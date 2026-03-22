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Frío CDMX: activan alerta amarilla en estas tres alcaldías para el lunes 23 de marzo

Se esperan temperaturas bajas de hasta 4 grados Celsius, informó Protección Civil de la Ciudad de México

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Los fríos seguirán en la
Los fríos seguirán en la CDMX este lunes 23 de marzo. Foto: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM.

Continuarán las bajas temperaturas en la Ciudad de México para el amanecer de este próximo lunes 23 de marzo, de acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) local.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido este domingo 22 de marzo en sus redes sociales oficiales.

Se trata de tres alcaldías de la Ciudad de México, que registrarán bajas temperaturas para el amanecer de este próximo lunes 23 de marzo.

Hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a otras demarcaciones o vivir en ellas.

La mañana de este miércoles se registraron temperaturas bajas en la capital del país Crédito: Facebook/ Juan Diego Jímenez Fdz

Activan alerta amarilla en la CDMX por bajas temperaturas para el amanecer de este lunes 23 de marzo

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) local indicó que fue emitida la alerta amarilla en tres alcaldías de la Ciudad de México para el amanecer de este lunes 23 de marzo.

Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan son las demarcaciones de la Ciudad de México donde se prevé ambiente frío para las primeras horas de la fecha indicada.

Se prevén temperaturas de 4 a 6 grados Celsius. Las recomendaciones emitidas para esta alcaldía en alerta amarilla son:

  • Abrigarse adecuadamente, cubriendo nariz y boca.
  • Evita cambios bruscos de temperatura.
  • Resguarda mascotas del frío; no las dejes a la intemperie.
  • Ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.
Protección Civil de CDMX lanzó
Protección Civil de CDMX lanzó una serie de recomendaciones a la población por las temperaturas previstas. Crédito: Cuartoscuro.

¿A qué hora comenzarán las bajas temperaturas en estas alcaldía para la mañana de este miércoles 18 de marzo?

Protección Civil de la Ciudad de México anunció que será de las 02:00 a 08:00 horas cuando se registren las temperaturas bajas en la alcaldía mencionada anteriormente para el amanecer de este miércoles 18 de marzo, por lo que es importante tomar las precauciones indicadas por parte de las autoridades capitalinas.

Por otra parte, se pusieron a disposición los teléfonos de emergencia oficiales de la Secretaría de Gestión Integral en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular: 911 o 55 5683 22222.

Tres alcaldías de la CDMX
Tres alcaldías de la CDMX estarán en alerta amarilla para el amanecer de este lunes 23 de marzo. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

Conviene mantenerse atento a las cuentas oficiales de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil ante posibles cambios en el pronóstico del clima para las próximas 24 horas en la Ciudad de México.

También resulta fundamental seguir las indicaciones y recomendaciones de la dependencia capitalina por las bajas temperaturas previstas para este lunes 23 de marzo en la alcaldía antes mencionadas.

Si se presenta algún problema de salud a causa del frío registrado en días recientes en la Ciudad de México, lo recomendable es acudir al centro de salud más cercano para recibir atención y evitar que una posible enfermedad se agrave.

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