Fallece Cecilia Candelaria, fotoperiodista egresada de la UNAM: documentó el levantamiento del EZLN

Cecilia Candelaria fue una de las fundadoras de 'Ojo de Venado'. Foto: Facebook/Elizabeth Dakkini.

Cecilia Candelaria, fotoperiodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), falleció el pasado sábado 21 de marzo en la Ciudad de México a los 64 años de edad debido a complicaciones de salud.

Fue discípula del maestro Lázaro Blanco en el legendario taller fotográfico de Casa de Lago de la máxima casa de estudios del país.

En dicho centro cultural de la UNAM inició una carrera cuyos avatares la llevaron a enmarcar la realidad convulsa de un país en resistencia.

Su dedicación en su labor de fotoperiodista le permitió participar en varios medios de comunicación en México como: La Jornada, El País, El Financiero, Milenio, así como la Revista Proceso.

El presidente dejó en claro que el líder zapatista es un adversario más, pero dijo que prefería evitar la polémica Crédito: Gobierno de México

Labor fotoperiodista de Cecilia Candelaria a lo largo de los años

Durante su presencia en los diferentes medios de comunicación, el trabajo de Cecilia Calendaria se despliega como una forma de denuncia, rostros femeninos de la resistencia zapatista; realidades de las infancias en escasas condiciones de vida o movimientos sociales que surgen a lo largo y ancho del país.

Uno de los últimos proyectos en los que Cecilia Candelaria participó fue la creación de la ‘Colección Ojo de Venado’, una serie que documenta el trabajo individual de diversos fotoperiodistas, entre ellos, los de ella misma.

Cecilia Candelaria también laboró como fotógrafa independiente, principalmente en los últimos años. Foto: Omar Meneses.

Los trabajos y recopilaciones de quienes ejercen la labor de la fotografía en el periodismo fueron publicados entre los años 2011 y 2013.

Lo anterior como un esfuerzo para su divulgación, ya que se trataba de un proyecto de labores independientes, pero que al final pudo llevarse a cabo junto a su esposo y también fotoperiodista Omar Meneses, el cual falleció el 1 de julio de 2018.

Labor de Cecilia Candelaria con Rosa Icela Rodríguez

Colaboró con la hoy Secretaría de Gobernación del Gobierno federal, Rosa Icela Rodríguez, cuando anteriormente desempeñaba en el mismo puesto de esta dependencia, pero a nivel local en la Ciudad de México durante la jefatura de Gobierno de la capital del país de Claudia Sheinbaum Pardo, quien ahora es presidenta de la República.

La fotoperiodista trabajó en el Gobierno de Claudia Sheinbaum cuando era Jefa de Gobierno de la CDMX, con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. Foto: Gobierno CDMX.

También destaca su labor independiente como fotógrafa.

Publicaciones de Cecilia Candelaria y participación en el EZLN

Su labor también se caracteriza por participar en proyectos que abarcan libros, calendarios, postales, exposiciones, pero sobre todo, también su humanismo y carisma.

Entre las publicaciones que acompañan a Cecilia Candelaria se encuentran:

A veces la vida con presentación de Aurora Noreña. Editorial: Ojo de Venado.

Patrimonio Mundial Cultural de México

Patrimonio Cultural de la Ciudad de México.

El Salvador: Imágenes para no olvidar del Colectivo Maíz.

Del desafuero a la Marcha del Silencio.

Fotografía de Cecilia Candelaria exhibida en exposición al aire libre de CDMX. Foto: Cuartoscuro.

Uno, de entre muchos, que tuvo mucha relevancia en su vida y carrera como fotoperiodista, se basa en los inicios del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Postales: “Mundo sin tiempo Imágenes de Chiapas”. Proyecto apoyado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) de Ediciones Unicornio en el año 1996.

Destaca su participación en también exposiciones nacionales e internacionales.