Activan alerta amarilla en estas siete alcaldías de la CDMX por vientos fuetes con rachas para este domingo 22 de marzo

Activan alerta en la CDMX por vientos fuertes para hoy domingo 22 de marzo. Crédito: Cuartoscuro.

No solo se trata de las bajas temperaturas en la Ciudad de México, también son los vientos fuertes con rachas para la tarde y noche de este domingo 22 de marzo, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país.

Fue la propia dependencia capitalina, quien a través de un comunicado oficial compartió esta información en sus redes sociales oficiales este domingo 22 de marzo.

Se trata de siete alcaldías de la Ciudad de México, que registrarán fuertes rachas de vientos para la tarde y noche de este domingo 22 de marzo.

La propia dependencia local hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a las demarcaciones que resultarán afectadas o vivir en ellas.

Pobladores mostraron la fuerza de la tormentas de este fin de semana en el municipio mexiquense Crédito: X @FernandoCruzF

Activan alerta amarilla en la CDMX por vientos fuertes con rachas para la tarde y noche de este domingo 22 de marzo

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México activó alerta amarilla debido a los fuertes vientos con rachas esperados para la tarde y noche de este domingo 22 de marzo.

Se trata de las alcaldías: Benito Juárez, Coyoacán, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco registrarán vientos fuertes con rachas para la fecha indicada.

Ante el pronóstico de fuertes rachas de viento y la activación de la alerta amarilla, Protección Civil de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para la población.

Guarda o retira objetos que pueden caer.

No subas a andamios, azoteas ni cornisas.

Utiliza cubrebocas.

CDMX alertó por peligros asociados y lanzó estas recomendaciones a la población por los vientos pronósticados. Foto: Cuartoscuro.

¿A qué hora comenzarán los vientos fuertes con rachas para la tarde y noche de este domingo 22 de marzo en siete alcaldías de la CDMX?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos informó que se esperan fuertes vientos en la Ciudad de México este domingo 22 de marzo, entre las 16:30 y las 18:00 horas.

Las previsiones indican rachas de viento de 50 a 59 km/h, según datos de la dependencia capitalina.

Junto con las recomendaciones emitidas, se señalaron los riesgos asociados a estas condiciones para la tarde y noche del domingo 22 de marzo:

Caída de ramas, arboles y lonas.

Objetos caídos en los caminos y carreteras.

Daños a inmobiliario urbano o de la vivienda.

Activan alerta amarilla en la CDMX por vientos fuertes con rachas este domingo 22 de marzo. Foto: @SGIRPC_CDMX

Es esencial estar pendientes y seguir las indicaciones proporcionadas por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, dado que pueden surgir cambios asociados a este pronóstico en la Ciudad de México.

Asimismo, están habilitados los teléfonos de emergencia oficiales de la Secretaría de Gestión Integral para que los ciudadanos soliciten asistencia o hagan reportes puntuales: 911 o 55 5683 22222.