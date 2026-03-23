México

Alejandro Fernández lanza ‘Arre’, su línea de moda inspirada en la vida rural y en Vicente Fernández

“El Potrillo” debuta como diseñador y utilizará la emblemática semana de la moda en Guadalajara para presentar prendas llenas de nostalgia y orgullo nacional en honor a su padre

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Alejandro Fernández lanza su marca
Alejandro Fernández lanza su marca de ropa Arre como homenaje a la herencia de Vicente Fernández y la cultura mexicana (IG)

Alejandro Fernández, reconocido por su trayectoria como intérprete de música ranchera, presentó su incursión en la industria de la moda con Arre, una marca de ropa que rinde homenaje a Vicente Fernández y retoma elementos centrales de la cultura mexicana.

La colección tendrá su lanzamiento oficial en la próxima Volvo Fashion Week Guadalajara 2026, que se llevará a cabo del 14 al 17 de abril, y busca consolidar la presencia del artista más allá del ámbito musical.

El diseño ecuestre, el orgullo
El diseño ecuestre, el orgullo mexicano y referencias familiares marcan la identidad de la primera colección de Alejandro Fernández en la industria de la moda (IG)

Su debut en la escena del fashion mexicano

En el marco de este debut, la decisión de Fernández de presentar Arre dentro de un evento dirigido por Beatriz Calles, y en el que participarán figuras como Ximena Sariñana, Gael García Bernal y la banda Maná, marca una estrategia para situar a Guadalajara como epicentro de la moda latinoamericana, según el propio calendario de la edición 2026 de la Volvo Fashion Week Guadalajara.

La colección Arre debutará oficialmente
La colección Arre debutará oficialmente en la Volvo Fashion Week Guadalajara 2026, consolidando a Guadalajara como polo de la moda latinoamericana (IG)

La colección inaugurada por Fernández está conformada por playeras, camisas, gorras y pantalones cuyo diseño remite al universo ecuestre y al legado de Vicente Fernández.

Frases como “hijo del rey” aparecen impresas en las prendas, en clara alusión al cantante apodado el “Charro de Huentitán”, con el objetivo de mantener vigente esa referencia entre nuevas generaciones.

Este enfoque ha sido definido como un homenaje deliberado, y la presencia de dichas frases constituye un dato distintivo frente a otras propuestas de moda inspiradas en la música regional mexicana.

Una colección de prendas inspiradas en el mundo campirano y en el ‘Charro de Huentitán’

Respondiendo a la cuestión central de la noticia: Alejandro Fernández debuta en el sector de la moda con el lanzamiento de Arre, marca que se inspira en la herencia artística y familiar de Vicente Fernández.

Las prendas de Arre incluyen
Las prendas de Arre incluyen playeras, camisas, gorras y pantalones con frases alusivas al Charro de Huentitán, reforzando el legado de Vicente Fernández (IG)

El proyecto será presentado como una colección de prendas que integran la identidad ecuestre, el orgullo nacional y guiños directos al legado paterno.

En los últimos meses, el propio Fernández ha mostrado adelantos de la línea a través de sus redes sociales e incluso ha lucido algunas de las piezas en sus conciertos, con una recepción positiva por parte de sus seguidores. De acuerdo con el plan de lanzamiento, la marca también se comercializará mediante una tienda en línea, lo que permitirá ampliar significativamente su alcance potencial.

Alejandro Fernández ha mostrado adelantos
Alejandro Fernández ha mostrado adelantos de la línea Arre en sus redes sociales y conciertos, generando entusiasmo entre sus seguidores (IG)

Karla Laveaga, pareja de Alejandro Fernández, ha participado activamente en la etapa creativa y de conceptualización de Arre, lo que refuerza el sentido personal y familiar del proyecto.

La aparición de Arre coincide con la actual gira “De Rey a Rey”, que Alejandro Fernández dedica a mantener viva la figura de Vicente Fernández ante el público. De este modo, el intérprete diversifica su carrera y explora por primera vez la pasarela como nuevo espacio para la expresión de su identidad y de sus raíces mexicanas.

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