México

Pensión IMSS e ISSSTE: esta es la fecha exacta del pago en abril 2026

El abono de las personas pensionadas de estas instituciones se verán reflejados en el marco de la Semana Santa

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Esta es la fecha exacta
Esta es la fecha exacta del pago de pensión en abril para extrabajadores del IMSS e ISSSTE.

El calendario de pagos para pensionados de IMSS e ISSSTE trae novedades para el mes de abril de 2026. Millones de jubilados recibirán el depósito de su pensión con fechas distintas, según la institución a la que pertenezcan, lo que facilitará la planeación de sus gastos mensuales.

Previendo que se avecina Semana Santa, en este artículo te compartimos las fechas exactas en que ambas instituciones realizarán los depósitos a las personas pensionadas, cabe destacar que este será el pago correspondiente a abril 2026.

Fechas de pago confirmadas para abril 2026

El ISSSTE adelantará el depósito correspondiente al mes de abril, según información de su calendario oficial. Esto beneficia a los jubilados, quienes tendrán acceso a sus recursos antes de que termine marzo.

En cambio, quienes reciben pensión por parte del IMSS deberán esperar hasta el primer día hábil de abril para disponer de sus fondos. El monto puede variar dependiendo del historial laboral de cada persona.

Para quienes se preguntan cuándo exactamente recibirán su dinero en abril de 2026, la respuesta es clara: los afiliados al ISSSTE tendrán el depósito el 27 de marzo, mientras que los del IMSS lo recibirán el 1 de abril. Este ajuste busca mantener la regularidad en los pagos y facilitar la organización financiera de los pensionados.

Calendario de pago de pensiones
Calendario de pago de pensiones 2026.

Calendario anual de pagos y aguinaldo para pensionados

Las fechas de depósito varían a lo largo del año y contemplan tanto pagos mensuales como la entrega del aguinaldo. A continuación, se presentan los días clave que los pensionados deben tomar en cuenta:

  • ISSSTE:
    • Abril: viernes 27 de marzo
    • Mayo: miércoles 29 de abril
    • Junio: lunes 29 de mayo
    • Julio: lunes 29 de junio
    • Agosto: jueves 30 de julio
    • Septiembre: viernes 28 de agosto
    • Octubre: miércoles 30 de septiembre
    • Noviembre: jueves 29 de octubre
    • Aguinaldo: primera quincena de noviembre
    • Diciembre: viernes 27 de noviembre
  • IMSS:
    • Abril: miércoles 1 de abril
    • Mayo: lunes 4 de mayo
    • Junio: lunes 1 de junio
    • Julio: miércoles 1 de julio
    • Agosto: lunes 3 de agosto
    • Septiembre: martes 1 de septiembre
    • Octubre: jueves 1 de octubre
    • Noviembre: lunes 2 de noviembre
    • Diciembre: martes 1 de diciembre

Este calendario permite que los jubilados planifiquen con anticipación el retiro de sus fondos y la administración de sus recursos.

Qué hacer si el pago no se refleja en la fecha establecida

En caso de no recibir el depósito en la fecha prevista, es esencial actuar de inmediato para evitar contratiempos. Se recomienda verificar el saldo de la cuenta y, de ser necesario, ponerse en contacto con la institución correspondiente.

Calendario de pagos de
Calendario de pagos de pensionados ISSSTE 2026.

Opciones para los pensionados del IMSS:

  • Llamar al 800 623 23 23 (opción 3 para atención a pensionados).
  • Acudir a la Subdelegación o Unidad de Medicina Familiar más cercana para revisar el estado del pago y presentar una solicitud por pagos no cobrados.

Opciones para los beneficiarios del ISSSTE:

  • Presentarse en un módulo de atención al derechohabiente para formalizar la queja.
  • Utilizar el Buzón Virtual de Atención a Derechohabientes.
  • Llamar al 55 4000 1000 para levantar un reporte y canalizar la solución.

Mantenerse informado y atento a las fechas oficiales garantiza un manejo seguro y ordenado de los recursos.

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