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Quién es el “El Chinito” y por qué lo relacionan con los ataques a bares en Chiapas

La Fiscalía de Chiapas detuvo en flagrancia a José “N”, alias “El Chinito”, quien además reconoció pertenecer a un grupo delictivo

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“El Chinito” fue detenido tras
“El Chinito” fue detenido tras intentar huir durante un operativo en Villaflores. (X @FGEChiapas)

La figura de José “N”, alias “El Chinito”, pasó de ser un apodo en expedientes de investigación a convertirse en uno de los rostros clave de la violencia reciente en Chiapas. Su detención no solo lo vincula con delitos en flagrancia, sino que refuerza su presunta participación en el ataque a dos bares en Villaflores ocurrido en diciembre de 2025.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, su identificación fue posible tras meses de investigación que incluyeron análisis de cámaras de videovigilancia y rastreo de comunicaciones, lo que permitió ubicarlo como uno de los participantes en el atentado contra los bares Anubis y Kabala.

De operador criminal a detenido en flagrancia

El reciente comunicado del Grupo Interinstitucional —integrado por la Fiscalía de Chiapas, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad del Pueblo— añade nuevos elementos sobre quién es “El Chinito”.

Su detención ocurrió en la colonia Melchor Ocampo, en el municipio de Villaflores, durante patrullajes de seguridad, donde fue sorprendido en flagrancia. Al momento de su captura, las autoridades le aseguraron un arma de fuego con cargador y seis cartuchos útiles calibre 9 milímetros, así como 12 bolsitas con material sólido cristalino, presuntamente droga.

Un dato clave que refuerza su perfil criminal es que, según el reporte oficial, el propio detenido manifestó pertenecer a un grupo delictivo, lo que lo coloca dentro de una estructura organizada y no como un actor aislado.

(X @FGEChiapas)
(X @FGEChiapas)

Una captura marcada por la huida

El operativo de detención también dejó ver el nivel de riesgo que implicaba su captura. “El Chinito” intentó huir de las autoridades y, en su intento por escapar, se arrojó a un barranco, lo que le provocó una fractura.

Tras estos hechos, fue auxiliado por los propios elementos de seguridad, quienes le brindaron atención médica antes de ponerlo a disposición del Ministerio Público.

Este episodio no solo refleja la presión sobre el presunto criminal, sino también la importancia que las autoridades le atribuyen dentro de las investigaciones en curso.

El ataque que lo colocó en el radar

“El Chinito” es señalado como uno de los implicados en el ataque armado contra los bares Anubis y Kabala, ocurrido el 27 de diciembre de 2025 en Villaflores.

En ese hecho, un grupo armado privó de la libertad a ocho personas, incluidos los dueños de los establecimientos. Días después, al menos seis víctimas fueron localizadas sin vida, lo que convirtió el caso en uno de los más impactantes en la región de la Frailesca.

Aunque hubo detenciones iniciales, “El Chinito” logró evadir la acción de la justicia durante meses, hasta su reciente captura.

Un perfil ligado al crimen organizado

Si bien las autoridades no han detallado la estructura criminal a la que pertenece, el reconocimiento del propio detenido sobre su vínculo con un grupo delictivo refuerza la hipótesis de que operaba dentro de una célula activa en Chiapas.

La región donde ocurrieron los hechos ha sido escenario de disputas entre organizaciones criminales, que buscan controlar rutas estratégicas para el tráfico ilícito.

En este contexto, “El Chinito” aparece como un posible operador dentro de estas dinámicas de violencia, más allá de su participación directa en el ataque.

Una detención que abre nuevas líneas

La Fiscalía de Chiapas reiteró que el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, que será el encargado de definir su situación jurídica.

Además, la dependencia subrayó su compromiso de trabajar de manera coordinada para combatir la delincuencia bajo el principio de “Cero Impunidad”, en un caso que aún no está completamente cerrado.

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