Conciertos de Monsta X en México: fans logran bajar precios en boletos y ajustes en beneficios tras quejas

Los paquetes superaban los 12 mil pesos y varios beneficios estaban sujetos a rifas

El regreso de Monsta X
El regreso de Monsta X en México estuvo envuelto en polémica por precios de la boletera. (Redes sociales)

El anuncio del regreso de Monsta X con dos conciertos en México generó entusiasmo inmediato entre sus fans. Sin embargo, la emoción se vio rápidamente opacada por la controversia que estalló en redes sociales, donde el fandom (Monbebe) reclamó precios elevados, beneficios VIP sujetos a rifas y falta de claridad en la venta de boletos.

La inconformidad surgió en paralelo a las quejas por la venta de entradas para BTS, convirtiendo a Ticketmaster y a las promotoras en blanco de críticas generalizadas entre los fans del K-pop.

Frente a la presión, la empresa responsable de organizar los shows de Monsta X en Ciudad de México y Monterrey, Ninshi Entertainment, dio a conocer este miércoles que haría cambios en precios y beneficios.

La polémica: boletos de 12 mil pesos y beneficios rifados

El caso de Monsta X
El caso de Monsta X también ha causado enojo entre fans del K-pop. (Tomada de Instagram: alvarezmaynez/Redes sociales)

Cabe recordar que el entusiasmo tras el anuncio de la visita del grupo de K-pop a México rápidamente se convirtió en motivo de molestia para los fans cuando la promotora dio a conocer precios, mapas y beneficios.

Y es que los precios iniciales de los boletos VIP superaban los 12 mil pesos y, pese a su costo, muchos de los beneficios —como foto grupal, disco o póster autografiado— dependían de una rifa y no estaban garantizados para todos los compradores.

Esta modalidad fue ampliamente criticada por el público, que consideró injusto pagar por un boleto premium sin certeza de acceder a las experiencias prometidas.

El descontento se manifestó en redes sociales, donde fans y figuras públicas, como el político Jorge Álvarez Máynez, exigieron a Ticketmaster y a la promotora Ninshi Entertainment condiciones más claras, precios justos y transparencia en la venta.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

La denuncia formal presentada ante Profeco por Máynez citó “precios disparados, mapas confusos y VIP de 12 mil pesos sin beneficios claros”, exigiendo la regulación de las boleteras y la publicación detallada de condiciones antes de la preventa.

Ceden a presión: bajan precios y eliminan rifas

Finalmente la boletera y la promotora —que en un principio se mostró renuente a la situación e incluso fans acusaron que contestaron groseramente a las quejas en sus publicaciones— finalmente cedieron a la presión y anunciaron la baja de precios y eliminación de rifas.

En un comunicado oficial, Ninshi Entertainment anunció la eliminación total de las rifas: los beneficios VIP serán garantizados para quienes adquieran el boleto correspondiente.

(Ninshi Entertainment)
(Ninshi Entertainment)

El paquete Super VIP Experience, por ejemplo, ahora incluye:

  • Acceso anticipado
  • Zona VIP
  • Foto 5:15
  • Hi bye
  • Soundcheck
  • Póster oficial autografiado
  • Photocard autografiada
  • Acceso anticipado al merch

Además, se redujeron los precios en ambos recintos.

Auditorio Nacional, Ciudad de México – 4 de junio de 2026

(Ninshi Entertainment)
(Ninshi Entertainment)
  • Super VIP Experience: $9,990
  • Regular VIP: $7,990
  • Preferente B, C y D: $4,990
  • Luneta A, B y C: $3,990
  • Balcón A, B y C: $2,990
  • Primer Piso A y B: $2,290
  • Primer Piso C y D: $1,990
  • Segundo Piso A y B: $1,490
  • Segundo Piso C: $1,390
  • Segundo Piso D: $1,290

Escenario GNP Seguros, Monterrey – 6 de junio de 2026

(Ninshi Entertainment)
(Ninshi Entertainment)
  • Super VIP Experience: $9,990
  • Regular VIP: $7,990
  • Preferente B, C y D: $4,990
  • Luneta A, B y Balcón: $3,990
  • Platea Baja A: $2,490
  • Platea Baja B y C: $2,190
  • Platea Alta A: $1,990
  • Platea Alta B: $1,690
  • Platea Alta C: $1,490

Comparativo antes/después:

  • El Super VIP Experience bajó de $11,990 a $9,990 (reducción de $2,000).
  • Regular VIP es una nueva opción con precio menor al VIP original.
  • Preferente B, C y D bajaron de más de $5,000 a $4,990.
  • Zonas Luneta, Balcón y Plateas también tuvieron ajustes a la baja.

Disponibilidad por tipo de boleto (Monterrey):

  • Super VIP Experience: 225 disponibles
  • Regular VIP: 275 disponibles

Fechas, horario de venta

  • Venta de boletos: inicia el 30 de enero a las 11:00 am vía Ticketmaster, tanto en línea como en taquillas de los recintos. Comprar en taquilla no genera cargos de servicio.
  • Venta general: se abrirá tras la preventa y estará sujeta a disponibilidad.

En su mensaje, Ninshi Entertainment recalcó que la decisión de eliminar rifas y ajustar precios se debió exclusivamente a la retroalimentación de los fans, negando haber recibido solicitudes o instrucciones de actores políticos o autoridades como Profeco.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

La empresa reafirmó su carácter apartidista y su compromiso con la experiencia del público.

“Queremos precisar que Ninshi Entertainment no ha recibido ningún documento, instrucción o solicitud por parte de actores políticos o instancias gubernamentales. Somos una empresa totalmente apartidista y no participamos ni participaremos en ningún tipo de proselitismo. Asimismo, rechazamos de manera firme cualquier intento de utilizar a los fans o a nuestros eventos con fines ajenos al entretenimiento, la música y la cultura”, apuntaron.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

El caso Monsta X en México se suma a una tendencia creciente en la escena K-pop nacional, donde la presión colectiva de los fans ha logrado modificar condiciones de venta, beneficios y precios en conciertos de alta demanda.

Episodios similares con BTS y Super Junior han demostrado que la organización y la exigencia de transparencia pueden incidir directamente en la industria del entretenimiento.

