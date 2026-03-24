Como lo pedía AMLO: Suprema Corte aprueba la Ley Litio para que el Estado tenga su control

La propuesta original fue mandada a su análisis en el 2022. EFE/André Coelho

La tarde de este 24 de marzo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó por 7 votos la acción de inconstitucionalidad 78/2022 que permite la administración del litio por el gobierno mexicano.

Esta reforma, conocida como Ley Litio, establece que el mineral es de “utilidad pública“, por lo que no se permitirán concesiones ni licencias para extraer el mismo.

El proyecto, aprobado por la SCJN, dicta que "el litio es patrimonio de la Nación y su exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento se reserva en favor del pueblo de México."

Servicio Geológico Mexicano será el encargado de localizar yacimientos de litio

Las zonas con yacimientos de litio han sido reconocidas como reservas mineras sujetas a administración estatal. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

La acción de inconstitucionalidad fue promovida por senadores el 8 de mayo del 2023, esta proponía diversos cambios a la propuesta original, enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 20 de abril del 2022. Uno de los más significativos era que no se declaraba el litio como patrimonio de la nación y establecía la explotación del mineral mediante asignación.

De acuerdo con el decreto, la explotación del litio será realizada a través de un organismo público descentralizado señalado en el artículo 10 de la norma. El Poder Ejecutivo será el encargado de decidir cuál de acuerdo con las leyes y los tratados internacionales sobre el medio ambiente y los derechos humanos.

Además, las zonas con yacimientos de litio serán consideradas reservas mineras bajo control estatal. El Estado también se encargará de administrar y controlar las cadenas de valor económico vinculadas a este recurso.

La nueva regulación minera de México prohíbe cualquier forma de concesión, licencia o permiso a particulares para el litio. REUTERS/Matías Baglietto

La Secretaría de Economía y el organismo responsable, con apoyo del Servicio Geológico Mexicano, asumirán la localización y el reconocimiento de áreas geológicas con reservas probables de litio.

El marco legal exige que, en todas las etapas productivas de este mineral y su cadena, se priorice la protección de la salud pública, la preservación ambiental y el respeto a los derechos de los pueblos originarios, comunidades indígenas y afromexicanas.

Quedan excluidos del control estatal directo otros minerales, excepto los declarados estratégicos. Para su explotación, solo podrán recibir concesiones mineras las personas físicas mexicanas, ejidos, comunidades agrarias y sociedades reconocidas por la legislación nacional.

¿Qué es el litio y cuál es su utilidad?

El litio es el metal más ligero de la tabla periódica y se reconoce por su alta reactividad química. REUTERS/Iván Alvarado

El litio es un elemento metálico blanco plateado reconocido por ser el más ligero de todos los metales y por su alta reactividad química, identificado con el símbolo Li en la tabla periódica. Según datos de la Secretaría de Economía, el litio se presenta con una abundancia de 65 partes por millón en la corteza terrestre y se encuentra en cerca de 145 especies mineralógicas, aunque solo algunas tienen valor económico.

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