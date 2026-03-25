Avanza reforma a la Ley del ISSSTE: hermanos de trabajadores también serán derechohabientes

Comisiones aprueban reconocer a hermanos o hermanas como familiares derechohabientes (Foto: Coordinación de Comunicación Social, Senado de la República)

La Comisión de Seguridad Social del Senado, encabezada por Alfonso Cepeda Salas, aprobó un dictamen que modifica la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

La iniciativa reconoce como familiares derechohabientes a hermanas y hermanos de trabajadores o pensionados, siempre que demuestren dependencia económica y no cuenten con régimen propio de seguridad social.

El proyecto también establece que estas personas podrán acceder a las pensiones en caso de fallecimiento del titular, como parte del orden de prelación, según informó la Comisión de Seguridad Social. Este ajuste los incorpora como beneficiarios adicionales en la legislación vigente.

La reforma también incluye un cambio en la terminología legal, al sustituir el término “hijo” por “hija o hijo”, en concordancia con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Hospital General “Dr. Fernando Quiroz Gutiérrez” ahora cuenta con un área de urgencias completamente renovada para atender mejor a la derechohabiencia.

El senador Alfonso Cepeda Salas anunció la celebración de la Semana de la Seguridad Social entre el 20 y el 24 de abril en la Cámara de Senadores, prevista a inaugurarse en el Auditorio Octavio Paz y con la participación de funcionarios federales y representantes de organismos internacionales.

Antecedentes a la reforma

Anteriormente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación anunció que amparó a una trabajadora anónima que cuida a su hermano con discapacidad para ser declarado como familiar derechohabiente, garantizando su acceso a la seguridad social, debido a que, al morir sus padres, asumió la custodia, vigilancia y atención, volviéndose su dependiente económico.

La nueva reforma permite que la norma del ISSSTE evite la discriminación, permitiendo incluir a un grupo vulnerable que siempre debió ser considerado y protegido por la misma, pues en ausencia de otros familiares responsables, el hermano con discapacidad puede equipararse a un hijo con discapacidad para acceder a los beneficios del ISSSTE. Así, la protección se amplía y no se limita a un esquema restrictivo de familia.

Los registros a la Pensión Personas con Discapacidad comenzaron el lunes pasado (X@DelegacionBCS)

De la misma manera, la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Guadalupe Murguía Gutiérrez propuso reformar la Ley del ISSSTE con el objetivo de permitir que los trabajadores afiliados o pensionados incorporen como derechohabientes a sus hermanas o hermanos mayores de edad con discapacidad que dependan económicamente de ellos. La iniciativa, presentada el 18 de febrero de 2026, busca modificar el artículo 6°, fracción XII, para garantizar el derecho a la salud y la protección social de este grupo.

<b>La exclusión de hermanos adultos con discapacidad es discriminación</b>

Negar el acceso al sistema de seguridad social a este grupo poblacional los coloca en una situación especialmente vulnerable ante enfermedades, accidentes o la falta de ingresos.

La exclusión legal vigente transgrede los derechos a la igualdad, a la no discriminación y a la seguridad social que consagra la Constitución mexicana.

Reconocer el apoyo familiar a los hermanos adultos con discapacidad implicaría un progreso sustancial hacia un sistema de seguridad social más humano y alineado con la realidad de muchos hogares en México, donde tíos, abuelos o sobrinos asumen roles fundamentales de apoyo económico y cuidado.