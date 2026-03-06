México

Capturan en Mexicali a “El Güero”, presunto integrante del Cártel de los Beltrán Leyva

El presunto operador criminal conocido como “El Güero Beltrán” fue detenido en Mexicali durante un operativo de seguridad; autoridades lo identifican como Omar Alfonso Beltrán Cárdenas, alias “H10″

Omar Alfonso Beltrán Cárdenas, alias
Omar Alfonso Beltrán Cárdenas, alias “El Güero Beltrán” o “H10”, fue detenido en un operativo realizado en Mexicali. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Autoridades de seguridad lograron la detención de Omar Alfonso Beltrán Cárdenas, conocido como “El Güero Beltrán” o “H10”, durante un operativo realizado en la ciudad de Mexicali, capital del estado.

La captura se produjo en el marco de acciones dirigidas a combatir a células del crimen organizado que operan en la región, una zona que en los últimos años ha registrado disputas entre grupos delictivos por el control de actividades ilícitas y rutas del narcotráfico.

De acuerdo con información difundida por el Semanario ZETA, el detenido fue identificado por autoridades como un presunto operador criminal, aunque se mantiene la presunción de inocencia hasta que se determine su responsabilidad mediante un proceso judicial.

Tras su arresto, el individuo fue puesto a disposición de las autoridades competentes, quienes iniciarán las investigaciones correspondientes para determinar su posible participación en actividades delictivas.

El Güero Beltrán es considerado un objetivo prioritario por autoridades federales, aunque no se le reconoce como un integrante del grupo delictivo de Los Rusos, sino que se le asocia con los Beltrán Leyva.

Cabe señalar que el sujeto tiene varios años operando en Baja California. En el año 2015 fue capturado cuando circulaba a bordo de un vehículo Volkswagen Jetta en posesión de cinco kilogramos de “cristal”.

Operativo y captura

La detención ocurrió como parte de un operativo de seguridad en Mexicali, en el que participaron corporaciones encargadas de la vigilancia y combate al crimen organizado.

Autoridades capturaron en Mexicali al
Autoridades capturaron en Mexicali al presunto operador criminal conocido como “El Güero Beltrán”. - crédito Colprensa

Aunque no se han revelado todos los detalles del operativo, el arresto se considera un golpe relevante contra presuntos operadores criminales que mantienen presencia en la región.

Autoridades mantienen abiertas diversas líneas de investigación para establecer si el detenido tiene vínculos con alguna organización delictiva o si desempeñaba funciones específicas dentro de una estructura criminal.

El procedimiento incluye la integración de la carpeta de investigación, la revisión de antecedentes y la posible presentación ante un juez para definir su situación legal.

Contexto de seguridad en Baja California

La captura ocurre en un momento en el que Baja California enfrenta una compleja dinámica de seguridad, caracterizada por la presencia de diversas células delictivas que buscan controlar territorios estratégicos.

Municipios como Tijuana, Mexicali y Tecate han sido señalados en distintos reportes como zonas donde grupos criminales mantienen disputas por el narcomenudeo, el trasiego de drogas y otras actividades ilícitas.

La detención ocurrió durante un
La detención ocurrió durante un operativo de seguridad en la capital de Baja California. (Foto cortesía PNC)

Estas confrontaciones han derivado en operativos constantes por parte de autoridades federales, estatales y municipales, con el objetivo de desarticular redes criminales y detener a sus operadores.

La captura de “El Güero Beltrán” se suma a una serie de acciones recientes enfocadas en debilitar la estructura de grupos delictivos en la entidad y reducir los niveles de violencia asociados al crimen organizado.

Investigación en curso

Hasta el momento, las autoridades no han revelado los cargos específicos que podrían imputarse a Beltrán Cárdenas, ni si se le relaciona con investigaciones previas.

En las próximas horas o días se espera que la autoridad ministerial determine si el detenido será vinculado a proceso por delitos federales o del fuero común.

Mientras tanto, el caso permanece bajo investigación y se continúa recopilando información para establecer el alcance de sus presuntas actividades dentro del ámbito criminal.

Temas Relacionados

Omar Alfonso Beltrán CárdenasEl Güero BeltránBaja CaliforniaH10Beltrán LeyvaLos RusosMexicalinarco en Méxiconarcotráfico Méxicomexico-noticias

