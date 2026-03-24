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Calcio natural: el licuado de ajonjolí y plátano que ayuda a tus articulaciones y reduce el colesterol

Esta bebida combina nutrientes esenciales que contribuyen a la prevención de enfermedades óseas y ayudan en la reducción del colesterol LDL

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Esta bebida combina nutrientes esenciales
Esta bebida combina nutrientes esenciales que contribuyen a la prevención de enfermedades óseas y ayudan en la reducción del colesterol LDL. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo regular de licuado de ajonjolí y plátano representa una alternativa natural que fortalece huesos y articulaciones y contribuye a reducir el colesterol. Esta combinación se ha popularizado en diversos países latinoamericanos por su perfil nutricional y su potencial para apoyar la salud ósea y cardiovascular.

El ajonjolí destaca por su contenido de calcio, mineral crucial para la formación y mantenimiento de los huesos. Una porción de 100 gramos de semillas de ajonjolí puede aportar hasta 975 miligramos de calcio, cantidad superior a la que ofrece la leche de vaca en el mismo volumen. Además, el ajonjolí contiene magnesio, fósforo y zinc, elementos que participan en la regeneración de tejido óseo y en la prevención de la pérdida de densidad mineral. Consumir este alimento en licuados facilita su incorporación diaria en la dieta.

La mezcla entre semillas de
La mezcla entre semillas de ajonjolí y plátano proporciona energía, promueve la síntesis de colágeno y favorece el bienestar articular. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

El plátano ofrece un alto contenido de potasio, nutriente que interviene en el funcionamiento muscular y en la transmisión nerviosa. El consumo adecuado de potasio favorece la recuperación muscular e incide positivamente en la movilidad de las articulaciones. Además, el plátano aporta vitamina B6, que ayuda en la síntesis de colágeno, proteína esencial para la estructura de huesos y articulaciones. La mezcla de plátano y ajonjolí en un licuado incrementa el valor energético y nutricional de cualquier desayuno o merienda.

Reducción del colesterol: el beneficio cardiovascular

El licuado de ajonjolí y plátano contiene fibras solubles y grasas saludables. El ajonjolí proporciona ácidos grasos insaturados, principalmente omega 6, que favorecen el perfil lipídico y ayudan a disminuir los niveles de colesterol LDL en sangre. Por su parte, la fibra del plátano contribuye a una mejor digestión y participa en la reducción de la absorción de colesterol en el tracto intestinal. Incorporar este licuado a la alimentación diaria puede ser una estrategia complementaria para personas que buscan controlar su colesterol sin recurrir exclusivamente a medicamentos.

El ajonjolí contiene magnesio, fósforo
El ajonjolí contiene magnesio, fósforo y zinc, elementos que participan en la regeneración de tejido óseo y en la prevención de la pérdida de densidad mineral. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de ajonjolí y plátano no solo apoya la salud ósea y cardiovascular, también aporta antioxidantes y micronutrientes que pueden fortalecer el sistema inmunológico. Su consumo resulta apropiado para personas de todas las edades, aunque en caso de condiciones médicas específicas, se recomienda consultar con un profesional de la salud antes de modificar la dieta habitual.

Receta para preparar el licuado de ajonjolí y plátano

  1. Añadir 2 cucharadas de semillas de ajonjolí previamente remojadas (mínimo 4 horas) a la licuadora.
  2. Incorporar 1 plátano maduro pelado y troceado.
  3. Verter 250 mililitros de agua o leche vegetal.
  4. Agregar, si se desea, una cucharadita de miel o endulzante natural.
  5. Licuar hasta obtener una mezcla homogénea.
  6. Servir frío y consumir de inmediato.

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