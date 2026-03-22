Tras ser liberados, recapturan a padres de Eithan Daniel por el asesinato de su hijo en Ciudad Juárez, Chihuahua

Foto: Fiscalía de Chihuahua

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Vianey Esmeralda “N” y Brayan Gabriel “N” por el homicidio agravado y calificado de su hijo de año y medio, Eithan Daniel.

Este mandato judicial se ejecutó luego de que ambos fueron puestos en libertad bajo la medida de firma mensual por un delito de narcomenudeo, ya que durante su detención les fueron localizados 14 envoltorios de marihuana y 5 de presunta cocaína.

Tras la realización de la audiencia correspondiente, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) cumplimentaron la orden de aprehensión en su contra por el asesinato de su propio hijo, localizado sin vida el pasado 10 de marzo entre la maleza, a la altura de la colonia kilómetro 27 en Ciudad Juárez.

Cabe señalar que las autoridades informaron que, tras la realización de la necropsia correspondiente, se determinó que Eithan Daniel murió por un hematoma subdural consecutivo a traumatismo craneoencefálico.

Dicho mandato judicial se encuentra bajo la causa penal 1182/2026, por lo que ambos detenidos fueron puestos a disposición del órgano jurisdiccional para que en las próximas horas se les formule imputación por el delito antes referido.

Menor de edad era maltratado, pero su hermano mayor no

Foto: Fiscalía de Chihuahua

Tras la muerte de Eithan Daniel han sido compartidos datos acerca de la violencia que vivía dentro de su hogar, lo que provocó que tanto sus padres como como su abuela, Erika “N”, de 44 años de edad, su tío, Raúl Rosendo “N”, de 48 años y su bisabuela, Valeria “N”, de 70 años, fueran detenidos.

Cámaras de seguridad captaron el momento en el que Vianey Esmeralda “N”, de 23 años de edad, recorrió varios kilómetros cargando una bolsa de plástico negra donde llevaba el cadáver de su hijo para finalmente abandonarlo en la maleza.

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) detalló que el niño pesaba solo cinco kilogramos y se encontraba desnutrido. Ante esto, la madre pudo abordar dos unidades de transporte público y un vehículo de plataforma digital sin que sospecharan.

27/02/2019 Mano de bebé recién nacido ESPAÑA EUROPA MADRID SALUD VERITAS INTERCONTINENTAL

De acuerdo con reportes de medios locales, Eithan Daniel contaba con un hermano mayor, cuyos estudios médicos determinaron que no sufría maltrato.

Ninguno de los dos menores de edad estaban inscritos ante el Registro Civil, por no que no contaban con acta de nacimiento oficial.

En tanto, el hermano de 2 años y medio fue puesto a disposición del DIF Estatal para ser resguardado mientras se realizan las investigaciones en contra de sus padres.

Tras la muerte del menor de edad, su cuerpo fue entregado a los padres paternos, quienes lo velaron este sábado 21 de marzo en un domicilio de la calle Peral.

El caso ha provocado indignación a cientos de personas debido a la posible responsabilidad de sus padres en su muerte.