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ONU reconoce designación de la CDMX como sede del 14 Foro Urbano Mundial en 2028

La capital mexicana busca generar nuevas orientaciones y fortalecer compromisos entre ciudades, naciones y organismos internacionales

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Ciudad de México (Adobe Stock).
Ciudad de México (Adobe Stock).

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, y autoridades del Gobierno de México informaron que ONU-Hábitat designó a la Ciudad de México como sede del 14 Foro Urbano Mundial 2028 (WUF14), un espacio que impulsará acciones para hacer efectivo el derecho humano a la ciudad, a la vivienda y a la construcción de urbes sustentables.

“Queremos que nuestra ciudad sea protagonista de la construcción de los nuevos compromisos urbanos internacionales del futuro; de un nuevo ciclo de alianzas y acuerdos de desarrollo, que vendrán tras la Agenda 2030”, expresó la funcionaria capitalina.

Subrayó que el evento permitirá escuchar diversas voces para la construcción de mejoras en un panorama urbano, así como impulsar un orden internacional basado en el derecho, la cooperación, el multilateralismo y la erradicación de la guerra como vía para resolver conflictos.

El anuncio se realizó en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, con la presencia del canciller Juan Ramón de la Fuente y de la titular de la Sedatu, Edna Elena Vega Rangel, además de integrantes del gabinete, academia, iniciativa privada y organizaciones civiles.

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ONU Hábitat designa a la Ciudad de México sede del Foro Urbano Mundial 2028 (WUF14), en reconocimiento a su potencial en materia de políticas públicas. (Gobierno de México)

Construcción colectiva rumbo a 2028

La jefa de Gobierno convocó a una alianza internacional de ciudades por la paz y la soberanía de los pueblos, y adelantó que inicia un proceso de construcción colectiva para repensar los desafíos urbanos durante los próximos dos años. Para ello, se instalará un Comité Promotor plural con participación de academia, organismos internacionales, sociedad civil, sector privado y distintos niveles de gobierno.

Afirmó que el foro será una oportunidad para generar nuevas orientaciones y fortalecer compromisos entre ciudades, naciones y organismos internacionales, con impacto en las próximas décadas. También destacó que el debate global permitirá responder a retos clave como el acceso a vivienda digna, la transformación del espacio público y la construcción de ciudades sostenibles y en paz.

Recordó que se presentará la Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles, además de resaltar avances como el reconocimiento constitucional del derecho a la ciudad y el Sistema Público de Cuidados, así como el programa “Utopías” como estrategia de justicia territorial.

Por su parte, De la Fuente afirmó que la designación refleja un esfuerzo colectivo que ha posicionado a la capital como referente urbano, mientras que Vega Rangel señaló que el foro abrirá un espacio de diálogo para construir soluciones que mejoren la calidad de vida a nivel global.

Finalmente, la directora ejecutiva de ONU-Hábitat, Ana Claudia Rossbach, destacó que la elección responde al liderazgo y visión de la ciudad, que en 2028 será epicentro de una conversación global sobre desarrollo urbano.

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