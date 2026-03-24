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Jackson Wang en Tecate Pa’l Norte 2026: posible setlist, horario y escenario para su show en Monterrey

El integrante de GOT7, Jackson Wang, se perfila como uno de los actos más destacados del Tecate Pa’l Norte 2026

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Jackson Wang vendrá a México.
Jackson Wang vendrá a México. (Instagram: Jackson Wang)

La edición del Tecate Pa’l Norte 2026 en Monterrey cuenta, entre sus mayores atractivos, con la presencia de Jackson Wang, quien se prepara para presentarse el 27 de marzo.

El anuncio de la participación del artista asiático ha generado gran expectativa entre los seguidores del K-pop en México y América Latina, sobre todos quienes lo siguen desde la agrupación GOT7, aunque con su carrera como solista también ha crecido de forma sostenida.

¿Quién es Jackson Wang?

Jackson Wang nació el 28 de marzo de 1994 en Hong Kong y es reconocido como cantante, bailarín, compositor y productor. Antes de iniciar su proyecto solista, formó parte del grupo surcoreano GOT7, con el que logró reconocimiento global bajo el sello de JYP Entertainment.

Jackson Wang en 2023.
Jackson Wang en 2023. REUTERS/Andrew Kelly

El artista ha sabido consolidar una carrera en solitario que incluye álbumes como “MAGIC MAN” y sencillos que han ocupado posiciones destacadas en diversas listas internacionales.

Su propuesta artística dista del K-pop y se caracteriza por la fusión de géneros como el pop, el hip hop y el R&B, así como por una presencia escénica que combina coreografía, visuales y producción de alto nivel. Además de su faceta musical, Jackson Wang ha colaborado con marcas y ha incursionado en la industria del entretenimiento como productor y empresario, ampliando su influencia en distintos mercados.

El posible setlist de Jackson Wang en Monterrey

Aunque no ha ofrecido shows desde finales de año, en redes sociales sus fans ya especulan las canciones que Jackson Wang podría interpretar durante su show en Tecate Pa’l Norte 2026.

Jackson Wang en diciembre de
Jackson Wang en diciembre de 2025. REUTERS/Mario Anzuoni

El setlist contemplaría 18 temas, entre los títulos destacados figuran “High Alone”, “Blue”, “Hate to Love” y “Made Me a Man”.

Lista completa del posible setlist:

  • High Alone
  • Access (extended)
  • Hate to Love
  • Shadows on the Wall
  • Contact
  • Closer
  • Not for Me
  • Blue
  • Everything
  • Long Gone
  • Dopamine
  • BUCK
  • Let Loose
  • TITANIC
  • GBAD
  • Dear:
  • Sophie Ricky
  • Made Me a Man

Cabe apuntar que el artista contará con una hora para dar su show.

Horario y escenario para ver a Jackson Wang

El cantante Jackson Wang se
El cantante Jackson Wang se presentará el 27 de marzo. (@TecatePalNorte)

Jackson Wang se presentará el 27 de marzo de 2026, un día antes de su cumpleaños, en el escenario Tecate Original, uno de los espacios principales del Parque Fundidora.

Aunque los organizadores mantienen en reserva los horarios definitivos, se prevé que el cantante actúe en la franja nocturna, de 19:15 a 20:15 horas.

El escenario Tecate Original concentra a los artistas de mayor convocatoria y cuenta con una infraestructura diseñada para espectáculos de gran formato, con capacidad para decenas de miles de asistentes, compartiendo el mismo escenario con Deftons, Myke Towers, Camilo Séptimo, entre otros. Ese mismo día también se presentarán en el escenario principal DLD, Siddhartha, Morat, Interpol y Tyler the Creator.

Jackson Wang regresa a CDMX

Jackson Wang regresa a CDMX.
Jackson Wang regresa a CDMX. (OCESA)

Además de su presentación en Monterrey, Jackson Wang volverá a la Ciudad de México en 2026 como parte de su nueva gira mundial, MAGICMAN 2.

El concierto se realizará el lunes 20 de abril de 2026 en el Palacio de los Deportes, recinto que recibirá nuevamente al artista tras su exitosa visita de 2023, donde agotó localidades en la Arena CDMX.

La expectativa en la capital es alta, ya que los boletos para este concierto se agotaron rápidamente.

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