas estimadas serán de 1 a 3 grados Celsius. Las recomendaciones emitidas para estas alcaldías en alerta naranja son:

  • Protege niños, niñas, personas de la tercera edad y embarazadas.
  • Si usas calentadores y/o chimeneas mantén una ventilación adecuada.
  • Usa crema para hidratar y proteger tu piel del frío.
  • Mantener esquema de vacunación actualizado (COVID, Influenza y neumococo)
Tlalpan registrará alerta naranja para
Tlalpan registrará alerta naranja para las primeras horas de este miércoles 25 de marzo. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

¿A qué hora comenzarán las bajas temperaturas en las 6 alcaldías para la mañana de este miércoles 25 de marzo?

Protección Civil de la Ciudad de México anunció que será de las 00:00 a 08:00 horas cuando se registren las temperaturas bajas en las seis alcaldías mencionadas anteriormente para el amanecer de este miércoles 25 de marzo, por lo que es importante tomar las precauciones indicadas por parte de las autoridades capitalinas.

Por otra parte, se pusieron a disposición los teléfonos de emergencia oficiales de la Secretaría de Gestión Integral en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular: 911 o 55 5683 22222.

Las bajas temperaturas comenzarán desde
Las bajas temperaturas comenzarán desde este miércoles 25 de marzo a la medianoche. Crédito: Cuartoscuro.

Es importante estar al pendiente de los avisos oficiales por parte de Protección Civil de la Ciudad de México en caso de que cambien las condiciones meteorológicas para las próximas 24 horas.

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