CDMX le ganó a Moscú y a Fortaleza, Brasil: será sede del foro urbano más importante del mundo en 2028

(Infobae-Itzallana)

La Ciudad de México fue seleccionada como sede del Foro Urbano Mundial 2028 (WUF14), el encuentro de urbanismo más relevante del sistema de Naciones Unidas, luego de superar en la evaluación final a Moscú y a la ciudad brasileña de Fortaleza. El anuncio lo hizo este lunes la jefa de gobierno Clara Brugada junto al canciller Juan Ramón de la Fuente en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

¿Qué es el Foro Urbano Mundial y por qué importa?

El Foro Urbano Mundial de ONU-Hábitat se celebra cada dos años desde 2002 y es considerado el espacio multilateral más importante del mundo en materia de ciudades. No es una cumbre de jefes de Estado ni una conferencia diplomática tradicional: es el único foro global donde gobiernos, organismos internacionales, academia, movimientos sociales, empresas y sociedad civil se sientan en la misma mesa para debatir preguntas que afectan a millones de personas: ¿cómo garantizar vivienda digna?, ¿cómo transformar el espacio público?, ¿cómo construir ciudades más justas frente a la crisis climática?

La edición anterior, celebrada en El Cairo, reunió a cerca de 40,000 personas. Las autoridades capitalinas aseguran que la Ciudad de México superará con creces esa cifra.

La Jefa De Gobierno, Clara Brugada, asiste al evento "Ciudad de México: sede del World Urban Forum 2028", desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

El dato que pone todo en perspectiva

Mientras la capital mexicana celebra el reconocimiento, el canciller De la Fuente recordó la dimensión del problema que este foro busca atender: cerca de 3,000 millones de personas, casi un tercio de la población mundial, no tienen acceso a una vivienda digna.

El dato no es menor. Más de la mitad de la humanidad ya vive en ciudades y, según Naciones Unidas, esa proporción seguirá creciendo aceleradamente en las próximas décadas. El futuro del planeta se juega, en buena medida, en el modo en que diseñemos, gobernemos y habitemos nuestras ciudades. Es precisamente ese contraste el que le da peso político al anuncio: México no solo organizará un evento internacional, sino que asume el compromiso simbólico de ser referente global en la discusión sobre el derecho humano a la ciudad.

¿Por qué fue elegida la Ciudad de México?

Brugada destacó varios factores que inclinaron la decisión. La Constitución de la Ciudad de México fue la primera en el mundo en reconocer el derecho a la ciudad como derecho constitucional. El programa de las Utopías —espacios públicos integrales que concentran cuidados, deporte, cultura y bienestar en las comunidades más periféricas— recibió recientemente el Pergamino de Honor de ONU-Hábitat, en lo que el canciller De la Fuente describió como el preámbulo directo de este nuevo reconocimiento. A ello se suma que la capital cuenta con el sistema de planeación urbana más robusto del país y un proceso participativo en marcha que proyecta la ciudad hacia los próximos 20 años.