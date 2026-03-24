México

CDMX prepara Mega Clase de IA y Publicidad Digital para mujeres: fecha, hora y lugar del evento

El encuentro se realizará antes de acabar el mes de marzo y se utilizará la plataforma Canva para saber usar estas herramientas

Guardar
El evento está únicamente dirigido
El evento está únicamente dirigido a mujeres de la Ciudad de México. Instagram/@sedecocdmx.

La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México (SEDECO), anunció la realización de una Mega Clase gratuita de Inteligencia Artificial (IA) y Publicidad Digital.

El evento, impulsado por el Gobierno de la Ciudad de México, así como por la propia jefa de Gobierno de la capital del país, Clara Brugada Molina, se llevará a cabo el 28 de marzo a partir de las 10:00 horas en el Deportivo Vivanco, ubicado en la Alcaldía Tlalpan.

Esta iniciativa está dirigida a mujeres emprendedoras de la capital interesadas en fortalecer sus negocios mediante el acceso a herramientas tecnológicas y económicas.

La Mega Clase tiene como objetivo principal brindar conocimientos prácticos que permitan mejorar estrategias de venta y potenciar la presencia digital de las asistentes.

Canva será la plataforma para
Canva será la plataforma para que las personas puedan saber utilizar estas herramientas. Foto: Archivo/Infobae México.

Por lo tanto la Mega Clase de IA y Publicidad Digital en la Ciudad de México va dirigida únicamente a mujeres que quieran saber utilizar estas herramientas con Canva.

La acción forma parte de los esfuerzos institucionales para ampliar el acceso igualitario a la tecnología y promover el desarrollo económico incluyente en toda la Ciudad de México.

Detalles de la Mega Clase de IA y Publicidad Digital en la CDMX: objetivos institucionales

La SEDECO, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de Mixco, busca que las mujeres emprendedoras obtengan herramientas que les permitan competir en un entorno empresarial cada vez más digitalizado.

A través de la Mega Clase, las participantes recibirán información sobre aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial y el uso de publicidad digital como elementos clave para el crecimiento de sus proyectos productivos.

Las participantes recibirán información sobre
Las participantes recibirán información sobre aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial y el uso de publicidad digital como elementos clave para el crecimiento de sus proyectos productivos. Imagen Ilustrativa Infobae.

Temas principales que se abordarán en la Mega Clase de IA y Publicidad Digital en la CDMX

Los diferentes temas principales que se abordarán en la Mega Clase de IA y Publicidad Digital en la Ciudad de México serán:

  • Introducción a la inteligencia artificial aplicada en emprendimientos.
  • Herramientas de publicidad digital accesibles y prácticas.
  • Estrategias para fortalecer la presencia digital en diferentes plataformas.
  • Técnicas para mejorar la autonomía económica a través del conocimiento tecnológico.
  • Casos de éxito y experiencias de otras mujeres emprendedoras en la capital.

La secretaria Manola Zabalza Aldama enfatizó la importancia de la democratización del conocimiento tecnológico como condición fundamental para la inclusión y la autonomía económica de las mujeres.

“Estamos convencidas de que el acceso al conocimiento tecnológico no debe ser un privilegio, sino un derecho. Desde la SEDECO trabajamos para acercar estas herramientas a más mujeres y así fortalecer su autonomía económica”, puntualizó la funcionaria capitalina.

La Mega Clase de IA
La Mega Clase de IA y Publicidad Digital en la Ciudad de México es impulsado por autoridades del Gobierno capitalino. Foto: Gobierno de la CDMX)

El evento ratifica el compromiso del Gobierno de la Ciudad de México con el impulso al emprendimiento femenino y la reducción de las brechas digitales.

Con acciones como esta, se busca construir una economía más equitativa, innovadora y accesible para todas, alineada con las políticas públicas promovidas por la administración de Clara Brugada Molina y la Secretaría de Desarrollo Económico.

Así puedes inscribirte a la
Así puedes inscribirte a la Mega Clase de IA y Publicidad Digital en la CDMX este mes de marzo 2026. Foto: Instagram/@sedecocdmx.

Temas Relacionados

CDMXIAInteligencia ArtificialCanvaMujeresPublicidad DigitalTlalpanmexico-noticias

Más Noticias

“Crisis ambiental en el Golfo de México”: Alito Moreno culpa a Morena por derrame de petróleo

El líder partidista responsabilizó a ajustes presupuestarios y debilidad institucional de la incapacidad para contener la emergencia

“Crisis ambiental en el Golfo

Cuáles son los beneficios de lavarse los pies con bicarbonato de sodio y aceite de oliva

Una rutina casera puede transformar la textura y el aroma de la piel con ingredientes que probablemente ya tienes en casa

Cuáles son los beneficios de

México busca autorizar el ingreso de 35 militares de EEUU: apoyarán a mejorar seguridad del Mundial 2026

El Senado de la República revisa la solicitud del Ejecutivo para fortalecer la preparación de las fuerzas armadas

México busca autorizar el ingreso

Clima en Ciudad de México: cuál será la temperatura máxima y mínima este 24 de marzo

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Clima en Ciudad de México:

Procesan a hombre que llevaba más de 350 kilos de marihuana en una camioneta en Nuevo León

El sujeto fue detenido en la carretera Monterrey-Reynosa, municipio de General Bravo

Procesan a hombre que llevaba
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinan a dos integrantes de

Asesinan a dos integrantes de la Guardia Civil en Villa Juárez, San Luis Potosí

Procesan a hombre que llevaba más de 350 kilos de marihuana en una camioneta en Nuevo León

Cuáles son los grupos criminales que operan en San Luis Potosí, donde desapareció un grupo de electricistas

Hija del Mayo Zambada tramitó amparo contra orden de aprehensión tras operativo en Culiacán

Oculta en aceite de coco: así fue enviada, desde México, media tonelada de cocaína a España

ENTRETENIMIENTO

Samo responde a Mario Domm

Samo responde a Mario Domm por exhibir su ausencia en show de Camila y exige disculpa: “Me dolió mucho”

Quién es la nueva novia de William Levy que presumió en redes sociales

Ulises de la Torre reaparece en su taquería después de tres años sin telenovelas

Mónica Noguera y Paco Zea fueron vistos “muy cariñosos”, crecen rumores de romance tras convivencia diaria

Gustavo Adolfo Infante rechazó 2 millones a Ring Royale, pero amenaza a Javier Ceriani: lo golpeará “gratis”

DEPORTES

Club Puebla a la venta:

Club Puebla a la venta: esta es la millonaria cifra que pedirían por la histórica franquicia de Liga MX

Gobierno CDMX realizó recorrido al Estadio Azteca a días de su reapertura: así reforzarán la seguridad y movilidad

Uruguay convoca a sus figuras de la Liga MX para medirse a Inglaterra y Argelia rumbo al Mundial 2026

“Veo como una bendición jugar con puros mexicanos”, Gabriel Milito habla sobre lo que representa dirigir a Chivas

Clausura 2026: cuándo regresa la actividad en la Liga MX tras la Fecha FIFA