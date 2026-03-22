México

Polémica por inauguración de la Utopía Magdalena Mixiuhca: denuncian eliminación de espacios deportivos

Habitantes de la localidad se encuentran en desacuerdo por la apertura de estos espacios

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(Google Maps)
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La apertura de la primera etapa de la Unidad de Transformación y Organización para la Inclusión y Armonía Social, conocida como Utopía Magdalena Mixiuhca, en la Ciudad Deportiva de la alcaldía Iztacalco, ha desatado tensiones entre habitantes y autoridades cuestionando su influencia sobre el bienestar comunitario y, a la vez, un presunto impacto ambiental y falta de consulta ciudadana.

Este domingo 22 de marzo, la jefa de Gobierno Clara Brugada Molina inaugurará oficialmente uno de los proyectos de espacios públicos más extensos de la actual administración en la capital, diseñado para integrar actividades de deporte, cultura, educación y recreación.

La infraestructura de la Utopía Magdalena Mixiuhca se extiende sobre 127 mil metros cuadrados, con una primera fase ya terminada que abarca 74 mil metros cuadrados e incluye áreas deportivas, una alberca semiolímpica, salones dedicados a talleres culturales y espacios de atención social. La segunda fase ampliará el enfoque a la infancia, a través de la llamada Utopía de las Niñas y los Niños, que sumará museos interactivos y nuevas zonas lúdicas exclusivas dentro del complejo.

Clara Brugada impulsa una reforma
Clara Brugada impulsa una reforma constitucional que asegura el derecho de niñas y niños al sistema de educación inicial en la Ciudad de México. | (Crédito: Jesus Áviles/Infobae México)

Inconformidad de los habitantes

Un segmento de los vecinos de la colonia Jardín Balbuena y alrededores ha manifestado su preocupación por la reducción de áreas verdes y las posibles consecuencias ambientales asociadas, argumentando la ausencia de un proceso de consulta transparente en la toma de decisiones. María Hernández, residente local, expresó: “No estamos en contra de que haya espacios para la comunidad, pero sí de cómo se hizo. Se retiraron árboles y no hubo una consulta clara con los vecinos”.

Otros habitantes han puesto en duda la planeación general del proyecto y el potencial incremento en la saturación vehicular dentro de Iztacalco. José Luis Ramírez, vecino del área, se refirió a la saturación de tránsito diciendo que “nos preocupa que esto traiga más tráfico y saturación. La zona ya tiene problemas de movilidad y no vemos un plan integral que lo resuelva”. Entre los cuestionamientos de los habitantes de la zona también están los costos definitivos de la obra, ya que una vecina, quien solicitó el anonimato, cuestionó que “se anunció una inversión, pero con los retrasos no sabemos cuánto terminó costando realmente ni qué cambios hubo en el proyecto original”.

(@ClaraBrugadaM)
(@ClaraBrugadaM)

<b>El alcance del programa y la polémica sobre modelos de urbanismo en la capital</b>

El proyecto Utopía se inscribe dentro de una estrategia gubernamental para la construcción de al menos 16 centros de este tipo —uno en cada alcaldía— con la proyección de alcanzar 29 unidades a finales del año 2026. El objetivo declarado es recuperar espacios públicos y garantizar el acceso a derechos sociales, además de ofrecer alternativas comunitarias orientadas tanto a la convivencia cotidiana como a la prevención de la violencia.

De acuerdo con la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina la intención de la obra es “atender problemáticas sociales de fondo y ofrecer alternativas para la convivencia comunitaria”.

A pesar de los argumentos oficiales, persiste la exigencia ciudadana de mayor transparencia, participación y protección ambiental en futuras intervenciones urbanas de esta magnitud, constituyéndose este caso de la Utopía Magdalena Mixiuhca como un ejemplo paradigmático del debate que sostiene la población frente al modelo de desarrollo impulsado por el Gobierno de la Ciudad de México.

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