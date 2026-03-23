México

La UNAM inaugura foro para su reforma integral

El rector definió los cambios como inclusivos, democráticos y graduales

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Foto: CUARTOSCURO
Foto: CUARTOSCURO

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) enfrenta actualmente un proceso de transformación que busca responder tanto a las expectativas internas como a las demandas de la sociedad nacional. El rector Leonardo Lomelí Vanegas definió el rumbo de esta reforma al destacar que debe ser integral, gradual y fundamentada en la pluralidad, con atención en los ámbitos institucional, académico y jurídico-administrativo.

Según la perspectiva presentada en el Foro de Análisis “Reforma y futuro de la UNAM”, la propuesta de cambio se sostiene en principios como la inclusión, la diversidad y la democracia interna, además de la necesidad de preservar valores como la autonomía y el carácter público de la Universidad. La iniciativa contempla una ampliación de la participación estudiantil, académica y administrativa, así como el fortalecimiento de la cultura de respeto y corresponsabilidad.

Avances y retos del proceso de reforma

Durante el encuentro, el rector Lomelí aclaró que la reforma universitaria ya se encuentra en marcha. Entre las primeras medidas implementadas figuran el fortalecimiento de la figura de las personas técnicas académicas y modificaciones en el Tribunal Universitario, así como la elección de los integrantes de la Junta de Gobierno. El objetivo es que el proceso se desarrolle a lo largo de la presente gestión, permitiendo la adaptación paulatina de la Universidad a los desafíos contemporáneos.

La reforma universitaria en la UNAM se caracteriza por su orientación inclusiva y democrática. El proceso contempla la participación de todos los sectores que integran la comunidad universitaria, y se estructura en etapas para permitir una adaptación gradual y evitar posibles fracturas internas.

Un ejercicio de reflexión colectiva

El Foro de Análisis, coordinado por Hugo Casanova Cardiel, se compone de varias mesas de diálogo en las que participan representantes de los órganos colegiados de la UNAM, especialistas y académicos de otras universidades nacionales y latinoamericanas. Allí, se exploran temas como la autonomía, el compromiso social, la gobernanza y la función docente e investigadora, promoviendo una reflexión colectiva sobre el futuro de la institución.

La secretaria de Desarrollo Institucional, Tamara Martínez Ruiz, abogó por la construcción de un nuevo pacto universitario. Este acuerdo estaría centrado en ideales de justicia social, igualdad sustantiva, sostenibilidad y la inclusión de la diversidad juvenil. Martínez Ruiz expresó: “Si dentro de cincuenta años la Universidad sigue siendo relevante para la sociedad, será porque hoy fue capaz de mantenerse sólida frente a cualquier tipo de oportunismo e imposición y, al mismo tiempo, siendo flexible, dinámica y excéntrica para acompañar a un país que cambia y se ajusta a nuevas realidades”.

La reforma como compromiso nacional

La voz del coordinador de Humanidades, Miguel Armando López Leyva, enfatizó que el debate sobre la reforma de la UNAM no puede entenderse como una cuestión aislada de la vida nacional. “Cuando pensamos y transformamos nuestra vida institucional, académica y normativamente, lo hacemos enlazando nuestro presente y futuro con el del país, sin perder nuestra identidad”, señaló.

La coordinadora de la Investigación Científica, María Soledad Funes Argüello, subrayó el papel central del conocimiento en la misión universitaria. En su visión, la reforma debe orientarse a definir qué tipo de saber se busca generar y cómo la Universidad contribuirá a la sociedad en los años por venir, más allá de estructuras y métricas.

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