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Murió Jorge Kahwagi Gastine: qué fue de su polémico hijo, boxeador y político

Tras años alejado de la vida pública, el nombre de Jorge Kahwagi Macari resurgió en medio del duelo por su padre

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La muerte de Jorge Kahwagi
La muerte de Jorge Kahwagi Gastine reavivó el interés por la trayectoria de Jorge Kahwagi Macari, marcada por su paso por la política, el boxeo y una serie de polémicas. (CUARTOSCURO/Redes sociales)

La muerte de Jorge Kahwagi Gastine, presidente de Grupo Crónica, no solo marcó el cierre de una trayectoria empresarial relevante en el país, sino que también volvió a colocar en la conversación pública a su hijo, Jorge Kahwagi Macari, una de las figuras más controvertidas y mediáticas de la vida pública mexicana en las últimas décadas.

Durante más de 20 años, Kahwagi Macari construyó un perfil que combinó política, deporte, televisión y escándalos, con una notoria influencia familiar y alianzas políticas de alto nivel. Tras años de bajo perfil, su nombre resurgió a raíz del fallecimiento de su padre, lo que reavivó las preguntas sobre qué fue de él.

Entre el Congreso y la farándula: una trayectoria polémica

MEXICO, DF 28JUNIO2005.- El diputado
MEXICO, DF 28JUNIO2005.- El diputado del Partido Verde Ecologista Jorge Kahwagi antes de la sesiòn donde se aprobò el voto de los mexicanos en el extranjero FOTO: Miguel Dimayuga/CUARTOSCURO.COM

Jorge Kahwagi Macari nació en la Ciudad de México el 28 de mayo de 1968, por lo que actualmente tiene 57 años. Es hijo de Jorge Kahwagi Gastine, empresario fallecido este 23 de marzo de 2026.

La carrera de Kahwagi Macari inició en la política, al integrarse al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), donde fue diputado federal entre 2001 y 2006 y coordinador parlamentario. Su paso por la Cámara de Diputados estuvo marcado por su participación en el reality show Big Brother VIP en 2004, decisión que generó controversia porque, al igual que pasó recientemente con Sergio Mayer, pidió licencia legislativa para participar en el programa, aunque continuó percibiendo su salario de legislador. Diversos partidos objetaron la licencia y criticaron el uso de recursos públicos en actividades extralegislativas.

Jorge Kahwagi llega a
Jorge Kahwagi llega a la reunión de líderes parlamentarios en San Lázaro junto a Manuel Velasco. FOTO: Juan Pablo Zamora/CUARTOSCURO.COM

La relación política de Kahwagi Macari estuvo muy ligada a Elba Esther Gordillo, entonces líder sindical y fundadora del Partido Nueva Alianza (PANAL), partido donde Kahwagi se desempeñó primero como secretario general y, tras la renuncia de Tomás Ruiz González, como presidente de la organización entre 2007 y 2011.

Entre 2009 y 2012 regresó a la Cámara de Diputados por el PANAL, periodo en el que fue señalado por acudir en estado inconveniente a debates de reformas.

Sus polémicas en el mundo del box

La incursión de Jorge Kahwagi Macari en el boxeo profesional se sumó a la controversia de su trayectoria. Entre 2001 y 2005 protagonizó 11 peleas profesionales, todas ganadas por nocaut, y se consagró campeón mexicano de peso crucero en 2002.

MÉXICO, D.F. 23 MAYO 2004.- El
MÉXICO, D.F. 23 MAYO 2004.- El diputado con licencia del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Jorge Kahwagi Gastine baila con la cubana Nuirka Marcos dentro de las actividades recreativas que se realizan dentro del programa Big Brother VIP 3. FOTO: Iván Stephens/CUARTOSCURO.COM

Obtuvo títulos de campeón latino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), además del campeonato internacional del CMB. Sin embargo, su carrera deportiva fue objeto de fuertes críticas por la baja calidad de los rivales enfrentados, la escasa trayectoria de muchos de ellos y sospechas de peleas arregladas.

Al menos cuatro de sus rivales —Perry Williams, Richard Wilson, Dwayne Swift y Buck Smith— fueron investigados por el FBI bajo sospecha de haber recibido dinero para dejarse vencer. El combate de julio de 2005 contra el brasileño Roberto Coelho terminó en abucheos por parte del público, que interpretó la pasividad del rival como evidencia de un espectáculo pactado.

En 2015, Kahwagi Macari volvió a boxear tras una década de retiro, enfrentando en Cebú, Filipinas, a su compatriota Ramón Olivas. El combate duró solo 40 segundos tras un golpe de Kahwagi a la mandíbula de Olivas, el árbitro detuvo el combate y le otorgó la victoria a Kahwagi.

El hijo del empresario fue ampliamente criticado por medios y asistentes, que lo calificaron como una “caricatura deprimente de lo que debe ser el boxeo”.

José Sulaiman, titular del Consejo
José Sulaiman, titular del Consejo Mundial de Boxeo, y Jorge Kahwagi, durante la entrega del cinturón del campeonato Internacional peso Crucero, del Comité Mexicano de Boxeo en el hotel Melia. FOTO: Susana Navarrete/CUARTOSCURO.COM

Otros escándalos

La vida personal de Kahwagi Macari también fue foco de controversia. En 2013 fue acusado en Puerto Vallarta de agredir físicamente a su entonces pareja, Ana Gabriela González Sánchez, quien resultó gravemente herida.

En 2019, el empresario enfrentó una grave crisis de salud al sufrir una úlcera gástrica perforada que lo llevó a terapia intensiva y que derivó en una infección bacteriana de largo tratamiento. El propio Kahwagi confirmó en sus redes sociales: “Se me reventó una úlcera, pero gracias a Dios que me permitió seguir dando lata aquí con ustedes”.

Los últimos años han estado marcados por un cambio radical en su imagen: sobrepeso, hinchazón facial y rumores de cirugías estéticas. Las apariciones públicas disminuyeron drásticamente, al punto que su cuenta de X (antes Twitter), así como su presencia misma, permanece inactiva desde 2019.

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