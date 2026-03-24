Gobierno CDMX realizó recorrido al Estadio Azteca a días de su reapertura: así reforzarán la seguridad y movilidad

En cuestión de días abrirán el Estadio Banorte para el juego México vs Portugal (X/ @guerrerochipres)

Empezó la cuenta regresiva para la reapertura del Estadio Azteca, luego de permanecer cerrado por 22 meses, el nuevo Estadio Banorte está a tan solo cinco días de recibir a la Selección Mexicana y a Portugal para el partido amistoso que protagonizarán como parte de la fecha FIFA de marzo.

Este lunes 23 de marzo, autoridades del Gobierno de la Ciudad de México recorrieron las instalaciones del Estadio Ciudad de México y los puntos de conexión con el transporte público de la zona.

Raúl Basulto, secretario de Obras y Servicios (Sobse) encabezó la supervisión de las obras alrededor del Coloso de Santa Úrsula y corroboró los avances que hay en la rehabilitación del CETRAM Huipulco, así como en el puente peatonal del estadio y la construcción de la zona comercial y el biciestacionamiento.

Reforzarán seguridad para reapertura del Estadio Azteca

Supervisaron obras cercanas al Estadio Azteca (X/ @SOBSECDMX)

A la par, Salvador Guerrero Chiprés, coordinador del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), se reunió con autoridades de la alcaldía Coyoacán, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para coordinar acciones de seguridad.

El C5 junto con los otros niveles de seguridad nacional estarán participando en el protocolo de seguridad. “Para coordinar esfuerzos en materia de seguridad, desde el @C5_CDMX participamos en un recorrido en inmediaciones del Estadio Ciudad de México, afinando la operación rumbo al partido México vs. Portugal de este fin de semana”, publicaron en redes sociales.

Por otra parte, la Sedena realizó un ensayo para el operativo “Ollamani”, el cual constará en las tácticas estratégicas de seguridad durante el Mundial 2026.

FMF y Sedena realizan ensayo de seguridad para el Mundial 2026

La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) lideró un operativo de simulación único de seguridad nacional junto con la Federación Mexicana de Futbol, en la antesala del Mundial 2026. El ejercicio, apodado “Ollamani”, marcó la primera ejecución pública del Plan “Kukulcán”, el esquema oficial de protección que regirá la mayor parte de los eventos globales en suelo mexicano durante la Copa del Mundo.

Sobse supervisó obras alrededor al Estadio Azteca (X/ @SOBSECDMX)

El operativo tuvo lugar en el Campo Militar 37-A, base clave del Batallón de Santa Lucía en el Estado de México, donde se desplegaron simulacros de alto impacto para anticipar y neutralizar amenazas complejas durante grandes eventos deportivos.

La estructura del ejercicio no solo apuntó a situaciones habituales, sino que recreó escenarios atípicos como sabotaje en el transporte público, incidentes con materiales peligrosos cerca de estadios, intentos de robo a delegaciones deportivas e incluso secuestro de personal diplomático, todos enfrentados bajo un sistema interinstitucional de respuesta veloz.

A días del México vs Portugal, el inmueble —antes Estadio Azteca— completó sus pruebas finales de audio y video. (X/@GrupoOllamani)

El despliegue incluyó la formación de un Centro de Mando y Control (C2) completo dentro de la base militar, con sistemas dedicados a operaciones de evacuación aeromédica. Junto a las fuerzas armadas, participaron expertos en inteligencia, protección civil, salud y aviación. También integraron el operativo la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, la Coordinación Nacional de Protección Civil y autoridades en regulación sanitaria y agropecuaria como COFEPRIS y SENASICA.

Uno de los puntos más destacados fue la simulación de respuesta ante localización de artefactos explosivos improvisados y la activación de protocolos contra el uso de drones hostiles en el entorno de los estadios. Además, se realizó un ejercicio coordinado de reconocimiento aéreo ante un supuesto intento de secuestro de personal diplomático, resultado de inteligencia previa.