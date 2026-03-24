México

AR-15, el rifle semiautomático de 5.56 mm que utilizó el alumno que asesinó a dos maestras en Michoacán

Fuentes consultadas por Infobae México confirmaron el tipo de rifle y detallaron que el usado por el adolescente sería un Smith & Wesson M&P15 Patrol

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Horas antes el asesino presumió
Horas antes el asesino presumió el arma de uso exclusivo de las fuerzas armadas en sus redes sociales. Crédito: Jesús Aviles - Infobae México

Un ataque armado registrado la mañana de este 24 de junio de 2026 en la Preparatoria Makárenko, ubicada en Lázaro Cárdenas, Michoacán, tuvo como saldo el fallecimiento de dos maestras identificadas como Tatiana y María del Rosario, luego de que el agresor, alumno activo del plantel, utilizara un rifle modelo AR-15, calibre 5.56.

Este tipo de armamento, de origen estadounidense, genera dudas sobre cómo un adolescente lo obtuvo para perpetrar el crimen dentro de la institución privada.

La noticia del ataque fue confirmada por la dependencia de seguridad estatal y también por el gobernador de la entidad, Alfredo Ramírez Bedolla, quien a través de un mensaje en la red social X expresó sus condolencias y la instrucción de brindar acompañamiento integral a las familias afectadas.

El operativo de respuesta incluyó a la Guardia Civil y la Policía Municipal, quienes detuvieron en el lugar a un adolescente como presunto responsable. La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP) informó que el arma fue asegurada junto con un cargador y quedó bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).

Infobae México pudo realizar una consulta con Jorge Rojas, analista en defensa y armamento militar, quien confirmó que efectivamente es un rifle modelo AR-15 el que cobró la vida de las dos profesoras. Según el análisis del experto, el arma utilizada es fabricada por la marca Smith & Wesson y el modelo especifico sería un M&P15 Patrol.

Características del rifle AR-15 calibre 5.56

El alumno se mostró horas
El alumno se mostró horas antes en redes sociales con la misma ropa que realizó el crimen. Crédito: Redes sociales

Según investigaciones de este medio, el AR-15 es un fusil semiautomático desarrollado en la década de 1950 por ArmaLite, compañía estadounidense dirigida por el ingeniero Eugene Stoner.

El diseño pasó posteriormente a manos de Colt’s Manufacturing Company, que comercializó el modelo tanto en el ámbito civil como militar.

El AR-15 está configurado para disparar munición calibre 5.56×45 mm, con capacidad para cargadores de 20 a 30 cartuchos y un peso promedio de entre 2,7 y 3,9 kilogramos.

Fabricantes y uso restringido en México

El nombre AR-15 constituye una marca registrada propiedad de Colt, aunque tras la expiración de las patentes, otros fabricantes estadounidenses como Bushmaster, Rock River Arms, Stag Arms, DPMS Panther Arms y Smith & Wesson han producido variantes basadas en el diseño original.

El rifle utilizado por el
El rifle utilizado por el adolescente fue fabricado por la marca Smith and Wesson. Crédito: Smith and Wesson

En Estados Unidos, el AR-15 es uno de los rifles más populares tanto en el mercado civil como policial, mientras que en México su posesión está prohibida para civiles y su uso se restringe a las fuerzas armadas, conforme a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

La circulación ilegal de este tipo de fusiles en el territorio mexicano ha sido documentada por medios internacionales como The New York Times y Reuters, que han señalado la frecuencia con la que estos rifles ingresan al país a través del tráfico de armas, comúnmente realizado por organizaciones trasnacionales, las cuales surten a los grandes cárteles mexicanos y en ocasiones como esta, terminan en manos de adolescentes.

El adolescente fue detenido tras la agresión armada. Video: Instagram

Las investigaciones siguen en curso, por lo que hasta el momento las autoridades no han declarado cómo un rifle semiautomático que utiliza balas de uso exclusivo de las fuerzas armadas llegó a manos de un estudiante de preparatoria.

Comunicado de la Preparatoria Makárenko

En respuesta a la difusión de versiones no verificadas en redes sociales, la Preparatoria Makárenko emitió un comunicado oficial para precisar que el alumno involucrado en el ataque era un estudiante activo, sin antecedentes de expulsión, problemas de colegiatura u otra circunstancia interna que pudiera explicar lo ocurrido.

La institución lamentó la propagación de especulaciones y exhortó a la sociedad a actuar con responsabilidad y respeto hacia los familiares de las víctimas y la comunidad educativa.

“Este es un momento de duelo, reflexión y solidaridad, no de juicio ni de difusión de información falsa”, expresó la dirección del plantel en el documento difundido públicamente.

El llamado se suma al exhorto de las autoridades estatales para evitar la desinformación y garantizar que el proceso de investigación continúe bajo criterios de rigor y transparencia.

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