Inauguran UTOPÍAS Mixiuhca en Iztacalco: gobierno capitalino impulsa servicios gratuitos y espacios de bienestar

Clara Brugada Molina supervisó los espacios del complejo y destacó su enfoque en bienestar, cultura y cuidado.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó el recorrido inaugural de la UTOPÍAS Mixiuhca, un complejo de servicios comunitarios ubicado en las inmediaciones de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, en la alcaldía Iztacalco.

El espacio forma parte de la estrategia del gobierno capitalino para ampliar la infraestructura social en zonas urbanas y ofrecer actividades culturales, recreativas y de cuidado con acceso gratuito.

Durante el trayecto, la mandataria supervisó distintos módulos que comenzarán a operar para la población de la capital.

Servicios gratuitos: agua purificada, atención infantil y espacios culturales

Entre los primeros puntos visitados destacó el módulo de Agua Bienestar, diseñado para que las familias puedan rellenar garrafones con agua purificada destinada al consumo doméstico.

El complejo ofrece servicios gratuitos como agua purificada, atención infantil y espacios culturales para la comunidad.

Asimismo, se presentó el Auditorio Principal, que funcionará como sede de eventos artísticos, culturales y comunitarios.

Uno de los ejes centrales del complejo es el Centro de Cuidados y Desarrollo Infantil, que operará con un horario extendido de 07:30 a 16:00 horas para atender a niñas y niños en sus primeras etapas. En el acto, la jefa de Gobierno subrayó el enfoque social del proyecto.

“Los cuidados y las actividades que realizamos en familia no son un lujo ni una actividad secundaria; son el corazón del desarrollo integral de nuestras niñas, niños y de toda la ciudadanía. En esta administración, los entendemos como un derecho social, no como un privilegio. Con la inauguración de esta nueva UTOPÍAS en Iztacalco, no solo fomentamos la salud, sino que garantizamos el derecho pleno a la ciudad y al bienestar colectivo”, expresó.

Atención para adultos mayores y enfoque de protección social

El recorrido también incluyó la Casa del Adulto Mayor y la Casa de Cuidado de las Tres Erres, espacios que forman parte del componente de protección social del complejo.

Los servicios gratuitos buscan garantizar el acceso equitativo al bienestar y fortalecer la convivencia comunitaria.

Estas áreas buscan brindar actividades de acompañamiento, atención y convivencia para personas mayores y otros sectores de la población.

De acuerdo con autoridades capitalinas, el objetivo es consolidar espacios comunitarios que integren servicios de bienestar, cuidado y participación social en un mismo lugar.

Espacios recreativos: mini golf y pump track para la comunidad

La UTOPÍAS Mixiuhca también incorpora infraestructura recreativa orientada a distintos grupos de edad.

Entre las instalaciones destaca una pista de pump track, destinada a actividades deportivas como ciclismo y patinaje, así como un área de mini golf de 18 hoyos.

Este último espacio estará disponible para personas a partir de los cuatro años de edad y tendrá capacidad para atender hasta 60 usuarios por hora, lo que permitirá ampliar la oferta de actividades recreativas dentro del complejo.

Supervisión de instalaciones previo a su operación completa

Debido a la dimensión del proyecto y a la variedad de servicios que ofrecerá, el recorrido inaugural continuó con la revisión de distintos módulos y áreas operativas.

El objetivo de la visita fue verificar que cada espacio se encuentre listo para su funcionamiento y atención al público.

El recorrido permitió supervisar que las instalaciones estén listas para su operación y atención al público.

Autoridades señalaron que la apertura de este complejo busca fortalecer el acceso a servicios comunitarios en la zona oriente de la capital, además de promover actividades culturales, deportivas y de cuidado en un mismo entorno.

Servicios y espacios que ofrecerá la UTOPÍAS Mixiuhca:

Centro de Cuidados y Desarrollo Infantil con horario extendido.

Módulo de Agua Bienestar para el rellenado de garrafones con agua purificada.

Auditorio principal para actividades culturales y artísticas.

Casa del Adulto Mayor y espacios de cuidado comunitario.

Área de mini golf de 18 hoyos y pista de pump track para actividades recreativas.