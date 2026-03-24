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¿Quién fue Jorge Kahwagi Gastine? El empresario y presidente de Grupo Crónica que murió a los 85 años

La muerte de Jorge Kahwagi Gastine marca el fin de una carrera que abarcó medios, educación y organismos empresariales en el país

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Jorge Kahwagi Gastine, líder de
Jorge Kahwagi Gastine, líder de Grupo Crónica, murió a los 85 años. (CUARTOSCURO)

Jorge Kahwagi Gastine, empresario mexicano y presidente de Grupo Crónica, falleció este lunes 23 de marzo a los 85 años en la Ciudad de México, dejando un legado en los sectores periodístico, empresarial y educativo.

¿De qué murió?

Cabe apuntar que, hasta el momento, la familia del empresario no ha dado a conocer cuáles fueron las causas de muerte, y tampoco se sabe si Kahwagi padecía alguna enfermedad, aunque no se descartaría debido a su avanzada edad.

¿Quién fue Jorge Kahwagi?

Jorge Kahwagi Gastine nació el 8 de noviembre de 1943, de ascendencia libanesa. Llegó a México a los cinco años de edad, tras una travesía marítima de más de un mes junto a su familia.

CIUDAD DE MÉXICO, 16OCTUBRE2024.- Jorge
CIUDAD DE MÉXICO, 16OCTUBRE2024.- Jorge Kahwagi Gastine, director general y presidente del periódico La Crónica de Hoy, durante la ceremonia de entrega la edición 2024 de los Premios Crónica en las inmediaciones del Auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología e Historia. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Ejerció como licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y doctor en Administración Pública por la Universidad Panamericana, donde también obtuvo una especialización en alta dirección de empresas. Su carrera empresarial incluyó la fundación de Inmobiliaria Layla y la propiedad de Cosmocolor, compañía que imprime credenciales oficiales como cédulas profesionales y licencias de conducir.

Ocupó la presidencia de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en Álvaro Obregón y de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO). También presidió el Instituto Mexicano de la Pequeña y Mediana Industria.

En el ámbito de los medios, Kahwagi Gastine encabezó el consejo de administración de Grupo Crónica, responsable de los diarios La Crónica de Hoy, Crónica Hidalgo y Crónica Jalisco. Desde 2014, ejerció como director general y presidente del periódico nacional.

“Este día debemos dar la triste noticia de que Don Jorge murió, pero nos consuela saber que estas páginas son parte de un legado increíble, forjado con su esfuerzo personal y que trascendió en el ámbito empresarial, sin duda, pero también en esa otra gran pasión que siempre vivió: la educación”, publicó La Crónica de Hoy en su edición digital al dar a conocer la noticia.

Su papel en la educación

CIUDAD DE MÉXICO, 18OCTUBRE2023.- Jorge
CIUDAD DE MÉXICO, 18OCTUBRE2023.- Jorge Kahwagi Gastine, director del periódico La Crónica de Hoy, durante su participación en la ceremonia de los Premios Crónica realizada en el Auditorio “Jaime Torres Bodet” del Museo Nacional de Antropología. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

El interés de Jorge Kahwagi Gastine por la educación se reflejó en su participación en organismos académicos y científicos. Integró el patronato del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) y la junta de gobierno del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV-IPN).

También fue miembro del Consejo de Administración del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. Además, formó parte de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados.

Impulsó el Premio Crónica, galardón que reconoce a personalidades mexicanas destacadas en ciencia, academia y cultura, y que se convirtió en referencia para el mundo científico y académico mexicano.

Su entorno deportivo

Jorge Kahwagi Gastine es padre
Jorge Kahwagi Gastine es padre del famoso exboxeador, quien también incursionó en la política. (Foto: Saúl López/ cuartoscuro.com)

En el terreno deportivo, presidió el Club de Golf Tequisquiapan, la Promotora Hacienda Grande de Tequisquiapan y fue expresidente de la Federación Mexicana de Golf.

La familia de Kahwagi Gastine tiene amplia presencia en los sectores empresarial y político del país. Su hijo, Jorge Kahwagi Macari, quien inició su carrera como boxeador, llegó a ser dirigente del Partido Nueva Alianza y diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México.

Su nieto, Fernando Marón Kahwagi, ocupa el cargo de vicepresidente de La Crónica de Hoy. El empresario fue suegro de Miguel Marón Manzur, exsubsecretario de la Secretaría de Economía federal.

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