¿Alejandro Fernández incursiona en K-pop? cuál sería su relación con Monsta X

Monsta X lanzó su tracklist y entre los créditos hay un Alejandro Fernández. Facebook/OfficialMONSTAX/alejandrofernandezoficial

Monsta X es un grupo de K-pop, por lo que las probabilidades de que hagan una colaboración con Alejandro Fernández, cantante de regional mexicano, parecían realmente muy bajas hasta que liberaron la lista de canciones de su nuevo álbum.

Entre los créditos de letristas en el track 4, cuyo título es this!, aparece el nombre de Alejandro Fernández.

Los fans mexicanos de Monsta X asumieron que se trataba de El Potrillo porque se dedica a la música, así que generaron una gran expectativa e incluso orgullo por la posibilidad de alguna línea en español para Unfold.

El regreso de Monsta X en México llegará en junio a CDMX (Redes sociales)

Sin embargo, el cantante de mariachi no ha hecho ninguna mención al respecto, así que podría tratarse de algún letrista con origen español o latinoamericano con el mismo nombre y apellido.

Los créditos de this! incluyen a Chelsea Lena, Alejandro Fernández y Joey Barrios, además de que fue producida por CASHAE.

Aunque existen pocas probabilidades de una colaboración de Monsta X y Alejandro Fernández por su diferencia de géneros y públicos, la idea ilusionó a fans, además de que ambos artistas podrían estar realmente experimentando combinaciones nuevas.

Estos fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer:

La colección Arre debutará oficialmente en la Volvo Fashion Week Guadalajara 2026, consolidando a Guadalajara como polo de la moda latinoamericana (IG)

“Alejandro Fernández, cómo ese Alejandro Fernández?”

“Alejandro Fernández ¿en qué aspecto? Jajajaja ¿Este?"

“¿Alejandro Fernández? A ver que hagan cover de “Como quien pierde una estrella”

“Seguro será una versión ranchera”

“Alejandro Fernández, ¿el potrillo??? O será otro Alejandro Fernández”

“Se viene Monsta x versión mariachi ???”

Lista de canciones de Unfold, álbum de Monsta X

heal growing pains baby blue this! before you meet me glass half empty main attraction enemies with benefits on our way sorry to myself

Cabe señalar que se sabe que el nuevo álbum estará en idioma inglés, por lo que existe una gran posibilidad de que la inclusión de Alejandro Fernández no sea más que un homónimo.

Unfold se estrenará el 3 de abril de 2026.

(X/@OfficialMONSTAX)

Quiénes son los integrantes de Monsta X

Wonho

I.M

Hyungwon

Showmu

Lee Min-hyuk

Joohoney

Kihyun

Fans de Monsta X logran bajar los precios en México

La presión de las comunidades de fans ha provocado cambios importantes en la organización de los conciertos de Monsta X en México. Tras días de protestas, la promotora Ninshi Entertainment anunció una reducción en los precios de las entradas y la eliminación de las rifas para los beneficios VIP.

El descontento surgió cuando los seguidores detectaron que los boletos VIP superaban los 12 mil pesos y que los beneficios, como fotos grupales o pósteres autografiados, dependían de un sorteo. Esta modalidad fue rechazada por los compradores, quienes reclamaron falta de transparencia y consideraron injusto pagar un precio tan alto sin garantía de recibir las experiencias prometidas.

La controversia escaló en redes sociales. Figuras públicas, entre ellas el político Jorge Álvarez Máynez, se sumaron a las protestas. Máynez incluso presentó una denuncia formal ante Profeco, señalando “precios disparados, mapas confusos y VIP de 12 mil pesos sin beneficios claros”, y solicitó mayor regulación para la venta de boletos.