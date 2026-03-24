“Antes de ti habemos muchas”: Lupita Jones y Andrea Meza reaccionan a las declaraciones de Fátima Bosch sobre Miss Universo

Fátima Bosch, Andrea Meza y Lupita Jones posan en un collage que captura sus expresiones ante las recientes declaraciones sobre Miss Universo. (Cortesía: Henry Flores / RS)

Fátima Bosch acaparó la atención de algunas exreinas de belleza tras las declaraciones que dio durante su paso por El Salvador, donde fue cuestionada por niñas y jóvenes que buscan seguir sus pasos.

La representante de Miss Universo sorprendió a más de uno al mencionar que no “aconsejaría a nadie” ser parte de un concurso de belleza, aunque más tarde aclaró el por qué de sus palabras.

“Yo no le aconsejaría a nadie que se meta a un concurso de belleza, la verdad. Yo soy sincera”, explicó, y agregó: “La realidad es que Miss Universo depende de la persona que tenga la corona y del propósito que le vaya a dar. Si tienes un proyecto importante y quieres darle visibilidad, entonces adelante”.

Fátima Bosch, representante de Miss Universo, generó polémica al declarar que no aconsejaría competir en concursos de belleza. (Cortesía: Henry Flores)

Lupita Jones asegura que Fátima Bosch debe cuidar la forma en que se expresa

Las palabras de la modelo tabasqueña avivaron el debate durante la reciente emisión de La Mesa Caliente, donde estuvieron presentes Lupita Jones y Andrea Meza, exrepresentantes de Miss Universo.

Por su parte, Jones, quien fue Miss Universe en 1991, aseguró que Bosch debe cuidar mucho más la forma en que expone sus puntos, pues considera que no es la primera vez que “denosta el trabajo de anteriores Miss Universos”.

“Tiene que darse cuenta que aunque ella está marcando un camino que le está dando su personalidad a su trabajo, habemos muchas otras setenta y tantas Miss Universo antes de ella, que hemos dejado un legado”, explicó.

Las declaraciones de Fátima Bosch en El Salvador provocaron reacciones de exreinas de belleza como Lupita Jones y Andrea Meza.(Lupita Jones / Instagram)

Además de haber sido Miss Universo, Jones creó Nuestra Belleza México, certamen que decidía quién sería la representante del país en el concurso mundial. Debido a su experiencia, aseguró que además de ser un certamen de belleza, es una plataforma para exponer un propósito, y siempre se ha trabajado así.

“No te metas a un concurso de belleza para que te digan que eres muy bonita, ya lo eres. Métete a un concurso de belleza para darle un sentido valioso a lo que tú hagas y que tu imagen sirva para promover eso. Eso lo hacemos todas mi reina. Entonces, no se te olvide que antes de tú habemos muchas que también hemos dejado un legado importante”, sentenció con tono serio.

Lupita Jones advirtió que Bosch debe ser más cuidadosa con sus declaraciones para no desestimar el trabajo de anteriores Miss Universo. (RS)

Andrea Meza respalda la postura de Lupita Jones sobre Miss Universo

Por su parte, Andrea Meza, Miss Universo 2020, respaldó las palabras de Lupita Jones, pero dio su punto de vista desde una mirada más tranquila.

“Me da gusto que ella haya salido a dar estas declaraciones, aclarando lo que ella quiso decir en ese momento, entiendo que a veces puedes estar nerviosa, puedes sentirte atacada con una pregunta y entonces uno contesta de cierta manera y me gusta que haya salido a decir discúlpenme”, expresó.

Andrea Meza respaldó las palabras de Lupita Jones y destacó la importancia de que Fátima Bosch aclarara su postura ante la controversia. REUTERS/Ronen Zvulun REFILE - QUALITY REPEAT TPX IMAGES OF THE DAY

Principalmente, Meza hizo enfásis en el mensaje que Fátima Bosch dio después de su controversial declaración, pues aseguró que su intención nunca fue restar importancia a su camino:

“Mi intención jamás fue desvalorizar este camino. Resaltó que es una experiencia que requiere preparación, temple, inteligencia emocional y un propósito profundo”, explicó.