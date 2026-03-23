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Línea 2 del Metro CDMX: así funciona el servicio de RTP con el cierre de la estación San Antonio Abad

Personal del STC Metro mantiene trabajos en el tramo Chabacano - Viaducto durante las noches, lo que afecta el servicio de la línea azul

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Cómo opera el RTP de
Cómo opera el RTP de la Línea 2 del Metro CDMX (X/ @RTP_CiudadDeMex)

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) inició la remodelación de la Línea 2, estos trabajos buscarán optimizar el servicio de esta ruta, pues será el transporte público esencial para el traslado de los visitantes locales y extranjeros durante la Copa Mundial 2026 hacia el Estadio Azteca.

Adrián Rubalcava, director del STC Metro, informó que la estación San Antonio Abad se mantendrá cerrada hasta nuevo aviso, situación que modificó el servicio de la Línea 2. Por ello, las unidades de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP) empezaron a ofrecer servicio en la zona para auxiliar con el traslado de pasajeros.

Cabe recordar que la operación de la Línea 2 opera en dos tramos, los usuarios podrán abordar trenes de Tasqueña a Xola y de Cuatro Caminos a Pino Suárez, mientras que el trayecto intermedio Xola-Pino Suárez será cubierto exclusivamente por autobuses de RTP durante las noches.

¿Cuál es el horario del RTP de la Línea 2 del Metro CDMX?

La Línea 2 del Metro
La Línea 2 del Metro CDMX opera actualmente bajo un esquema de circuitos (X/ @MetroCDMX)

Con el cierre de la estación San Antonio Abad, las personas que vienen de Cuatro Caminos tendrán que descender en Pino Suárez y al exterior abordar las unidades de RTP, estas ofrecen servicio en el mismo horario que la red del STC Metro, es decir de lunes a viernes de 06:00 hrs a 24:00 hrs.

Hasta antes de las 22:00 hrs, las unidades de RTP harán parada en Chabacano para que las personas puedan continuar con sus viajes en la Línea 2 del Metro. Pero, posterior a este horario el tramo Chabacano - Viaducto suspende operaciones, por lo que el RTP hace el recorrido de San Antonio Abad hasta Xola.

En sentido contrario, los pasajeros que vengan de Tasqueña descenderán en Chabacano y para continuar a Pino Suárez abordarán las unidades de RTP, por las noches el servicio de RTP partirá de Xola y llegará a Pino Suárez.

El servicio de la Línea 2 del Metro CDMX inicia a las 05:00 horas de lunes a viernes. Las estaciones Chabacano y Viaducto cierran a las 22:00 horas, y los sábados, este mismo tramo finaliza el servicio a las 20:00 horas. Los domingos no opera durante la jornada completa, es decir que permanece cerrado.

Estos son los nuevos mecanismos
Estos son los nuevos mecanismos instalados en la Línea 2 del Metro CDMX (X/ @MetroCDMX)

Estaciones cerradas en la Línea 2 del Metro CDMX

La Línea 2 del Metro CDMX opera actualmente bajo un esquema de circuitos, debido a trabajos de remodelación que buscan optimizar el servicio antes del Mundial 2026. Desde el 17 de marzo, la estación San Antonio Abad permanece cerrada, y el tramo entre Chabacano y Viaducto finaliza operaciones a las 20:00 horas, mientras que los demás tramos conservan su horario habitual durante los días laborables.

La remodelación contempla una inversión superior a los mil millones de pesos y abarca la rehabilitación de cárcamos en Pino Suárez, San Antonio Abad, Portales y Ermita, según detalló el director Adrián Rubalcava. El objetivo es renovar sistemas con más de 40 años de antigüedad y prevenir interrupciones del servicio durante la temporada de lluvias.

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