Chiquis encuentra esperanza en la historia de Anahí tras no poderse convertir en mamá:“Tengo fe, sí se puede”

Chiquis ‘se inspira’ en Anahí tras no poderse convertir en mamá y no lograrlo a sus 40 años: “Tengo fé” (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Durante la promoción de la segunda temporada de su serie Chiquis Sin Filtro, la cantante Chiquis Rivera compartió en entrevista exclusiva con Infobae México sus reflexiones sobre la maternidad y la influencia que ha tenido el ejemplo de otras figuras públicas en su propio proceso personal.

En la charla realizada el 20 de marzo en la Ciudad de México, Chiquis reveló que, a sus 40 años, no ha logrado convertirse en madre, aunque mantiene intacta la esperanza.

Según relató para este medio, la artista reconoció haber sentido temor de que un embarazo pudiera afectar su carrera profesional: “Por mucho tiempo yo pensé: ‘Ah, si me embarazo, ya mi carrera se terminó’. Y yo voy viendo que no, hay mujeres que son mamás”.

La intérprete explicó que su percepción se formó debido a creencias arraigadas en el medio artístico, pero que experiencias cercanas le han permitido cuestionar esos temores.

Infobae México charló con Chiquis. Crédito: Infobae México

“Vi a mi mamá, pero no sé por qué yo tenía tanto miedo. Yo creo que porque viví tantas cosas difíciles, pero como mujeres como Anahí, la veo y digo: ‘Está guapísima, está feliz, sus bebés’. Yo sé que sí se puede y tengo mucha fe”, relató en la entrevista concedida a Infobae México.

La inspiración de Anahí: un testimonio de perseverancia

Chiquis Rivera reconoce que el caso de Anahí le ha dado impulso para no perder la motivación. La exintegrante de RBD enfrentó dificultades para lograr su primer embarazo debido a un desajuste hormonal que afectó su tiroides, situación que no había sido detectada inicialmente.

Tras un año de intentos fallidos, un ginecólogo identificó el problema y, con la medicación adecuada, Anahí consiguió concebir de manera natural al mes siguiente.

En palabras de la propia cantante, “acabo de hablar con alguien que cumplió 48 años y se embarazó. Dije: ‘Okey, todo bien’. O sea, sí se puede. Nomás tengo que relajarme”, expresó Chiquis. Este tipo de historias funcionan como referentes positivos para otras mujeres que atraviesan procesos similares, demostrando que la maternidad puede llegar en distintas etapas de la vida.

El camino de Anahí: diagnóstico y superación de obstáculos

El testimonio de Anahí ha tenido repercusión no solo por su visibilidad como figura pública, sino por los detalles médicos que compartió. la artista mexicana explicó que un desajuste de tiroides fue el principal obstáculo para concebir. El diagnóstico llegó luego de exámenes médicos específicos y, tras recibir tratamiento, Anahí logró embarazarse de su primer hijo, Manuel.

Diversos medios especularon en el pasado que las dificultades de fertilidad eran una secuela de la anorexia que la cantante padeció, pero Anahí aclaró que la causa directa fue la condición tiroidea. Actualmente, la artista es madre de dos hijos, Emiliano y Manuel, junto al político mexicano Manuel Velasco.

El camino de Anahí: diagnóstico y superación de obstáculos (Fotos: Instagram/@anahi)

Creencias, tabúes y el nuevo discurso en la industria

La experiencia de Chiquis Rivera pone sobre la mesa la persistencia de ciertos mitos dentro de la industria musical. La artista expresó que el miedo a que la maternidad termine una carrera profesional sigue presente, aunque existen ejemplos que demuestran lo contrario. “Por mucho tiempo yo pensé: ‘Si me embarazo, ya mi carrera se terminó’. Y yo voy viendo que no, hay mujeres que son mamás”, reiteró en la conversación con Infobae México.

A través de figuras como Anahí, el discurso sobre la maternidad y la vida profesional en el espectáculo comienza a transformarse. La cantante de RBD no solo compartió abiertamente su experiencia, sino que también evidenció que la ciencia médica y el apoyo familiar pueden abrir nuevas posibilidades.

Maternidad después de los 40: una realidad posible

Chiquis Rivera subrayó que mantiene la fe en poder convertirse en madre, tras conocer el caso de una mujer que logró un embarazo a los 48 años. Estas historias, junto con la de Anahí, han sido clave para alimentar su optimismo: “Sí se puede. Nomás tengo que relajarme”, aseguró.

La conversación de Chiquis con este medio refleja el peso de los ejemplos y testimonios en la vida de quienes enfrentan dificultades para concebir. La artista concluyó que el miedo y la presión social persisten, aunque el panorama se amplía con cada historia compartida.