Samo vs Mario Domm: la historia de acusaciones, peleas y reencuentros en Camila

La banda ha estado en el ojo público tras confrontaciones que se han hecho virales

Mario Domm, Samo y Pablo Hurtado están emocionados de poder reconectar con el público que los ha acompañado por dos décadas Foto: Camila

La relación entre Mario Domm y Samo en el grupo Camila ha vuelto a ser noticia tras un episodio reciente que reavivó la tensión acumulada por años.

El conflicto resurgió cuando Mario Domm responsabilizó públicamente a Samo por su ausencia en un concierto en Irapuato, generando una nueva ola de declaraciones cruzadas y malestar entre los integrantes.

La situación ha dejado en vilo a los seguidores de la banda, quienes han presenciado una historia marcada por acusaciones, separaciones, reencuentros y desencuentros.

¿Qué ha pasado recientemente?

La noche del 19 de marzo de 2026, durante la Feria de las Fresas en Irapuato, Mario Domm expuso ante el público que Samo no se había presentado al concierto, señalando:

“Hay una persona que es la segunda vez, el segundo concierto que nos deja de plantón... la persona no quiere venir, yo estoy cansado de disculparlo”.

Horas antes, Samo había comunicado en redes sociales que su ausencia se debía a “motivos ajenos a mi persona”.

Mario Domm (i) Pablo Hurtado (c) y Samo (d) integrantes de la agrupación musical 'Camila', participan este lunes durante una conferencia de prensa, en la Arena de la Ciudad de México (México). EFE/Mario Guzmán

Tras la polémica, Samo exigió una disculpa pública de su compañero y precisó que no existió un acuerdo contractual para su participación, afirmando: “No fue que yo no quisiera ir, no se llegó a un acuerdo contractual”.

Esta controversia expone una dinámica interna que ha acompañado a Camila desde hace más de una década.

Samo Parra, Pablo Hurtado y Mario Domm compartieron con Infobae México la gran emoción de volver a crear música en conjunto Foto: Camila

Cronología: acusaciones, peleas y reencuentros en Camila

  • 2013: Samo abandona Camila en medio de tensiones con Mario Domm y Pablo Hurtado, dando inicio a su carrera como solista.
  • 2014-2019: Camila continúa como dueto y publica los discos Elypse y Hacia Adentro.
  • Marzo de 2023: Anuncio oficial de la reincorporación de Samo a Camila, con la publicación de la canción “Fugitivos”.
  • Noviembre de 2024: Cancelación de la “Gira Regresa Tour” en México por conflictos contractuales y tensiones internas; surgen nuevas acusaciones sobre exigencias y descontento de Samo con su posición en el grupo.
  • 19 de marzo de 2026: Mario Domm expone públicamente la ausencia de Samo en un concierto de Irapuato, lo que provoca la respuesta del cantante y una exigencia de disculpa pública por parte de Samo, quien afirma que no existió acuerdo contractual para su participación.

Posteriormente, Samo reconoce que mantiene un contrato laboral con Camila hasta diciembre de 2026, pero manifiesta sentirse poco incluido en el proyecto y reitera su deseo de aportar artísticamente si se cumplen los acuerdos legales.

A lo largo de su historia, Camila ha enfrentado altibajos que han puesto en jaque su permanencia como grupo.

