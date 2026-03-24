Samo responde a Mario Domm por exhibir su ausencia en show de Camila y exige disculpa: “Me dolió mucho”

Samo reclama una disculpa pública a Mario Domm tras ser responsabilizado por su ausencia en el concierto de Camila en la Feria de las Fresas de Irapuato (@samooficial/Instagram)

El conflicto entre Samo y Mario Domm de Camila se intensificó tras la ausencia de Samo en el concierto de la Feria de las Fresas de Irapuato, luego de que este expusiera desacuerdos contractuales como motivo principal.

El cantante aseguró que no se cerró un acuerdo laboral y exigió una disculpa pública a Domm por haberlo responsabilizado injustamente ante los seguidores.

Samo pide una disculpa pública a Mario Domm porque, según su versión, no existió un contrato cerrado para su participación en el concierto de Camila en Irapuato. Considera que fue injustamente señalado ante los fans por una decisión que no dependió de él, lo que le generó un daño personal y afectó la percepción del público hacia su figura y la del grupo.

Samo se siente herido tras ser exhibido ante los fans

“No fue que yo no quisiera ir, no se llegó a un acuerdo contractual”, sostuvo Samo al detallar las circunstancias del conflicto. El intérprete relató que una noche antes del concierto envió una nota de voz desde un lugar “muy honesto”, manifestando su frustración por no poder subirse al escenario.

Samo expresó que la situación dañó su imagen y la percepción pública del grupo, además de suscitar mensajes hostiles en redes sociales de los fans de Camila (@samooficial/Instagram)

“Les dije: ‘Me siento frustrado, me siento con coraje, impotente, quiero ir a cantar’. ¿Cómo es posible que un día te diga hermano y otro día te corte la cabeza frente al público?”.

Al día siguiente, recibió un mensaje directo de parte de Domm en WhatsApp: “Me arrepiento de haberte invitado de nuevo a cantar con Camila”. “Me dolió mucho ese mensaje”, confesó.

Para Samo, su demanda de disculpa va dirigida hacia el público: “Yo no necesito que se disculpe conmigo, pero sí que se disculpe con los fans por la información errónea que dio en el concierto, por ese impulso tal vez que tuvo”.

Al referirse a los seguidores, Samo reconoció la dureza de los mensajes expresados en redes sociales tras su ausencia y ofreció una disculpa.

Mario Domm señaló a Samo frente al público el 19 de marzo de 2026, generando división y debate entre los asistentes al presentar Bésame (Foto: Instagram @mariochicascamila)

“Me quiero disculpar con todos los fans, con el público en general, les doy toda la razón en que hayan escrito tantas frases, cosas llenas de odio en redes sociales. Yo también lo hubiera hecho en su lugar, pero el público no tiene la información que hay detrás del desafortunado comentario de mi compañero Mario en el escenario del show que tuvieron en Irapuato”, afirmó.

Mario Domm responsabiliza a Samo en pleno concierto

Durante la presentación del 19 de marzo de 2026, Mario Domm abordó públicamente la ausencia de su colega antes de interpretar “Bésame”, lo que elevó la tensión entre los asistentes.

“Hay una persona que es la segunda vez, el segundo concierto que nos deja de plantón... esta persona no quiso asistir al concierto... la persona no quiere venir, yo estoy cansado de disculparlo y quiero preguntarles a ustedes, ¿debemos cancelar este concierto?, aquí estamos iluminación, video, músicos, estamos 30, falta uno, ¿cantamos o nos vamos a ching*r a nuestra madre?”, expresó Domm ante miles de fans.

La intervención dividió opiniones y generó incertidumbre. Mientras tanto, Samo ya había comunicado horas antes su ausencia “por motivos ajenos a mi persona”.

La relación entre Samo y Camila arrastra tensiones desde su primera separación en 2013 y se reactiva con la discusión sobre el contrato actual, vigente hasta 2026 (Camila)

Tensiones históricas y situación contractual en Camila

El desencuentro reactivó antiguas tensiones dentro del grupo. Fundado en 2005, Camila experimentó su primera separación cuando Samo dejó la banda en 2013 para iniciar su carrera como solista en medio de diferencias con Domm.

En el 2023, Camila retomó su formato de trío, aunque ahora el propio Samo confesó no sentirse totalmente incluido. “A pesar de haber formado el proyecto, no me siento incluido del todo”, subrayó el cantante.

“Estoy aquí para aportar lo que doy como artista, lo que puedo dar como ser humano también. Y simplemente si mis compañeros quisieran tomar ese rumbo, también lo respetaría, tendrían que hablar de la parte legal contractual, ya que hay un contrato”.

El equipo legal de Samo confirmó que no existió un acuerdo económico cerrado para el concierto de Camila en Irapuato, lo que agravó el conflicto (Foto: Camila)

El equipo legal de Samo precisó que nunca se firmó un “acuerdo económico” para la fecha en Irapuato, pese a las negociaciones con la empresa que maneja al grupo. El artista precisó que mantiene un “contrato laboral vigente” con Camila hasta diciembre de 2026, y que está dispuesto a apartarse siempre que se cumplan los acuerdos legales.

“Entonces tendrían que hablar las partes, y quitar todo lo que esté dentro de los contratos”, agregó.