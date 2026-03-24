Tres hierbas que ayudan a mejorar los síntomas de hemorroides de manera eficaz

El uso correcto de extractos y baños de asiento con ellas puede suavizar la inflamación y ayudar a calmar la piel sensible en casos de hemorroides. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de hierbas medicinales se ha consolidado como una alternativa natural para aliviar los síntomas de las hemorroides.

Plantas como la manzanilla, la caléndula y el hamamelis ofrecen propiedades antiinflamatorias y calmantes que contribuyen a reducir el dolor, la irritación y la inflamación en la zona afectada.

Incorporar preparados a base de estas hierbas en la rutina de cuidado puede mejorar el bienestar y complementar los tratamientos convencionales, tal como te contamos a continuación.

El uso de hierbas medicinales se consolida como alternativa natural para aliviar los síntomas de las hemorroides de manera eficaz. (IMSS)

La hierbas medicinales que ayudan a mejorar los síntomas de las hemorroides

De acuerdo con algunos estudios publicados en la revista científica PubMed, existen tres plantas medicinales que destacan por sus propiedades para contribuir al alivio de los síntomas de las hemorroides de manera eficaz. Dichas hierbas con poderes curativos son las siguientes:

1. Hamamelis (Witch Hazel)

El hamamelis es conocido por sus propiedades astringentes y antiinflamatorias. Se utiliza en compresas o cremas aplicadas directamente sobre la zona afectada para reducir la inflamación, aliviar la picazón y disminuir el dolor.

(Wikipedia)

2. Manzanilla

La manzanilla posee efectos calmantes y antiinflamatorios. Los baños de asiento con infusión de manzanilla o la aplicación de compresas pueden ayudar a reducir la irritación y promover la cicatrización.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Caléndula

La caléndula se emplea por su acción antiinflamatoria y regeneradora. Se utiliza en pomadas o cremas tópicas para favorecer la reparación de los tejidos y disminuir la molestia asociada a las hemorroides.

(Adobe Stock)

Cómo usar hierbas medicinales para combatir los síntomas de las hemorroides

Para aprovechar las propiedades curativas de la manzanilla, la caléndula y el hamamelis se recomienda usar de la manera siguiente:

Manzanilla

Baños de asiento: Preparar una infusión concentrada con flores de manzanilla y agregarla al agua tibia de un recipiente amplio. Sentarse durante 10-15 minutos, una o dos veces al día, ayuda a reducir la inflamación y aliviar la picazón.

Compresas: Empapar una gasa estéril en infusión de manzanilla fría y aplicar sobre la zona afectada durante unos minutos para calmar la irritación.

Caléndula

Pomadas: Utilizar cremas o ungüentos a base de caléndula sobre la piel limpia en el área anal, siguiendo las indicaciones del envase.

Compresas: Preparar una infusión de flores de caléndula, dejar enfriar y aplicar con una gasa sobre la zona durante varios minutos para favorecer la reparación de los tejidos.

Hamamelis

Compresas frías: Humedecer una gasa o algodón en extracto de hamamelis (disponible en farmacias o tiendas naturistas) y aplicar directamente sobre la zona afectada. Este método ayuda a reducir la inflamación, el escozor y el dolor.

Toallitas húmedas: Utilizar toallitas específicas con hamamelis después de la higiene para aliviar la irritación y mantener la zona limpia.

Estas aplicaciones pueden repetirse varias veces al día según la tolerancia y la necesidad.

Es importante asegurarse de que los productos sean de uso tópico, no contengan alcohol ni otros irritantes, y mantener una higiene adecuada para evitar infecciones.

Ante síntomas persistentes o severos, se debe consultar a un profesional de la salud.

Antes de iniciar cualquier tratamiento con hierbas, se recomienda consultar a un profesional de la salud, especialmente en caso de embarazo, lactancia o enfermedades crónicas.