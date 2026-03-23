CDMX comenzará semana de primavera con frío: activan alerta amarilla para este martes 24 de marzo

Las bajas temperaturas seguirán en la CDMX este martes 24 de marzo. Crédito: Cuartoscuro.

La primavera inició el pasado sábado 21 de marzo, pero las bajas temperaturas en la Ciudad de México continuarán, de acuerdo con lo mencionado por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido este lunes 23 de marzo en sus redes sociales oficiales.

Se trata de dos alcaldías de la Ciudad de México, que registrarán bajas temperaturas para las primeras horas de este martes 24 de marzo, señaló la secretaría local.

Hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a las demarcaciones que resultarán afectadas o vivir en ellas.

La mañana de este miércoles se registraron temperaturas bajas en la capital del país Crédito: Facebook/ Juan Diego Jímenez Fdz

Activan alerta amarilla en estas dos alcaldías de CDMX para este martes 24 de marzo

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos activó alerta amarilla en dos alcaldías de la Ciudad de México para el amanecer de este martes 24 de marzo.

Se trata de las demarcaciones: Milpa Alta y Tlalpan, que registrarán ambiente frío para las primeras horas de la fecha señalado.

Prevén que las temperaturas en estas dos alcaldías capitalinas sea de 4 a 6 grados Celsius: Las recomendaciones emitidas para estas alcaldías en alerta amarilla son:

Abrigarse adecuadamente, cubriendo nariz y boca.

Evita cambios bruscos de temperatura.

Resguarda mascotas del frío; no las dejes a la intemperie.

Ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

Protección Civil de la CDMX emitió recomendaciones por el ambiente frío a los capitalinos. Crédito: Cuartoscuro.

¿A qué hora comenzarán las bajas temperaturas en estas dos alcaldías para la mañana de este martes 24 de marzo?

Protección Civil de la Ciudad de México anunció que será de las 01:00 a 08:00 horas cuando se registren las temperaturas bajas en la alcaldía mencionada anteriormente para el amanecer de este martes 24 de marzo, por lo que es importante tomar las precauciones indicadas por parte de las autoridades capitalinas.

Por otra parte, se pusieron a disposición los teléfonos de emergencia oficiales de la Secretaría de Gestión Integral en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular: 911 o 55 5683 22222.

Las bajas temperaturas comenzarán a las 01:00 horas de este martes 24 de marzo. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

Es importante mantenerse atento a las cuentas oficiales de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil ante posibles cambios en el pronóstico del clima para las próximas 24 horas en la Ciudad de México.

También resulta fundamental seguir las indicaciones y recomendaciones de la dependencia capitalina por las bajas temperaturas previstas para este martes 24 de marzo en la alcaldía antes mencionadas.

Si se presenta algún problema de salud a causa del frío registrado en días recientes en la Ciudad de México, lo recomendable es acudir al centro de salud más cercano para recibir atención y evitar que una posible enfermedad se agrave.