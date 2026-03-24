México

Tres hierbas que ayudan a mejorar los síntomas de hemorroides de manera eficaz

Una rutina con plantas como la manzanilla y la caléndula ayuda a reducir la incomodidad y favorece la recuperación del área afectada

Guardar
El uso correcto de extractos
El uso correcto de extractos y baños de asiento con ellas puede suavizar la inflamación y ayudar a calmar la piel sensible en casos de hemorroides. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de hierbas medicinales se ha consolidado como una alternativa natural para aliviar los síntomas de las hemorroides.

Plantas como la manzanilla, la caléndula y el hamamelis ofrecen propiedades antiinflamatorias y calmantes que contribuyen a reducir el dolor, la irritación y la inflamación en la zona afectada.

Incorporar preparados a base de estas hierbas en la rutina de cuidado puede mejorar el bienestar y complementar los tratamientos convencionales, tal como te contamos a continuación.

El uso de hierbas medicinales
El uso de hierbas medicinales se consolida como alternativa natural para aliviar los síntomas de las hemorroides de manera eficaz. (IMSS)

La hierbas medicinales que ayudan a mejorar los síntomas de las hemorroides

De acuerdo con algunos estudios publicados en la revista científica PubMed, existen tres plantas medicinales que destacan por sus propiedades para contribuir al alivio de los síntomas de las hemorroides de manera eficaz. Dichas hierbas con poderes curativos son las siguientes:

1. Hamamelis (Witch Hazel)

El hamamelis es conocido por sus propiedades astringentes y antiinflamatorias. Se utiliza en compresas o cremas aplicadas directamente sobre la zona afectada para reducir la inflamación, aliviar la picazón y disminuir el dolor.

(Wikipedia)
(Wikipedia)

2. Manzanilla

La manzanilla posee efectos calmantes y antiinflamatorios. Los baños de asiento con infusión de manzanilla o la aplicación de compresas pueden ayudar a reducir la irritación y promover la cicatrización.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Caléndula

La caléndula se emplea por su acción antiinflamatoria y regeneradora. Se utiliza en pomadas o cremas tópicas para favorecer la reparación de los tejidos y disminuir la molestia asociada a las hemorroides.

(Adobe Stock)
(Adobe Stock)

Cómo usar hierbas medicinales para combatir los síntomas de las hemorroides

Para aprovechar las propiedades curativas de la manzanilla, la caléndula y el hamamelis se recomienda usar de la manera siguiente:

Manzanilla

  • Baños de asiento: Preparar una infusión concentrada con flores de manzanilla y agregarla al agua tibia de un recipiente amplio. Sentarse durante 10-15 minutos, una o dos veces al día, ayuda a reducir la inflamación y aliviar la picazón.
  • Compresas: Empapar una gasa estéril en infusión de manzanilla fría y aplicar sobre la zona afectada durante unos minutos para calmar la irritación.

Caléndula

  • Pomadas: Utilizar cremas o ungüentos a base de caléndula sobre la piel limpia en el área anal, siguiendo las indicaciones del envase.
  • Compresas: Preparar una infusión de flores de caléndula, dejar enfriar y aplicar con una gasa sobre la zona durante varios minutos para favorecer la reparación de los tejidos.

Hamamelis

  • Compresas frías: Humedecer una gasa o algodón en extracto de hamamelis (disponible en farmacias o tiendas naturistas) y aplicar directamente sobre la zona afectada. Este método ayuda a reducir la inflamación, el escozor y el dolor.
  • Toallitas húmedas: Utilizar toallitas específicas con hamamelis después de la higiene para aliviar la irritación y mantener la zona limpia.

Estas aplicaciones pueden repetirse varias veces al día según la tolerancia y la necesidad.

Es importante asegurarse de que los productos sean de uso tópico, no contengan alcohol ni otros irritantes, y mantener una higiene adecuada para evitar infecciones.

Ante síntomas persistentes o severos, se debe consultar a un profesional de la salud.

Antes de iniciar cualquier tratamiento con hierbas, se recomienda consultar a un profesional de la salud, especialmente en caso de embarazo, lactancia o enfermedades crónicas.

Temas Relacionados

hierbas medicinaleshemorroidessaludmexico-noticias

Más Noticias

Hija del Mayo Zambada tramitó amparo contra orden de aprehensión tras operativo en Culiacán

La mujer fue retenida y posteriormente liberada en un operativo que derivó en la muerte de 11 personas

Hija del Mayo Zambada tramitó

Gustavo Adolfo Infante rechazó 2 millones a Ring Royale, pero amenaza a Javier Ceriani: lo golpeará “gratis”

El periodista aseguró en televisión abierta que lo suyo con Javier Ceriani va más allá de lo profesional, y dejó claro que esa pelea sí le gustaría, sin importar la paga

Gustavo Adolfo Infante rechazó 2

3 playas cerca de la Ciudad de México que no tienen tanta gente en Semana Santa

Una escapada cercana puede ofrecer mar y naturaleza sin el estrés de los destinos habituales

3 playas cerca de la

SEP adelantará vacaciones de Semana Santa para todos los estudiantes: en esta fecha comenzará

Estudiantes de preescolar, primaria y secundaria volverán a clases el lunes 13 de abril tras el periodo de asueto por las festividades religiosas sen el país, indicó la Secretaría de Educación Pública

SEP adelantará vacaciones de Semana

Estado del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este lunes

Si vas a tomar un vuelo en el aeropuerto capitalino, esta información te interesa

Estado del AICM EN VIVO:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Localizan con vida a los

Localizan con vida a los 7 electricistas reportados como desaparecidos en Matehuala, San Luis Potosí

Detienen a hombre que asesinó a un niño de 6 años y lesionó a una menor en ataque armado en Nuevo León

Sheinbaum solicitará informe a la FGR sobre hallazgo de restos óseos en funeraria en Iguala: estaría ligada al caso Ayotzinapa

Hallan toma clandestina en Tlalnepantla y aseguran 25 mil litros de huachicol

Grupo Élite, el brazo armado que consolidó el poder de Juan Carlos Valencia en el CJNG

ENTRETENIMIENTO

Gustavo Adolfo Infante rechazó 2

Gustavo Adolfo Infante rechazó 2 millones a Ring Royale, pero amenaza a Javier Ceriani: lo golpeará “gratis”

Cristian Castro sigue su sueño de colaborar con Luis Miguel y le ofrece cantar en su boda: “Me muero por él”

Por qué fueron prohibidas las playeras de futbol en el concierto de Los Fabulosos Cadillacs en Guadalajara

Pati Chapoy, Pedro Sola y todo Ventaneando quedan impactados por repentina “presencia” de Daniel Bisogno: “Su olor”

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 23 de marzo

DEPORTES

Uruguay convoca a sus figuras

Uruguay convoca a sus figuras de la Liga MX para medirse a Inglaterra y Argelia rumbo al Mundial 2026

“Veo como una bendición jugar con puros mexicanos”, Gabriel Milito habla sobre lo que representa dirigir a Chivas

Clausura 2026: cuándo regresa la actividad en la Liga MX tras la Fecha FIFA

Así va la tabla de goleadores del Clausura 2026: ¿quién la encabeza tras la Jornada 12?

Ryan García explota contra Terence Crawford pese a triunfo con Canelo Álvarez: “Es un inflado que no sirve”