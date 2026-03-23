Así fue como el Black Hawk del Secretario de Seguridad de Chiapas voló techos de lámina durante aterrizaje en Tapachula

Foto: Captura de pantalla / Redes sociales

El helicóptero Black Hawk que era piloteado por Óscar Aparicio Avendaño, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Chiapas, provocó daños en 10 casas cuando aterrizaba en el ejido Zaragoza del municipio de Tapachula.

Los hechos fueron captados en video por una persona que se encontraba en la zona. En el material se observa a la aeronave mientras desciende y provoca que los techos de lámina de algunas de las casas rurales que se encuentran en la zona salgan volando.

Ante la potencia de las ráfagas de viento ocasionadas por el helicóptero, se observa el desprendimiento de las láminas, de las cuales algunas caen en el campo de aterrizaje.

Luego de aterrizar, el Secretario de Seguridad Pública descendió del helicóptero junto con otros funcionarios y detalló que pagaría los daños provocados en las casas de lámina.

En entrevista con medios locales, el funcionario informó que les brindó apoyo a los habitantes luego de que 10 láminas se levantaron y salieron volando.

Sin embargo, también informó que él se hizo cargo de reponer los daños, sino que también compró con sus propios recursos 90 láminas para que se renueven las que puedan estar en malas condiciones.

Óscar Aparicio Avendaño se responsabilizó del arreglo de los techos de lámina de los habitantes. Video: Redes sociales

“La verdad que estaban en muy mal estado, inclusive la verdad es que les beneficia porque las láminas ya estaban todas oxidadas, incluso algunas estabas detenidas con algunos bambúes arriba”, detalló Aparicio Avendaño a Chiapas News.

Además, recalcó que las personas beneficiadas con la reposición de sus láminas terminaron agradecidas por la acción del funcionario.

Cabe señalar que Óscar Aparicio Avendaño realiza de manera frecuente operativos a bordo del helicóptero Black Hawk con el objetivo de disminuir el delito.

Una de las recientes capturas realizadas por el Secretario de Seguridad Pública con la utilización de este helicóptero fue la de Hugo “N”, alias “El Espíritu”, identificado como jefe de plaza del Cártel de Chiapas y Guatemala (CCyG), organización criminal liderada por Juan Manuel Valdovinos, alias “El Señor de los Caballos”, y que mantiene vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Foto: Secretaría de Seguridad del Pueblo

Su captura se llevó a cabo el 4 de febrero durante un operativo en los municipios de Cintalapa de Figueroa, Ocozocoautla de Espinosa y Jiquipilas.

El sujeto fue arrestado junto a tres presuntos integrantes de la organización criminal, a quienes les fueron aseguradas cuatro armas largas y un vehículo.

De acuerdo con los datos, los cuatro hombres fueron detenidos luego de que intentaron secuestrar a un grupo de personas que se trasladaban a bordo de un vehículo.

Aparicio Avendaño detalló que “El Espíritu” se encargaba de la distribución de droga en esta zona de Chiapas, además de que controlaba los municipios de Jiquipilas, Cintalapa de Figueroa Ocozocoautla y Ocuilapa.

El jefe de plaza era identificado como objetivo a nivel nacional.