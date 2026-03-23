México

Fátima Bosch da polémico consejo a niñas que quieren ser Miss Universo, pero se arrepiente y lo explica

Su postura ante los certámenes de belleza genera reflexión sobre los desafíos que enfrenta quien aspira a transformar estigmas y prejuicios

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Fátima Bosch, Miss Universo mexicana,
Fátima Bosch, Miss Universo mexicana, desata polémica tras afirmar que no recomendaría a niñas participar en certámenes de belleza (Cortesía: Henry Flores)

La actual Miss Universo mexicana ha sido centro de polémica tras declarar en un foro que no recomendaría a las niñas participar en certámenes de belleza. La reacción fue inmediata y, tras el revuelo, Fátima Bosch ofreció disculpas públicas y una serie de explicaciones en video, mientras las redes sociales se llenaron de reacciones encontradas sobre sus palabras.

Fátima Bosch, actual Miss Universo, generó controversia al afirmar en un foro de El Salvador que no aconsejaría a nadie participar en certámenes de belleza. Más tarde, explicó que su comentario fue sacado de contexto y buscó recalcar que esta experiencia exige preparación, inteligencia emocional y un propósito bien definido.

El debate escaló en redes sociales y dividió opiniones en torno a la presión sobre quienes aspiran a estos títulos.

Durante el foro “Mujeres que Transforman”, celebrado en el Palacio Tecleño, Fátima Bosch fue consultada sobre el valor de los certámenes de belleza. Su respuesta —“yo no recomendaría a nadie a participar en certámenes de belleza”— generó una oleada de críticas, impulsando a la modelo a emitir aclaraciones en redes sociales.

Las declaraciones de Fátima Bosch
Las declaraciones de Fátima Bosch generaron debate sobre la presión y los estigmas en los concursos de belleza, principalmente en redes sociales (Alcalde de La Libertad Sur, Henry Flores)

Las explicaciones y el arrepentimiento de Fátima Bosch

En sus videos aclaratorios, la Miss Universo aseguró que nunca pretendió desvalorizar la experiencia de los certámenes de belleza. Enfatizó que estos certámenes demandan preparación, temple y un propósito claro. “Mi intención jamás fue desvalorizar este camino. Resalto que es una experiencia que requiere preparación, temple, inteligencia emocional y un propósito profundo”, afirmó.

Bosch insistió en que quienes decidan participar deben hacerlo de manera consciente y comprometida.

“No es un camino fácil, pero cuando tienes un propósito y un para qué, el camino sin duda se vuelve transformador”, sostuvo. Pese a no recomendar de manera directa la participación, defendió los certámenes como una plataforma para lograr metas y crecimiento personal.

La Miss Universo aclaró en
La Miss Universo aclaró en videos que su intención no fue desvalorizar los certámenes, sino destacar la importancia de la preparación y el propósito (REUTERS/Luis Manuel Lopez)

La Miss Universo mexicana remarcó la importancia del compromiso en estos procesos y destacó el rigor que enfrentan las concursantes: “De igual manera, la mujer que entra a estos certámenes debe enfrentar el título con entereza y compromiso”.

Reivindicó el potencial transformador de Miss Universo, aunque advirtió que no es un camino adecuado para todas.

Reacciones y debate en redes sociales ante las declaraciones

La reacción en redes sociales ante las palabras de Fátima Bosch fue inmediata. En TikTok, numerosos usuarios expresaron tanto apoyo como críticas a la modelo, reavivando el debate sobre los estigmas y la presión sobre la imagen corporal que rodea a las concursantes.

En el foro de El Salvador, Bosch compartió que fue apodada “Miss Hunger 2025” en Tailandia debido a su actitud relajada frente a la comida. “A mí me hicieron videos en Tailandia por comer. Se les hacía como extraño que las mujeres comiéramos, no sé por qué”, relató. La experiencia puso en evidencia los prejuicios y estereotipos que persisten en certámenes internacionales.

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