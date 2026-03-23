Chiquis está dispuesta a hablar ‘Sin Filtro’ en su nueva temporada: termina con rumores sobre Jenni Rivera y más (Foto: Marco Ruiz/ Infobae México)

Chiquis Rivera presenta la segunda temporada de su docureality “Chiquis Sin Filtro” a través de ViX, con un enfoque más íntimo y honesto sobre su vida personal.

La artista reveló en conferencia de prensa que esta nueva entrega expone no solo su cotidianidad, sino también un proceso emocional que ha marcado los últimos años. Según sus declaraciones, la narrativa del programa se orienta hacia la vulnerabilidad y la autenticidad.

Temas principales: maternidad, sanación y evolución en la vida de Chiquis

La segunda temporada de “Chiquis Sin Filtro” explora temas como el deseo de convertirse en madre, el avance en procesos espirituales, la sanación emocional y el fortalecimiento de su relación de pareja. Según lo explicado por la propia artista, la decisión de incluir estos aspectos responde a una necesidad de honestidad y apertura.

Entre los ejes que destacan en el programa se encuentran:

Procesos de sanación emocional y evolución personal

Reflexiones sobre identidad, perdón y crecimiento

Documentación de rituales espirituales

Relación de pareja y vida matrimonial

El deseo de la artista de formar una familia

Infobae México charló con Chiquis. (Crédito: Infobae México)

Involucramiento familiar y apertura hacia el público

Chiquis Rivera compartió que involucrar a su esposo en el proyecto fue una decisión natural, con la intención de mostrar los momentos reales de su relación y los retos que enfrentan en conjunto. “El objetivo es conectar con la audiencia desde la autenticidad, mostrando tanto los momentos positivos como los más difíciles”, indicó durante la entrevista.

La artista, quien se encuentra establecida en México durante esta etapa, expresó a Infobae México su satisfacción por compartir su vida con el público de ese país “sin filtro”.

Fin a los rumores alrededor de Jenni Rivera

Uno de los puntos clave de esta nueva temporada es la decisión de abordar y terminar con los rumores que han circulado sobre su relación con Jenni Rivera, su madre. Durante la rueda de prensa, Chiquis Rivera negó categóricamente cualquier vínculo sentimental o íntimo con Esteban Loaiza, exbeisbolista y entonces esposo de la fallecida cantante.

“Siempre lo he negado y lo seguiré negando porque no hay nada que esconder. Publicamos un libro donde está mi verdad, la única, porque mi mamá jamás habló de algo así en vida. Todo viene de rumores en redes y prensa sensacionalista”, sostuvo la cantante en diálogo con Infobae México.

Esta postura busca cerrar un ciclo de especulaciones y reafirmar la relación que mantenía con su madre, alejándose de las versiones difundidas por medios y redes.

Fin a los rumores alrededor de Jenni Rivera (Foto: Marco Ruiz/ Infobae México)

Estreno y expectativas de “Chiquis Sin Filtro”, segunda temporada

La segunda temporada de “Chiquis Sin Filtro” se estrena el viernes 20 de marzo de 2026, exclusivamente en la plataforma ViX. La propuesta, según declaraciones de la artista y el equipo de producción, invita a la audiencia a conocer una faceta más honesta y vulnerable de Chiquis Rivera, quien apuesta por la transparencia como motor de conexión con sus seguidores.

La docuserie se presenta como una ventana para entender el proceso de sanación, la construcción de identidad y la vida cotidiana de una figura que ha atravesado la exposición pública y la controversia, eligiendo ahora compartir su versión con claridad y sin restricciones.