México

“Uno copiándole al otro”: Sheinbaum ironiza sobre el PAN por replicar método de encuestas rumbo a 2027

La presidenta señaló contradicciones con posturas previas del partido y aludió a reacciones en redes sociales

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La presidenta Claudia Sheinbaum durante
La presidenta Claudia Sheinbaum durante 'La Mañanera' de este martes en Palacio Nacional. (Crédito: Gobierno de México)

Durante ‘La Mañanera’ de este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al anuncio del Partido Acción Nacional (PAN) sobre el uso de encuestas como mecanismo para definir candidaturas rumbo a 2027. La mandataria planteó que esta decisión contrasta con las críticas que ese partido sostuvo durante años hacia procedimientos similares utilizados por Morena.

En su intervención, Sheinbaum describió el cambio como llamativo, al considerar que existe una diferencia entre los posicionamientos previos del PAN y la adopción actual de este método y recordó que, en distintos momentos, el ‘blanquiazul’ cuestionó el uso de encuestas para definir aspirantes.

Sheinbaum también se refirió al eco del tema en redes sociales, donde usuarios han difundido comparaciones entre ambos partidos. Mencionó que estos contenidos, incluidos mensajes de tono humorístico, aluden a coincidencias en los mecanismos de selección de candidaturas.

El señalamiento se enmarca en el contexto de las definiciones internas de los partidos políticos de cara a procesos electorales de 2027, donde los métodos para elegir candidatos suelen generar debate público.

(Información en desarrollo…)

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