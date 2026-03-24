México

Cuáles son los beneficios de lavarse los pies con bicarbonato de sodio y aceite de oliva

Una rutina casera puede transformar la textura y el aroma de la piel con ingredientes que probablemente ya tienes en casa

Guardar
Con algunos minutos de dedicación,
Con algunos minutos de dedicación, es posible reducir durezas, hidratar en profundidad y relajarse tras un largo día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuidado de los pies es fundamental para la salud y el bienestar diario, y pequeñas rutinas pueden marcar una gran diferencia.

Y aunque existen muchas maneras de consentir esta parte de nuestro cuerpo, pocas personas saben que lavar los pies con bicarbonato de sodio y aceite de oliva ofrece una alternativa sencilla y natural para mantener la piel limpia, suave e hidratada.

Esta combinación aprovecha las propiedades exfoliantes y desodorantes del bicarbonato junto con la acción nutritiva del aceite de oliva, brindando una solución eficaz para el cuidado personal en casa.

El lavado de pies con
El lavado de pies con bicarbonato de sodio y aceite de oliva destaca como una rutina efectiva para la salud y el bienestar diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de lavarse los pies con bicarbonato de sodio y aceite de oliva

Como mencionamos antes, lavar los pies con una mezcla de bicarbonato de sodio y aceite de oliva puede aportar varios beneficios para la salud y el cuidado personal, entre los cuales destacan los siguientes:

1. Eliminación de impurezas y exfoliación

El bicarbonato de sodio actúa como un agente exfoliante suave, ayudando a remover células muertas, suciedad y bacterias de la piel de los pies.

2. Neutralización de olores

Gracias a su capacidad para equilibrar el pH y neutralizar ácidos, el bicarbonato ayuda a reducir el mal olor causado por el sudor y las bacterias.

3. Hidratación y suavidad

El aceite de oliva es rico en ácidos grasos y vitamina E, lo que proporciona hidratación profunda y suaviza la piel seca o agrietada de los pies.

4. Alivio de durezas y callosidades

La combinación de exfoliación del bicarbonato y la hidratación del aceite de oliva contribuye a suavizar durezas, callos y zonas ásperas, facilitando su eliminación progresiva.

5. Relajación

El masaje y el contacto con ingredientes naturales pueden favorecer la relajación de los pies, especialmente después de un día de actividad o uso prolongado de calzado.

El bicarbonato de sodio brinda
El bicarbonato de sodio brinda propiedades exfoliantes y desodorantes que ayudan a neutralizar el mal olor causado por el sudor y las bacterias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo lavar los pies con bicarbonato de sodio y aceite de oliva para una limpieza mas profunda

Para lograr una limpieza más profunda de los pies utilizando bicarbonato de sodio y aceite de oliva, se puede seguir este procedimiento:

  1. Preparar la mezcla: En un recipiente pequeño, mezclar dos cucharadas de bicarbonato de sodio con una cucharada de aceite de oliva hasta formar una pasta homogénea.
  2. Lavar los pies: Limpiar previamente los pies con agua y jabón para eliminar la suciedad superficial.
  3. Aplicar la mezcla: Con los pies húmedos, aplicar la pasta de bicarbonato y aceite de oliva sobre toda la superficie de los pies, incluyendo talones y entre los dedos.
  4. Masajear: Realizar un suave masaje con movimientos circulares durante cinco minutos, enfocándose en las zonas con durezas o piel áspera. Este paso favorece la exfoliación y estimula la circulación.
  5. Dejar actuar: Permitir que la mezcla repose sobre la piel durante cinco minutos para potenciar sus efectos limpiadores y emolientes.
  6. Enjuagar: Retirar la mezcla con agua tibia y secar bien los pies con una toalla limpia.
  7. Hidratar: Si se desea, aplicar una crema hidratante para mantener la suavidad.
Incorporar este método una o
Incorporar este método una o dos veces por semana mejora la rutina de cuidado personal y fortalece la salud podal de manera natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este método puede repetirse una o dos veces por semana como parte de una rutina de cuidado personal.

Temas Relacionados

higienecuidado personalbicarbonato de sodioaceite de olivamexico-noticias

Más Noticias

Cambios en el gabinete de Clara Brugada: Titular de la ADIP deja su cargo para unirse al Congreso de CDMX

El exfuncionario capitalino representará a la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México desde el Congreso local con Morena

Cambios en el gabinete de

Huelga en Colegio de Bachilleres: los planteles 3 y 9 aclaran si hay regreso a clases programado

El sindicato de la institución comenzó el movimiento el 19 de marzo

Huelga en Colegio de Bachilleres:

Asesinan a dos integrantes de la Guardia Civil en Villa Juárez, San Luis Potosí

El ataque contra los uniformados derivó en la implementación de un operativo

Asesinan a dos integrantes de

Pronósticos: todos los números ganadores del Chispazo de este 23 de marzo

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Pronósticos: todos los números ganadores

Lotería Nacional: dónde ver los números ganadores del Tris del 23 de marzo

El sorteo de Tris se realiza cinco veces al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

Lotería Nacional: dónde ver los
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinan a dos integrantes de

Asesinan a dos integrantes de la Guardia Civil en Villa Juárez, San Luis Potosí

Procesan a hombre que llevaba más de 350 kilos de marihuana en una camioneta en Nuevo León

Cuáles son los grupos criminales que operan en San Luis Potosí, donde desapareció un grupo de electricistas

Hija del Mayo Zambada tramitó amparo contra orden de aprehensión tras operativo en Culiacán

Oculta en aceite de coco: así fue enviada, desde México, media tonelada de cocaína a España

ENTRETENIMIENTO

Samo responde a Mario Domm

Samo responde a Mario Domm por exhibir su ausencia en show de Camila y exige disculpa: “Me dolió mucho”

Quién es la nueva novia de William Levy que presumió en redes sociales

Ulises de la Torre reaparece en su taquería después de tres años sin telenovelas

Mónica Noguera y Paco Zea fueron vistos “muy cariñosos”, crecen rumores de romance tras convivencia diaria

Gustavo Adolfo Infante rechazó 2 millones a Ring Royale, pero amenaza a Javier Ceriani: lo golpeará “gratis”

DEPORTES

Quién es el campeón mundial

Quién es el campeón mundial que retó a Canelo Álvarez para enfrentarse en septiembre: “Estoy listo”

Club Puebla a la venta: esta es la millonaria cifra que pedirían por la histórica franquicia de Liga MX

Gobierno CDMX realizó recorrido al Estadio Azteca a días de su reapertura: así reforzarán la seguridad y movilidad

Uruguay convoca a sus figuras de la Liga MX para medirse a Inglaterra y Argelia rumbo al Mundial 2026

“Veo como una bendición jugar con puros mexicanos”, Gabriel Milito habla sobre lo que representa dirigir a Chivas