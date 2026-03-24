Con algunos minutos de dedicación, es posible reducir durezas, hidratar en profundidad y relajarse tras un largo día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuidado de los pies es fundamental para la salud y el bienestar diario, y pequeñas rutinas pueden marcar una gran diferencia.

Y aunque existen muchas maneras de consentir esta parte de nuestro cuerpo, pocas personas saben que lavar los pies con bicarbonato de sodio y aceite de oliva ofrece una alternativa sencilla y natural para mantener la piel limpia, suave e hidratada.

Esta combinación aprovecha las propiedades exfoliantes y desodorantes del bicarbonato junto con la acción nutritiva del aceite de oliva, brindando una solución eficaz para el cuidado personal en casa.

El lavado de pies con bicarbonato de sodio y aceite de oliva destaca como una rutina efectiva para la salud y el bienestar diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de lavarse los pies con bicarbonato de sodio y aceite de oliva

Como mencionamos antes, lavar los pies con una mezcla de bicarbonato de sodio y aceite de oliva puede aportar varios beneficios para la salud y el cuidado personal, entre los cuales destacan los siguientes:

1. Eliminación de impurezas y exfoliación

El bicarbonato de sodio actúa como un agente exfoliante suave, ayudando a remover células muertas, suciedad y bacterias de la piel de los pies.

2. Neutralización de olores

Gracias a su capacidad para equilibrar el pH y neutralizar ácidos, el bicarbonato ayuda a reducir el mal olor causado por el sudor y las bacterias.

3. Hidratación y suavidad

El aceite de oliva es rico en ácidos grasos y vitamina E, lo que proporciona hidratación profunda y suaviza la piel seca o agrietada de los pies.

4. Alivio de durezas y callosidades

La combinación de exfoliación del bicarbonato y la hidratación del aceite de oliva contribuye a suavizar durezas, callos y zonas ásperas, facilitando su eliminación progresiva.

5. Relajación

El masaje y el contacto con ingredientes naturales pueden favorecer la relajación de los pies, especialmente después de un día de actividad o uso prolongado de calzado.

El bicarbonato de sodio brinda propiedades exfoliantes y desodorantes que ayudan a neutralizar el mal olor causado por el sudor y las bacterias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo lavar los pies con bicarbonato de sodio y aceite de oliva para una limpieza mas profunda

Para lograr una limpieza más profunda de los pies utilizando bicarbonato de sodio y aceite de oliva, se puede seguir este procedimiento:

Preparar la mezcla: En un recipiente pequeño, mezclar dos cucharadas de bicarbonato de sodio con una cucharada de aceite de oliva hasta formar una pasta homogénea. Lavar los pies: Limpiar previamente los pies con agua y jabón para eliminar la suciedad superficial. Aplicar la mezcla: Con los pies húmedos, aplicar la pasta de bicarbonato y aceite de oliva sobre toda la superficie de los pies, incluyendo talones y entre los dedos. Masajear: Realizar un suave masaje con movimientos circulares durante cinco minutos, enfocándose en las zonas con durezas o piel áspera. Este paso favorece la exfoliación y estimula la circulación. Dejar actuar: Permitir que la mezcla repose sobre la piel durante cinco minutos para potenciar sus efectos limpiadores y emolientes. Enjuagar: Retirar la mezcla con agua tibia y secar bien los pies con una toalla limpia. Hidratar: Si se desea, aplicar una crema hidratante para mantener la suavidad.

Incorporar este método una o dos veces por semana mejora la rutina de cuidado personal y fortalece la salud podal de manera natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este método puede repetirse una o dos veces por semana como parte de una rutina de cuidado personal.