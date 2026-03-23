Chiquis defiende a Danna tras críticas por hablar en inglés siendo mexicana: “Mi mamá sí me regañaba” (Fotos: Marco Ruiz/ Infobae México/ Danna en YouTube)

Chiquis Rivera ofreció su respaldo público a Danna Paola tras las recientes críticas en redes sociales sobre el uso del inglés por parte de la cantante mexicana, una situación que ha generado debate en plataformas como TikTok.

En entrevista exclusiva con Infobae México, la intérprete y empresaria abordó el tema durante la promoción de la segunda temporada de Chiquis Sin Filtros, estrenada el 20 de marzo a través de ViX+.

“Y lo entiendo, porque es algo que mi mamá sí me regañaba y siempre decía que es importante, hasta mi abuelo, es de: ‘Tiene, tiene que hablar español’”, afirmó Rivera, quien reconoció que el cambio de idioma o acento puede generar incomodidad en el público, pero también oportunidades de aprendizaje.

Chiquis defiende a Danna tras críticas por su spanglish y ella también le hace frente a los señalamientos. (Crédito: Infobae México)

El contexto: críticas y debate en redes sociales

Danna se ha convertido en tendencia en redes sociales debido a videos y entrevistas en los que alterna el inglés y el español, fenómeno conocido como “code-switching”. Usuarios de TikTok han señalado que la cantante utiliza spanglish y cambia su acento en entrevistas internacionales, lo que para algunos representa una adopción innecesaria de modismos extranjeros o una muestra de superioridad. Otros la comparan con figuras como Jennifer Lopez, quien ha enfrentado comentarios similares en el pasado.

Entre los argumentos de quienes la critican, destacan observaciones como “mezcla inglés y español” o “usa acentos forzados”, cuestionando la autenticidad de la artista durante eventos públicos, especialmente en alfombras rojas y entrevistas donde alterna idiomas.

Defensa y experiencias personales de Chiquis Rivera

Durante la conversación con Infobae México, Chiquis Rivera relató cómo en su entorno familiar la corrección del idioma fue constante: “Les doy gracias porque siento que hablo muy bien, pero hay ciertas palabras que sí se me traban un poquito.” Rivera enfatizó que, aunque esto puede percibirse como un defecto, prefiere verlo como una oportunidad para mejorar. “No lo tomo de forma negativa, sino al contrario, digo: ‘Okey, voy a aprender’”, subrayó.

La artista compartió una anécdota reciente: “Ayer me dijeron, mi publicista dijo: ‘Dijiste estas palabras incorrectas, pero así se dicen’. Y me encanta aprender. Digo: ‘Gracias, déjamelo saber’.” Insistió en que, más allá de la crítica, el proceso de aprendizaje debe ser valorado: “Quiero aprender, quiero ser mejor, quiero mejorar.”

Chiquis está dispuesta a hablar ‘Sin Filtro’ en su nueva temporada: termina con rumores sobre Jenni Rivera y más (Foto: Marco Ruiz/ Infobae México)

Opiniones divididas y defensa de los fans

Mientras continúan las críticas, una parte de los seguidores de Danna y otros usuarios de redes sociales han salido en su defensa. Argumentan que la alternancia de idiomas es común cuando se tiene un alto dominio del inglés o se reside en un entorno internacional. Algunos usuarios sostienen que “México no la valora” y que el contacto con otras culturas puede influir en el habla sin que esto implique una falta de identidad.

Entre las posturas a favor, se destaca que el “code-switching” es frecuente en la vida de artistas que desarrollan sus carreras en mercados globales. Diversos comentarios sugieren que la polémica refleja más una percepción social sobre “la pureza” del idioma español que un problema real de comunicación o autenticidad.

Chiquis Sin Filtros en ViX+

El estreno de la segunda temporada de Chiquis Sin Filtros en ViX+ coincidió con el auge de la polémica, otorgando visibilidad al tema dentro del entretenimiento latinoamericano. Rivera mencionó que la exposición internacional requiere adaptaciones y que el aprendizaje de nuevos idiomas puede fortalecer la carrera de los artistas.

Hasta el momento, ni Danna Paola ni sus representantes han emitido un comunicado formal sobre las críticas, aunque la cantante ha respondido indirectamente en redes sociales con mensajes centrados en la autenticidad y el orgullo de sus raíces mexicanas.