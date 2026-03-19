México

Línea 2 del Metro CDMX: cuándo termina la remodelación y qué falta para la reapertura de todas las estaciones

Adrián Rubalcava, director del STC, aclaró cómo va la intervención en la línea azul para mejorar su servicio rumbo al Mundial 2026

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Vista de la entrada a
Vista de la entrada a la estación Viaducto de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México, mostrando el flujo de pasajeros y preparativos por obras (X/ @MetroCDMX)

A inicios de febrero, el Gobierno de la Ciudad de México anunció la remodelación de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), el proyecto consiste en renovar equipo de vías, así como trabajos para evitar filtraciones durante el periodo de lluvias.

Desde entonces, el servicio de la Línea 2 del Metro CDMX ha tenido una serie de modificaciones en su horario, así como el cierre de estaciones por trabajos de mantenimiento. A tan solo 85 días de que empiece la Copa Mundial 2026, Adrián Rubalcava, director general del STC Metro, reveló cuándo acabarán estas obras.

Según con la proyección de las autoridades, la remodelación Línea 2 Metro CDMX concluirá antes del inicio del Mundial 2026. El director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro aseguró que las obras estarán listas a tiempo para el evento futbolístico que comienza el 11 de junio de 2026.

¿Cuándo termina la renovación de la Línea 2 del Metro CDMX?

Adrián Rubalcava, director del STC Metro, informó que en la estación Zócalo/ Tenochtitlán ya concluyeron los trabajos para instalar los nuevos mecanismos eléctricos para mejorar el acceso y salida de las instalaciones (X/ @AdrianRubalcava)

La remodelación de la Línea 2 del Metro estará terminada para el arranque del Mundial de Futbol 2026, es decir que antes del mes de junio. Según la dirección del STC Metro, el objetivo es ofrecer un servicio eficiente a miles de usuarios nacionales y extranjeros, concentrando las mejoras en estaciones clave y en la modernización de la infraestructura interna y de los trenes.

En un encuentro con la prensa al exterior del Senado, Adrián Rubalcava explicó que la modernización ha recibido recursos millonarios, aunque el presupuesto actual resulta insuficiente ante las necesidades de remodelación y mantenimiento. El propio Rubalcava calificó el presupuesto como menor al que exige la magnitud de los retos del sistema.

“El Metro requiere mantenimiento de manera permanente … vamos a estar listos para el Mundial y sin duda vamos a dar buenos resultados”, sentenció.

el servicio de la Línea
el servicio de la Línea 2 del Metro CDMX ha tenido una serie de modificaciones en su horario (X/ @MetroCDMX)

Parte de la inversión se dirige de manera prioritaria a estaciones estratégicas de la ruta del Mundial. El plan incluye concluir obras en Taxqueña y Auditorio e iniciar mejoras sustanciales en sistemas como cárcamos, equipos contra incendios, vías, balastros y durmientes, junto con la actualización de los trenes.

La prioridad es elevar la seguridad y la calidad del servicio para la atención eficiente del público durante el certamen internacional.

Niegan aumento a la tarifa del Metro CDMX pese a obras para el Mundial 2026

En relación con un posible aumento en la tarifa, Rubalcava descartó que se contemple un ajuste en el corto plazo. El Metro de la Ciudad de México figura como uno de los sistemas de transporte más accesibles en el ámbito internacional.

La remodelación de la Línea
La remodelación de la Línea 2 del Metro estará terminada para el arranque del Mundial de Futbol 2026 (X/ @AdrianRubalcava)

La continuidad y sostenibilidad del servicio dependerán en el futuro de inversiones regulares para modernización y mantenimiento. Según las autoridades, la meta inmediata es ofrecer un sistema eficiente y seguro para el Mundial, optimizando recursos sin traspasar costos adicionales a los usuarios.

La dirección del Metro reafirmó el compromiso de presentar un sistema de transporte en condiciones óptimas para el inicio de la competencia internacional, confiando en que cumplirá con las expectativas de quienes visiten la ciudad.

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