México

Eithan Daniel, niño de año y medio asesinado por sus padres en Cd Juárez, era maltratado desde el embarazo

La madre del menor confesó que, debido a una fuerte depresión que tuvo cuando estaba embarazada del menor, solía golpear su vientre

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El menor murió por un
El menor murió por un golpe en la cabeza. ESPAÑA EUROPA MADRID SALUD VERITAS INTERCONTINENTAL

Eithan Daniel S. H., un niño de 18 meses de edad, fue asesinado por su propia madre, y posteriormente, el cuerpo fue abandonado en calles de Ciudad Juárez, Chihuahua.

El cadáver del menor de apenas año y medio de edad, fue encontrado sin vida dentro de un costal de ixtle, abandonado en un terreno de una zona conocida como Los Kilómetros, en Ciudad Juárez, lo que detonó la investigación.

Por el hecho, en total fueron detenidas cinco personas: Bryan Adrián, padre del menor, de 39 años de edad, y quien es originario de El Paso, Texas; Vianey Esmeralda, madre del niño, de 23 años; una mujer identificada como Erika, abuela de Eithan Daniel; la bisabuela del niño, Valeria, de 70 años y Raúl Rosendo, tío del menor.

De acuerdo con las investigaciones, el asesinato del niño ocurrió en un contexto de agresiones reiteradas, resultado de poca tolerancia con el comportamiento de un niño de esa edad, como llorar por hambre o buscar atención de sus padres, dio a conocer el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya.

Además, las investigaciones señalan que la madre del menor no quería al niño, lo que se perfila como un posible móvil del crimen.

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La madre del menor, una mujer de 23 años, confesó que golpeaba su vientre cuando estaba embarazada de Eithan. (X @StatusQro)

Un video muestra a una mujer saliendo de una vivienda con el costal en el que presuntamente ya se encontraba Eithan sin vida, lo que es una pieza clave en la investigación.

Además, las autoridades aseguraron la casa relacionada con los hechos, buscando más pruebas que consoliden el caso contra los responsables.

Eithan era maltratado desde el embarazo

Cabe destacar que el menor asesinado, ya era maltratado desde antes de su nacimiento. Su madre confeso ante el Ministerio Público, según diversos medios locales, tras su detención, que durante el embarazo y como resultado de una depresión posparto por su primer hijo, que no quedó resuelta o superada, se lesionaba con golpes en el vientre cuando se formaba el pequeño Eithan.

Además, el menor no se encontraba registrado de manera oficial ante el Estado, obligación que tenían sus padres al momento de su nacimiento, y omisión que precedió al abuso físico y psicológico que sufrió el niño previo a su muerte, que ocurrió el pasado 10 de marzo.

El pasado viernes, la familia paterna del menor recibió el cuerpo, tras días de trámites, para darle sepultura, aunque su egreso del Servicio Médico Forense se dificultó por la falta de documentación oficial, según reveló personal de la Dirección de Gobierno del Estado en Juárez.

El cuerpo del menor fue
El cuerpo del menor fue encontrado en calles de Ciudad Juárez.

Los padres de Eithan se encuentran detenidos y serán procesados, primero, por delitos contra la salud y desobediencia y resistencia a particulares. El homicidio no será imputado en audiencia de control de detención, y no se ha anunciado oficialmente la solicitud y liberación de una orden de aprehensión para procesarlos por el asesinato del niño.

El subprocurador auxiliar de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, Jesús Rodolfo Villa Rivera, dijo que ni Eithan Daniel ni su hermano, quien tiene 31 meses de edad, estaban oficialmente en los libros del Registro Civil,lo que representa una omisión legal, punible con multas por obligaciones civiles incumplidas por los padres.

El cuerpo de Eithan fue localizado en un severo estado de desnutrición y murió de un golpe en la cabeza que le provocó sangrado interno, además de que tenía huellas de haber sido privado de la libertad con un grillete improvisado que llevaba en el tobillo, y que le dejó huellas en la piel, y que el era colocado para evitar que transitara libremente por su hogar y era golpeado cuando lloraba de hambre o por requerir atención.

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