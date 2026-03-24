Mónica Noguera y Paco Zea fueron vistos “muy cariñosos”, crecen rumores de romance tras convivencia diaria

La química entre Mónica Noguera y Francisco Zea en Imagen Televisión es tema de conversación constante en redes sociales y entre televidentes (IG)

La supuesta relación entre Mónica Noguera y Francisco Zea ha generado debate, luego de que una versión divulgada por la reconocida periodista de espectáculos Lupita Martínez sugiriera que ambos fueron vistos cenando en actitud afectuosa en la zona de Altavista, al sur de la Ciudad de México.

Este señalamiento coincide con la presencia diaria de ambos frente a las cámaras en el noticiero matutino de Imagen Televisión, y llega en un momento en que los rumores sobre la vida personal de Noguera han estado particularmente activos, tras negar previamente haber tenido un romance con Erik Rubín.

La convivencia constante y la percepción de cercanía entre los conductores han alimentado la especulación, aunque hasta ahora ninguno ha confirmado la información.

Convivencia diaria y química al aire

El origen del rumor se remonta a una publicación que Lupita Martínez realizó en la red social X, donde afirmó lo siguiente: “Debe ser muy bonito trabajar con tu novio/a, Mónica Noguera y Francisco Zea cenaban muy cariñosos el sábado en Altavista. Buenos días”.

La supuesta relación de Mónica Noguera y Francisco Zea genera debate tras ser vistos juntos en Altavista, según Lupita Martínez (IG)

Esta declaración fue la chispa que llevó a que la posibilidad de un romance entre los conductores se viralizara rápidamente, generando reacciones tanto en redes sociales como entre seguidores del noticiero.

En abril de 2023, Mónica Noguera se integró al equipo del noticiero matutino de Imagen Televisión, espacio encabezado por Francisco Zea. Desde esa fecha, ambos comparten set todas las mañanas a partir de las 6:30, horario en el que inicia la transmisión del programa.

En las redes sociales se ha comentado sobre la química y complicidad notoria entre ambos desde el comienzo de esta etapa profesional, fortaleciendo las suposiciones sobre una posible vinculación más allá de lo laboral.

Hasta este momento, ni Noguera ni Zea han emitido declaración alguna para aclarar o desmentir el posible vínculo sentimental, lo que mantiene la noticia en el terreno de la especulación. La periodista Lupita Martínez no aportó nuevos detalles tras su primer mensaje, aunque sugirió que podría ampliar la información en el futuro.

Hasta el momento, ni Noguera ni Zea han confirmado o desmentido la versión sobre su presunta relación sentimental (IG)

La trayectoria profesional de Paco Zea

Francisco Javier Zea Rojo, conocido popularmente como Francisco Zea o “Paco Zea”, es una figura destacada en el periodismo mexicano, con más de 20 años de experiencia en radio, prensa escrita y televisión. Actualmente es el conductor principal del noticiero matutino Imagen Noticias, además de colaborar como columnista en el diario Excélsior.

Zea cuenta con formación en Derecho y una especialización en temas ambientales, aunque su consolidación pública ha estado vinculada a su labor informativa. Dentro de su carrera periodística se incluyen colaboraciones en medios como Televisa Radio, Canal Once, Radio 13 y Cadenatres, donde ha cubierto información política, social y noticias de alto impacto nacional.

Francisco Zea, reconocido periodista mexicano y conductor de Imagen Noticias, cuenta con más de 20 años de experiencia en medios (Foto: Facebook)

A nivel personal, la prensa ha seguido de cerca varias de sus relaciones sentimentales, siendo la más mediática la que sostuvo con la actriz Sherlyn. En 2017, ambos anunciaron su compromiso y prepararon su boda para el año siguiente, pero la pareja terminó su vínculo antes de llegar al altar.