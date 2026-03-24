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Cambios en el gabinete de Clara Brugada: Titular de la ADIP deja su cargo para unirse al Congreso de CDMX

El exfuncionario capitalino representará a la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México desde el Congreso local con Morena

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Ángel Tamariz Sánchez dejó la
Ángel Tamariz Sánchez dejó la ADIP para pasar como diputado en el Congreso de la Ciudad de México. Foto: X/@juanrubiog.

Este lunes 23 de marzo se realizó un cambio en el gabinete de la jefa de Gobierno de la Ciudad de MéxicoClara Brugada, luego de que el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) local, Ángel Tamariz Sánchez, dejara su cargo para unirse al Congreso capitalino.

El exfuncionario del Gobierno local se sumó a la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México este lunes 23 de marzo.

Luego del anuncio e incorporación de la ahora diputada local, varios legisladores del partido oficialista, así como de aliados: Partido del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) dieron la bienvenida a Tamariz Sánchez.

Desde el 5 de octubre de 2024, día en que tomó posesión la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara BrugadaÁngel Tamariz Sánchez asumió la titularidad de la ADIP, cargo que deja desde este lunes 23 de marzo.

Confrontación entre bancadas del PAN y Morena durante debate sobre el InfoCDMX Crédito: Congreso de la Ciudad de México

Hasta el momento, Clara Brugada no ha hablado al respecto de las razones por las cuales el exfuncionario capitalino dejó su cargo para tener una curul en el Congreso de la Ciudad de México.

Extitular de la ADIP no se ha pronunciado tras dejar la dependencia para ‘saltar’ al Congreso CDMX

De igual manera, por ahora, Ángel Tamariz Sánchez no ha realizado algún pronunciamiento o publicado en sus redes sociales oficiales referente a su decisión de dejar la ADIP para ejercer como diputado de Morena en el Congreso de la Ciudad de México.

No es la primera ocasión en que el morenista se integra al Congreso de la Ciudad de México para pertenecer a la bancada guinda, ya que el 20 de diciembre de 2024, tomó posesión como diputado suplente.

Lo anterior debido a que el diputado Fernando Zárate pidió licencia para ausentarse de la cámara local, por lo que de manera temporal Ángel Tamariz Sánchez ocupó su cargo y posteriormente regresó a sus labores como titular de la ADIP.

Ángel Tamariz Sánchez ya había
Ángel Tamariz Sánchez ya había sido diputado, pero suplente en el Congreso de la Ciudad de México. Foto: X/@Congreso_CdMex.

Tampoco se sabe hasta el momento quién será la persona que ocupe el cargo de la ADIP, por lo que autoridades del Gobierno de la Ciudad de México no han dado a conocer al futuro funcionario que se encargue de esta dependencia local.

Ángel Sánchez ocupará la curul en el Congreso de la Ciudad de México para representar a la alcaldía Álvaro Obregón.

Breve biografía de Ángel Augusto Tamariz Sánchez, extitular de la ADIP y nuevo diputado de Morena en el Congreso de la CDMX

Ángel Augusto Tamariz Sánchez es un político mexicano con amplia experiencia en la Ciudad de México. Es miembro fundador de Morena y ha desarrollado su labor principalmente en la alcaldía Álvaro Obregón. T

ras desempeñarse como director de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), asumió como diputado en el Congreso de la Ciudad de México en marzo de 2026, ocupando la suplencia de Fernando Zárate.

Ha impulsado iniciativas vinculadas a la transformación digital y el acceso ciudadano a servicios tecnológicos, reafirmando su compromiso con el desarrollo y la innovación en el sector público.

Ángel Augusto Tamariz Sánchez es
Ángel Augusto Tamariz Sánchez es un político mexicano con amplia experiencia en la Ciudad de México. Foto: X/@juanrubiog.

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