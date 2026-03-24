México

Mexicano encuentra playera de “Homero Zapata” en ropa de ‘paca’ en Japón y se vuelve viral al mostrar el precio

El creador de contenido, Antonio Nerey sorprendió al mostrar una prenda mexicana en una tienda de segunda mano en Tokio

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El video generó debate sobre
El video generó debate sobre el valor de la ropa usada fuera de México.

Un nuevo video difundido en TikTok evidenció cómo artículos representativos de México continúan apareciendo en contextos inesperados alrededor del mundo. En esta ocasión, el protagonista fue el creador de contenido Antonio Nerey, quien documentó el hallazgo de prendas con identidad mexicana en una tienda de segunda mano en Tokio, Japón.

Durante uno de sus recorridos por comercios locales, el influencer encontró piezas que llamaron su atención tanto por su diseño como por su precio. El fenómeno, conocido en México como “paca”, hace referencia a la ropa usada que se comercializa a bajo costo en mercados populares, pero que en otros países puede alcanzar valores mucho más elevados.

Uno de los descubrimientos más comentados fue una playera color café que combina elementos de la cultura pop estadounidense con la historia mexicana. En la prenda aparece el personaje Homero Simpson caracterizado como el revolucionario Emiliano Zapata, acompañado de la leyenda “Homero Zapata” y nombres de destinos turísticos de Quintana Roo como Cancún, Riviera Maya y Puerto Morelos.

El creador comparó costos y
El creador comparó costos y cuestionó el valor de prendas de segunda mano.

El propio creador explicó que se trataba de una pieza “original desde el mismísimo Cancún”, lo que generó mayor interés entre los usuarios. Sin embargo, el aspecto que más sorprendió fue el costo: 3,000 yenes, equivalente a poco más de 800 pesos mexicanos, una cifra considerablemente alta para este tipo de artículos en su país de origen. Ante esto, reaccionó con humor y orgullo al afirmar: “México presente en la paca japonesa”.

El video rápidamente acumuló reproducciones y comentarios, convirtiéndose en video viral y tema de conversación entre usuarios que destacaron lo peculiar del hallazgo. Para muchos, el caso refleja cómo ciertos objetos cotidianos adquieren un valor distinto dependiendo del contexto cultural y geográfico en el que se encuentren.

No obstante, este no ha sido el único encuentro del creador con prendas mexicanas en Japón. En una grabación anterior, también encontró otra camiseta relacionada con México, específicamente con el destino turístico de Cabo San Lucas, en Baja California Sur.

En ese caso, la percepción fue distinta debido al precio del artículo. Según relató, la prenda tenía un costo aproximado de “300 varos”, lo que consideró excesivo para sus características. Su reacción quedó registrada en el video con la frase: “No, hombre, sácate a bañar”.

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