CDMX prepara Mega Clase de IA y Publicidad Digital para mujeres: fecha, hora y lugar del evento

El evento está únicamente dirigido a mujeres de la Ciudad de México. Instagram/@sedecocdmx.

La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México (SEDECO), anunció la realización de una Mega Clase gratuita de Inteligencia Artificial (IA) y Publicidad Digital.

El evento, impulsado por el Gobierno de la Ciudad de México, así como por la propia jefa de Gobierno de la capital del país, Clara Brugada Molina, se llevará a cabo el 28 de marzo a partir de las 10:00 horas en el Deportivo Vivanco, ubicado en la Alcaldía Tlalpan.

Esta iniciativa está dirigida a mujeres emprendedoras de la capital interesadas en fortalecer sus negocios mediante el acceso a herramientas tecnológicas y económicas.

La Mega Clase tiene como objetivo principal brindar conocimientos prácticos que permitan mejorar estrategias de venta y potenciar la presencia digital de las asistentes.

Canva será la plataforma para que las personas puedan saber utilizar estas herramientas. Foto: Archivo/Infobae México.

Por lo tanto la Mega Clase de IA y Publicidad Digital en la Ciudad de México va dirigida únicamente a mujeres que quieran saber utilizar estas herramientas con Canva.

La acción forma parte de los esfuerzos institucionales para ampliar el acceso igualitario a la tecnología y promover el desarrollo económico incluyente en toda la Ciudad de México.

Detalles de la Mega Clase de IA y Publicidad Digital en la CDMX: objetivos institucionales

La SEDECO, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de Mixco, busca que las mujeres emprendedoras obtengan herramientas que les permitan competir en un entorno empresarial cada vez más digitalizado.

A través de la Mega Clase, las participantes recibirán información sobre aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial y el uso de publicidad digital como elementos clave para el crecimiento de sus proyectos productivos.

Las participantes recibirán información sobre aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial y el uso de publicidad digital como elementos clave para el crecimiento de sus proyectos productivos. Imagen Ilustrativa Infobae.

Temas principales que se abordarán en la Mega Clase de IA y Publicidad Digital en la CDMX

Los diferentes temas principales que se abordarán en la Mega Clase de IA y Publicidad Digital en la Ciudad de México serán:

Introducción a la inteligencia artificial aplicada en emprendimientos.

Herramientas de publicidad digital accesibles y prácticas.

Estrategias para fortalecer la presencia digital en diferentes plataformas.

Técnicas para mejorar la autonomía económica a través del conocimiento tecnológico.

Casos de éxito y experiencias de otras mujeres emprendedoras en la capital.

La secretaria Manola Zabalza Aldama enfatizó la importancia de la democratización del conocimiento tecnológico como condición fundamental para la inclusión y la autonomía económica de las mujeres.

“Estamos convencidas de que el acceso al conocimiento tecnológico no debe ser un privilegio, sino un derecho. Desde la SEDECO trabajamos para acercar estas herramientas a más mujeres y así fortalecer su autonomía económica”, puntualizó la funcionaria capitalina.

La Mega Clase de IA y Publicidad Digital en la Ciudad de México es impulsado por autoridades del Gobierno capitalino. Foto: Gobierno de la CDMX)

El evento ratifica el compromiso del Gobierno de la Ciudad de México con el impulso al emprendimiento femenino y la reducción de las brechas digitales.

Con acciones como esta, se busca construir una economía más equitativa, innovadora y accesible para todas, alineada con las políticas públicas promovidas por la administración de Clara Brugada Molina y la Secretaría de Desarrollo Económico.

Así puedes inscribirte a la Mega Clase de IA y Publicidad Digital en la CDMX este mes de marzo 2026. Foto: Instagram/@sedecocdmx.